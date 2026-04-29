Brüsszel olyan feltételt szabhat Ukrajnának a gigantikus hitelért, ami hatalmas felháborodást válthat ki

Az Európai Unió szigorúbb feltételekhez kötheti az Ukrajnának nyújtott 90 milliárd eurós hitelkeretének folyósítását. A Bloomberg értesülései szerint az egyes kifizetések feltétele egy olyan adómódosítás bevezetése lenne, amely a helyi vállalkozások körében rendkívül népszerűtlen.

A Bloomberg szerdán az ügyet jól ismerő forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy

az EU újabb feltételeket szabhat az Ukrajnának nyújtott hitelrészletek kifizetéséhez.

A tervek szerint a változtatás az idén esedékes, makroszintű pénzügyi támogatás keretében folyósítandó 8,4 milliárd eurós összeget érintené.

A követelmények között szerepelne egy olyan adóügyi módosítás elfogadása, amely várhatóan komoly ellenállást vált ki az ukrán vállalkozói szektorban. A gazdasági lap által idézett források a tervezett szigorítás pontos részleteit egyelőre nem ismertették.

A Reuters hírügynökség egyelőre nem tudta független forrásból megerősíteni az értesüléseket.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images