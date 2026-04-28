Manfred Weber: segítenünk kell Magyarországnak

Az Európai Néppártot vezető Manfred Weber a magyarországi politikai fordulat előnyös hatásairól beszélt és az új kormánnyal való együttműködés, valamint az uniós források jövőjéről. Weber emellett beszélt a migrációs politikáról, arról, hogy Magyarország most már csak ügyvezető kormánya végre feloldotta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel blokkolását, és azt is kiemelte milyen ellentmondásokba keverednek a tagállamok az Európai Unió következő költségvetésének tárgyalása előtt.

Kedd reggel Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke azzal kezdte szokásos strasbourgi sajtótájékoztatóját, hogy egy pozitív változás történt Magyarországon. Elmondta, hogy már a választási győzelem estéjén közvetlenül beszélt Magyar Péter leendő miniszterelnökkel, és úgy fogalmazott, hogy

nagyon megérte felvenni a Tiszát a frakcióba, és jó, hogy megint néppárti vezetője van az országnak.

Szerinte a választási eredmények fő üzenete, hogy a populista kormányok nem tudják kiszolgálni az embereket, különben nem győzhetett volna Magyar. Emellett azonban az is fontos, hogy a Tisza vezetőjének volt víziója a jövőre nézve.

Weber szerint meg kell bízni az új kormányban, mert láthatóan változást akarnak hozni Magyarországon, és az EP-nek fontos szerepe lesz abban, hogy újraépítse a hidakat Brüsszel és Budapest között. Ennek keretében, ahogy már korábban is mondta, el kell kezdeni a 7-es cikk alapján indított jogállamisági eljárás befejezését. A fő üzenet, hogy

segíteni kell Magyarországnak.

Az, hogy Magyar Péter már szerdán megkezdi a tárgyalásokat az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottsággal Brüsszelben, jól mutatja, hogy nincs vesztegetni való idő.

Újságírói kérdésre arról is beszélt, hogy nincs vita a migránskérdésben az EPP és a Tisza közt, mindannyian csökkenteni akarjuk az érkezők számát, és ez sikerült is az elmúlt években, ennek ad majd keretet a migrációs paktum. Nem fog megismétlődni a 2015-ben történtek.

A 90 milliárdos ukrán hitellel kapcsolatban kiemelte, hogy még Orbán Viktor oldotta fel a blokkolását. Azzal tisztában van, hogy a Magyar nem támogatja Ukrajna gyorsított csatlakozási szándékát, de

szerinte bizalmat kell mutatni Ukrajna felé, mert sokat dolgoznak azon, hogy megfeleljenek a követelményeknek.

Weber beszélt az áprilisi plenáris fő témájáról is, az Európai Unió következő ciklusra vonatkozó többéves pénzügyi keretéről, tehát a 2028–2034-es MFF-tervezetről. Az ügyben kedden fognak szavazni, amin az EP-képviselők várhatóan támogatni fogják a felelős jelentéstevők mandátumát arra, hogy egy ~10 százalékos költségvetési emelést kérjenek a tagállamokkal való egyeztetések során.

Weber szerint a Parlament készen van, és fontos, hogy elsőként lesz kész álláspontja az egyeztetésekhez. Elmondása szerint a demokratikus pártcsaládok tudják, hogy mit akarnak, és a következő heteknek őszinte egyeztetésekkel kell telnie.

Több miniszterelnökkel és pénzügyminiszterrel tárgyaltak már az ügyben akik közül sokan azt kommunikálták feléjük, hogy nem tudnak, nem akarnak többet beleadni a közös költségvetésbe. Eközben azonban az agrárminisztereik azzal házalnak a gazdáknál, hogy több forrásért fognak harcolni a mezőgazdasági szereplőknek járó közvetlen támogatásokban, de

a kettő együtt nehezen összeegyeztethető.

Ebben alapvetően nagy segítséget nyújt az EP-álláspont szerinte, ugyanis a szakbizottság beterjesztése szerint a közös agrárpolitikára még nagyobb részét kellene elkülöníteni az újonnan létrehozott nemzeti partnerségi terveknek.

Ebből a mintegy 860 milliárd eurós fejezetből már 300 milliárdot sikerült erre előirányozni a nyár folyamán, de a mostani javaslat szerint ezt további 50 százalékkal kellene növelni, miközben az egész fejezetet a költségvetés többi részével együtt 10 százalékkal megemelni.

