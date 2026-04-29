A leváltott Orbán-kormány még gyorsan leosztotta az uniós csúcsposztokat, mielőtt jönne Magyar Péter
Bár a jelenlegi mandátum csak 2027 őszén jár le, a magyar kormány már most döntött: a 2027 és 2033 közötti időszakban is Csehi Zoltánt jelöli az Európai Unió Bíróságának bírájává. Emellett az uniós csatlakozás óta először Magyarország főtanácsnokot is delegálhat a testületbe, a posztra Fehér Miklós Zoltánt választották – tudósított a hvg.hu. A lépés azért érdekes, mert Magyar Péter kormányának megalakulását nem várta meg a leköszönő Orbán Viktor vezette kabinet.

Az Európai Unió legfőbb igazságszolgáltatási szervében minden tagállamot egy-egy, vagyis összesen huszonhét bíró képviseli. Jelenleg három magyar bíró szolgál az uniós testületekben: ketten az Európai Unió Törvényszékén, egy fő pedig magán az Európai Unió Bíróságán.

A távozó, Orbán-kormány döntése értelmében az utóbbi pozíciót eddig betöltő Csehi Zoltán a következő hatéves ciklusban is folytathatja munkáját.

A szakember 2016-ban lett törvényszéki bíró, majd 2021-ben nevezték ki a Bíróság tagjává. Ezt megelőzően a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda munkatársaként dolgozott, amely Trócsányi László korábbi igazságügyminiszteré volt, itteni érdekeltsége miatt buktatta el az Európai Parlament, amikor 2019-ben őt jelölte Orbán Viktor azóta leváltott kormányfő az Európai Bizottság magyar biztosának.

Az uniós bírák munkáját összesen tizenegy főtanácsnok segíti: az ő soraikba a 2027-ben kezdődő ciklusban – hazánk történetében először – Magyarország is jelölhet szakembert, a távozó Orbán Viktor vezette kabinet Fehér Miklós Zoltán nevét küldte be.

A jelölt komoly tapasztalattal rendelkezik az uniós joggyakorlatban. 2010 óta vezeti azt a jogászcsapatot, amely a magyar kormány hivatalos képviseletét látja el az Európai Unió Bírósága előtt. Ezt a feladatot korábban az Igazságügyi Minisztériumban, jelenleg pedig az Európai Uniós Ügyek Minisztériumában végzi.

A főtanácsnokok maguk nem ítélkeznek, a feladatuk az, hogy független indítványokkal és szakmai javaslatokkal segítsék a bírákat az ügyek vitás pontjainak feloldásában. Bár álláspontjuk nem kötelező érvényű a bírákra nézve, attól a legritkább esetben térnek el a döntéshozatalban.

Mind a bírák, mind a főtanácsnokok kiválasztása szigorú eljárásrend szerint történik. Ennek során alapvető követelmény a jelöltek teljes függetlenségének garantálása.

