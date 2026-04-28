Ursula von der Leyenék olyasmire készülnek, amitől sokan rettegnek: komoly veszélybe kerülhetnek a dolgozók

Delaware az Egyesült Államok egyik legfontosabb „titkos fegyvere” – kezdi cikkét a Politico –, mivel az alacsony adókulcsaival és egyszerű cégalapítási eljárásaival évtizedek óta vonzza a vállalkozókat.
Amint arról részletesen írtunk, az Európai Bizottság a 28. rezsimnek is nevezett EU Inc. szabályozással próbálná megteremteni ennek európai megfelelőjét.
A cél, hogy lendületet adjanak a kontinens megtorpanó gazdaságának, mint arról Michael McGrath ír igazságügyi biztos beszélt, amikor március 18-án ismertette a javaslatot. Kiemelte, hogy a tervezet nem érinti a tagállami munkajogi szabályokat. Emellett nem nyúl az adózás vagy a fizetésképtelenségi eljárások kérdéséhez sem, hanem kizárólag a határokon átnyúló adminisztratív terheket kívánja egyszerűsíteni, ami az uniós belső piac legnagyobb versenyképességet akadályozó problémája.
Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) élesen bírálja a tervezetet: Esther Lynch főtitkár szerint a szabályozás jelenlegi formájában sérti a munkavállalói jogokat.
Attól is tartanak, hogy elszaporodhatnak az úgynevezett postafiókcégek, mivel a vállalkozások papíron oda telepíthetik a székhelyüket, ahol a leggyengébb a munkajogi védelem. A Corporate Europe Observatory nevű brüsszeli civil szervezet munkatársa, Olivier Hoedeman arra figyelmeztetett: ha 48 óra alatt lehet céget alapítani és megszüntetni, azzal sokan visszaélhetnek.
A startup-alapítók és a kockázatitőke-befektetők, akik eredetileg komoly lobbitevékenységet folytattak a szabályozásért, egészen más okból elégedetlenek. Andreas Klinger osztrák befektető társaival együtt sikerrel győzte meg Ursula von der Leyent az „EU Inc.” elnevezés átvételéről. Ő most például a Delaware-ben működőhöz hasonló, speciális vitarendezési fórumot hiányolja. A brüsszeli ECIPE gazdaságpolitikai kutatóintézet munkatársa, Matthias Bauer szerint a javaslat makrogazdasági hatása a nullához közelít.
Úgy véli, ha az egységes társasági forma nem harmonizálja az adózást, a termék- és szolgáltatásszabályozást vagy a munkajogot, így a cégeknek továbbra is tanácsadók hadát kell majd alkalmazniuk.
A Delaware-modell sikerének kulcsa ugyanis nem pusztán a vállalkozóbarát jogi keret, hanem a mögötte álló intézményrendszer. Ennek legfontosabb eleme a jogvitákat gyorsan és kiszámíthatóan rendező bírósági hálózat, amely kellő bizalmat ad a befektetőknek.
„A kérdés nem az, hogyan születik meg egy cég, hanem az, hogyan irányítják, finanszírozzák és végül hogyan értékesítik” – mutatott rá John Friess, a Sullivan & Cromwell amerikai ügyvédi iroda londoni partnere a Politicónak.
A szakszervezetek számára különösen aggasztó, hogy az EU Inc. lehetőséget adhat a vállalatoknak a szigorúbb tagállami munkajogi szabályok megkerülésére.
Erre ad példát, hogy Németországban és Ausztriában az olyan nagyvállalatok, mint a Volkswagen vagy a Bosch, kétszintű vállalatirányítási rendszerben működnek. Ebben a modellben a felügyelőbizottságokban a munkavállalók széleskörű képviselete biztosított. René Repasi, az Európai Parlament szociáldemokrata jelentéstevője attól tart, hogy az új páneurópai társasági forma révén a cégek egyszerűen átjegyeztethetik magukat, kikerülve ezeket a kötelezettségeket. Intő példaként a 2004-ben bevezetett európai részvénytársasági formát (Societas Europaea, SE) említette, amely három évtizednyi tárgyalás után sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
A címlapkép illusztráció.
