Elszámoltatják a Patriótákat

Rövidesen párttámogatási mércével jelentős összeget követelhetnek a Patrióták pártcsaládján, miután az Európai Parlament szavazása eldöntötte, hogy a nagy részben Orbán Viktor által alapított formáció a korábbi Identitás és Demokrácia párt jogutódja, és így köteles visszafizetni az általuk jogtalanul elköltött mintegy 4,3 millió eurónyi uniós támogatást. A Patrióták korábbi kijelentéseik alapján várhatóan jogi útra fogják terelni az ügyet, azonban ha a bíróság is megállapítja, hogy visszaéltek a nekik járó támogatásokkal, úgy nem csak a visszafizetésre kötelezhetik őket, hanem a további források folyósítását is felfüggeszthetik.

Több mint 4,3 millió eurós visszafizetési kötelezettséget kaphat hamarosan a Patrióták Európáért (PfE) pártcsalád, miután a költségvetés ellenőrzését végző szakbizottság (CONT) 2024-re vonatkozó következtetéseit az Európai Parlament szavazásán is elfogadták. A szöveg szerint

a képviselőcsoport a 400. költségvetési jogcím előirányzataiból legalább 4 333 635,78 eurót jogosulatlanul költött el a 2019–2024-es ciklusban, ami jelentős pénzügyi és reputációs kockázatnak teszi ki a Parlamentet;

A jelenlegi árfolyamon nagyjából 1,6 milliárd forintos tétel még a 2019–2024 közötti ciklusban működő Identitás és Demokrácia (ID) képviselőcsoporthoz köthető. Ahogy azt az Index részletesen megírta, a költségvetési ellenőrzési eljárás során feltárt szabálytalanságok alapján a Parlament azt vizsgálta, hogy ez az összeg visszakövetelhető-e, és ha igen, akkor kitől.

A mechanizmus sajátossága, hogy a Parlament nem közvetlenül „bírságot szab ki”, hanem a költségvetési felmentési eljárás keretében – az Európai Számvevőszék megállapításaira és a saját ellenőrzési folyamataira támaszkodva – javaslatokat fogalmaz meg. Ezek alapján az Európai Parlament adminisztratív szervei dönthetnek arról, hogy

visszakövetelik a szabálytalanul felhasznált összegeket, illetve felfüggesztik-e a további kifizetéseket az érintett képviselőcsoport számára.

A konkrét ügyben a vitatott 4,3 millió euró az úgynevezett „400-as költségvetési jogcímhez” kapcsolódik, amelyet alapvetően a képviselőcsoportok működési, adminisztratív és operatív kiadásaira lehet fordítani.

Az ellenőrzések szerint azonban az ID-frakció ezt részben szabálytalanul használhatta fel: több esetben nem tartották be a közbeszerzési szabályokat, nem versenyeztették meg a szerződéseket, és olyan szereplők is részesülhettek kifizetésekben, akik nem feltétlenül voltak jogosultak erre.

A kifogásolt tételek között szerepelnek politikailag kötődő médiaköltések, valamint több mint 700 ezer eurónyi – több mint 250 millió forintnyi – olyan kifizetés civil szervezetek felé, amelyek jogszerűsége szintén kérdéses. Ezek az elemek együttesen vezettek oda, hogy az ellenőrző bizottság szerint rendszerszintű problémák merülhettek fel a források felhasználásában, amelyeket az Európai Ügyészség is vizsgál.

A jelenlegi szavazás gyakorlatilag megállapítja, hogy a 2024 után magyar–francia vezetéssel létrejött Patrióták Európáért (PfE) képviselőcsoport jogilag felelőssé tehető a jogelőd ID csoport tevékenységéért.

A Parlament álláspontja szerint a tagság jelentős átfedése, valamint az azonos vezetői struktúra – különösen a főtitkár személye – indokolja, hogy a PfE-t jogutódként kezeljék, és vele szemben érvényesítsék a visszafizetési igényt, illetve akár felfüggesszék a további támogatásokat.

Persze ez még közel sem jelenti az ügy végét, hiszen a Patrióták korábbi álláspontja szerint politikai motivációja van az egész eljárásnak, és teljesen más jogi személyről van szó. Az ügy minden bizonnyal a bíróságon folytatódik, ugyanis Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő még 2025-ben kiadott közleményében úgy fogalmazott az ügyről, hogy

kategorikusan elutasítjuk az eljárást, és minden rendelkezésünkre álló jogi eszközt fel fogunk használni a jogaink védelmére.

