Lépett az Európai Bizottság: hatalmas pénzeket mozgósítanak a drágulás miatt, mutatjuk, mik a feltételek

Az Európai Bizottság ideiglenes állami támogatási keretrendszert fogadott el. Ennek segítségével a tagállamok célzott támogatást nyújthatnak a közel-keleti válság által leginkább érintett gazdasági ágazatoknak, vagyis a mezőgazdaságnak, a halászatnak, a közlekedésnek és az energiaintenzív iparágaknak – jelentette be az az Európai Bizottság a közleményében.
A közel-keleti válság miatt bevezetett ideiglenes állami támogatási keretrendszer (METSAF) 2026. december 31-ig marad hatályban.
Az Európai Bizottság a közel-keleti fejlemények és az általános gazdasági helyzet alakulásának függvényében folyamatosan felülvizsgálja a keret tartalmát, hatályát és időtartamát.
A mezőgazdaság, a halászat, a szárazföldi közlekedés (közúti, vasúti és belvízi), valamint az EU-n belüli rövid távú tengeri fuvarozás területén a tagállamok kompenzálhatják a kedvezményezettek többletköltségeit.
Az üzemanyagok és a műtrágya drágulásából fakadó terheknek akár a 70 százalékát is átvállalhatják.
Az áremelkedés mértékét minden tagállam a piaci ár és egy múltbeli referenciaár összevetésével határozza meg. A többletköltségeket pedig a kedvezményezett aktuális, vagy a legutolsó válság előtti fogyasztása alapján számítják ki.
Az érintett ágazatokban egy egyszerűsített támogatási lehetőség is rendelkezésre áll, így a tagállamok a kedvezményezettek tevékenységének mérete és jellege, az ágazat becsült üzemanyag-fogyasztása vagy más releváns mutatók alapján is meghatározhatják az egyedi támogatási összegeket.
Ehhez a kedvezményezetteknek nem kell részletes fogyasztási adatokat benyújtaniuk, de ebben az esetben azonban kedvezményezettenként legfeljebb 50 ezer euró támogatás adható.
Az energiaintenzív iparágak számára a szabályozás a Tiszta Ipari Megállapodáshoz kapcsolódó állami támogatási keretrendszer (CISAF) ideiglenes módosítását is tartalmazza. A villamosenergia-költségekre vonatkozó támogatási intenzitás az eddigi 50-ről 70 százalékra emelkedhet, amely a kedvezményezett összfogyasztásának legfeljebb felére terjedhet ki. Az intenzitás növeléséhez nem szükséges további dekarbonizációs kötelezettségvállalás.
Emellett a támogatás korlátozott mértékben halmozható az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) iránymutatásai szerinti forrásokkal.
Az Európai Bizottság eseti alapon, meghatározott feltételek mellett olyan ideiglenes intézkedéseket is hajlandó elbírálni, amelyek a gáztüzelésű villamosenergia-termelés üzemanyagköltségének támogatásával csökkentenék az általános áramárakat. A METSAF alapján hozott intézkedéseket a tagállamoknak előzetesen be kell jelenteniük a Bizottságnak, amely gyorsított jóváhagyási eljárást biztosít.
A keretrendszer elfogadásának közvetlen előzményét az Európai Tanács március 19-i következtetései jelentik.
Ezekben célzott ideiglenes intézkedéseket sürgettek az importált fosszilis tüzelőanyagok hirtelen áremelkedésének kezelésére. A METSAF a már meglévő uniós állami támogatási szabályokat egészíti ki, beleértve az agrár- és halászati csoportmentességi rendeleteket, valamint a közlekedési ágazat támogatási iránymutatásait.
Teresa Ribera, a tiszta, igazságos és versenyképes átmenetért felelős ügyvezető alelnök a bejelentéskor úgy értékelte a támogatási rendszert, hogy Európát hosszú távon a tiszta gazdaság kiépítése védheti meg a jövő energiaválságaitól. Szerinte az energetikai átállás továbbra is a leghatékonyabb stratégia az európai autonómia, növekedés és ellenálló képesség erősítésére, ugyanakkor a közelmúltbeli energiaár-emelkedések azonnali választ követelnek. Ribera szerint a METSAF éppen ezt szolgálja:
olyan könnyen alkalmazható megoldásokat tesz lehetővé, amelyek mérséklik a válság hatásait, miközben fenntartják az olyan kulcsfontosságú uniós ágazatok folyamatos fejlődését, mint a mezőgazdaság, a halászat és a közlekedés.
