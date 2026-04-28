Manfred Weber: segítenünk kell Magyarországnak

Kedd reggel Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke azzal kezdte szokásos strasbourgi sajtótájékoztatóját, hogy egy pozitív változás történt Magyarországon. Elmondta, hogy már a választási győzelem estéjén közvetlenül beszélt Magyar Péter leendő miniszterelnökkel, és úgy fogalmazott, hogy
nagyon megérte felvenni a Tiszát a frakcióba, és jó, hogy megint néppárti vezetője van az országnak.
Szerinte a választási eredmények fő üzenete, hogy a populista kormányok nem tudják kiszolgálni az embereket, különben nem győzhetett volna Magyar. Emellett azonban az is fontos, hogy a Tisza vezetőjének volt víziója a jövőre nézve.
Weber szerint meg kell bízni az új kormányban, mert láthatóan változást akarnak hozni Magyarországon, és az EP-nek fontos szerepe lesz abban, hogy újraépítse a hidakat Brüsszel és Budapest között. Ennek keretében, ahogy már korábban is mondta, el kell kezdeni a 7-es cikk alapján indított jogállamisági eljárás befejezését. A fő üzenet, hogy
segíteni kell Magyarországnak.
Az, hogy Magyar Péter már szerdán megkezdi a tárgyalásokat az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottsággal Brüsszelben, jól mutatja, hogy nincs vesztegetni való idő.
Újságírói kérdésre arról is beszélt, hogy nincs vita a migránskérdésben az EPP és a Tisza közt, mindannyian csökkenteni akarjuk az érkezők számát, és ez sikerült is az elmúlt években, ennek ad majd keretet a migrációs paktum. Nem fog megismétlődni a 2015-ben történtek.
A 90 milliárdos ukrán hitellel kapcsolatban kiemelte, hogy még Orbán Viktor oldotta fel a blokkolását. Azzal tisztában van, hogy a Magyar nem támogatja Ukrajna gyorsított csatlakozási szándékát, de
szerinte bizalmat kell mutatni Ukrajna felé, mert sokat dolgoznak azon, hogy megfeleljenek a követelményeknek.
Weber beszélt az áprilisi plenáris fő témájáról is, az Európai Unió következő ciklusra vonatkozó többéves pénzügyi keretéről, tehát a 2028–2034-es MFF-tervezetről. Az ügyben kedden fognak szavazni, amin az EP-képviselők várhatóan támogatni fogják a felelős jelentéstevők mandátumát arra, hogy egy ~10 százalékos költségvetési emelést kérjenek a tagállamokkal való egyeztetések során.
Weber szerint a Parlament készen van, és fontos, hogy elsőként lesz kész álláspontja az egyeztetésekhez. Elmondása szerint a demokratikus pártcsaládok tudják, hogy mit akarnak, és a következő heteknek őszinte egyeztetésekkel kell telnie.
Több miniszterelnökkel és pénzügyminiszterrel tárgyaltak már az ügyben akik közül sokan azt kommunikálták feléjük, hogy nem tudnak, nem akarnak többet beleadni a közös költségvetésbe. Eközben azonban az agrárminisztereik azzal házalnak a gazdáknál, hogy több forrásért fognak harcolni a mezőgazdasági szereplőknek járó közvetlen támogatásokban, de
a kettő együtt nehezen összeegyeztethető.
Ebben alapvetően nagy segítséget nyújt az EP-álláspont szerinte, ugyanis a szakbizottság beterjesztése szerint a közös agrárpolitikára még nagyobb részét kellene elkülöníteni az újonnan létrehozott nemzeti partnerségi terveknek.
Ebből a mintegy 860 milliárd eurós fejezetből már 300 milliárdot sikerült erre előirányozni a nyár folyamán, de a mostani javaslat szerint ezt további 50 százalékkal kellene növelni, miközben az egész fejezetet a költségvetés többi részével együtt 10 százalékkal megemelni.
Olaj a tűzre: már így is katasztrofális a helyzet az orosz finomítónál, erre most újabb csapást szenvedett el
Megint akcióztak az ukrán drónok.
Gyanús mozgolódás: kínai hadihajók tűntek fel a feszült térségben
Tajvan hajókat és repülőgépeket küldött utánuk.
Az életbiztosítók ellen fordultak a befektetők, messzire mutatnak a piaci spekulációk
Túlzóak az aggodalmak a magánhitel-kitettségek körül?
Itt az ország, ahol térdre kényszerítik a Facebookot, a Google-t és a TikTokot!
Fizessenek a hírekért vagy jön az adó.
Dubajból induló szuperjacht kelt át a lezárt Hormuzi-szoroson, nem is akárkié
Irán kivételt tesz az orosz hajókkal.
Él még Irán legfőbb vezetője? – Marco Rubio elmondta, mit tudnak erről
Az amerikai külügyminiszter szerint Irán rakétáinak már felét elvesztette.
Lakáshitelesek százezreiről dönt a Tisza-kormány: Magyar Péterék kezében a törlesztőrészletek sorsa
Fajsúlyos intézkedésnek ígérkezik.
Új iráni békejavaslat fekszik Trump asztalán, de egyelőre nem tudni, mik a közel-keleti hatalom újabb követelései
Tanácsadókkal vitatta meg az elnök.
A Tisza győzelme csökkentette Magyarország kockázati felárát
A következő hetekben, hónapokban dől el, hogy a TISZA által diktált gazdaságpolitika mennyire képes egyszerre kezelni az Orbán-rendszer okozta rövid-közép távú stabilizációs problémákat
Gondolataink a gazdasági rendszerváltozásról: forint, államadósság, orosz energia
Összefoglaljuk, mit gondolunk a gazdasági rendszerváltozásról: az elmúlt két hétben elég sok anyagban foglalkoztunk az ország gazdaságával és új kormányzat előtt álló problémákkal. Üdv
Bankot váltanál? Az OTP exkluzív bankszámlája 2 évig ingyenes!
A hazai bankszámlapiacon ritka az olyan ajánlat, ami hosszú távú díjmentességet és kiemelkedően magas induló bónuszt egyszerre kínál. Az OTP Bank legújabb TOP számlacsomagja most pontosan ez
A pókeresek jobb befektetők - HOLD Minutes
Mit lehet tanulni a pókerből befektetőként, és mik a két terület hasonlóságai? Pekár Dávid senior portfóliókezelőnk egyetemi éveiben online pókerből élt, elmeséli a tapasztalatait, és..
"Az olajárban mindenképp marad kockázati prémium"
Az új kőolaj-beruházásoknak és az eletrifikációnak is új löketet adhat a közel-keleti háború. Mivel rövid távon nem lehet megkerülni a Hormuzi-szorost, érdemes azzal számolni, hogy... The
Reklámadó fordulat: tovább él a 0%-os adókulcs
A reklámadó 2026. július 1-jétől tervezett visszavezetése elmarad: a Magyar Közlöny 2026. április 23-i számában megjelent kormányrendelet alapján a reklámadó mértéke 2026. június 30. utá
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss mérés szerint azóta majdnem megtízszereződött. Visszatérésük a s
Hazajössz, fiatal?
Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Így tudja hazahozni a Magyar-kormány az EU-s pénzeket: mutatjuk, min múlik a dolog
Szoros lehet a határidő.
Csernobil 40: mit tanult a világ minden idők legnagyobb ipari katasztrófájából?
Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával beszélgettünk.
Ki járhat jól a Tisza SZJA-csökkentésével? És mennyivel lehet több így a nettó?
A Checklistben a KPMG szakértőjét kérdeztük.