Különös időzítéssel találkozik az Európai Bizottság az uniós pénzeket felügyelő magyar hatóság elnökével

Csütörtökön egyeztet Piotr Serafin, az Európai Bizottság költségvetésért és csalás elleni küzdelemért felelős biztosa Biró Ferenccel, a magyar Integritás Hatóság (IH) elnökével – szúrta ki a Telex az uniós testület honlapján.
A találkozó időzítése különösen érdekes a felálló Tisza-kormány intenzív tárgyalási miatt, amelyek célja a befagyasztott uniós pénzek felszabadítása. Szerdán Magyar Péter leendő miniszterelnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is tárgyal majd a forrásokról.
Ráadásul a héten lezárult a Biró Ferenc ellen hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával folytatott nyomozás, és az ügy már az ügyészség asztalán van
Az Európai Bizottság tájékoztatása alapján létrejövő találkozó kapcsán érdemes felidézni Piotr Serafin egy korábbi nyilatkozatát. Az uniós biztos egyértelművé tette, hogy ha az EU-nak kétségei támadnak egy tagállami csalás elleni rendszer működésével kapcsolatban, akkor közbelép. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az uniós szervek ezt nem büntetésként, hanem gondoskodásként értékelik.
Az Integritás Hatóság létrehozása a magyar uniós források felszabadításához kapcsolódó feltételrendszer egyik központi eleme volt: a szervezetet 2022 novemberében állították fel azzal a céllal, hogy erősítse az uniós pénzek felhasználásánál a csalás, az összeférhetetlenség, a korrupció és más szabálytalanságok megelőzését, feltárását és korrekcióját.
Az RRF-ben külön mérföldkövek kapcsolódnak hozzá: nemcsak a Hatóság működésének megkezdése, hanem az integritási kockázatértékelés, az éves elemző jelentés, a vagyonnyilatkozati rendszer vizsgálata és a kormány ezekre adott írásos válasza is része volt az uniós elvárásoknak.
Emellett a jogállamisági feltételességi eljárásban is fontos szerepe van, mert az Európai Bizottság azt vizsgálja, hogy az új intézmény valóban képes-e érdemben csökkenteni az uniós pénzeket érintő korrupciós és közbeszerzési kockázatokat.
A Hatóság működése ugyanakkor továbbra is vitás pont Brüsszel és a magyar kormány között. Az Európai Bizottság és maga az Integritás Hatóság is jelezte, hogy a szervezet jogosítványai korlátozottak: problémát jelent az adó-, banki, biztosítási és tényleges tulajdonosi adatokhoz való hozzáférés, a más állami szervekkel szembeni korlátozott érvényesítő erő, valamint az, hogy ajánlásai nem kötelezőek a kormányra nézve.
Jól mutatja, hogy a leváltott, Orbán Viktor vezette kormány mennyire nem kívánt együttműködni az IH-val, hogy míg a Hatóság tavaly több tucat javaslatot tett a közbeszerzési rendszer, az összeférhetetlenségi ellenőrzések, az adatközlés és a vagyonnyilatkozati szabályok javítására,
de a távozó kabinet ezek jelentős részét elutasította, vagy csak részben fogadta el, sok esetben arra hivatkozva, hogy a meglévő szabályozás elegendő, illetve nincs szükség további intézkedésekre.
Az IH elnökének helyzetét jelenleg egy büntetőeljárás is nehezítette: Biró Ferencet idén januárban hallgatták ki gyanúsítottként hűtlen kezelés és hivatali visszaélés miatt, de a rendőrségi nyomozást a napokban zárták le. Az iratokat átadták az ügyészségnek, így a következő lépés a vádemelés lehet. Az elnök mindvégig következetesen tagadta a terhére rótt bűncselekmények elkövetését – miszerint felesége használta hivatali autóját, valamint a lakásfelújításához az IH forrásait használta volna fel. Már egy korábbi nyilatkozatában is leszögezte, hogy a vele szemben felmerült gyanú teljesen alaptalan.
Címlapkép: Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke a hatóság idei vagyonnyilatkozati eseti jelentésérõl, valamint a szervezet működésének első évérõl tartott sajtótájékoztatón a Corinthia Budapest Hotelben 2023. december 7-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter
