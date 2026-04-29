Megszólalt a leköszönő miniszter az uniós források kiszabadításáról – rengeteg állítás nem stimmel

Bóka János leköszönő EU-ügyi miniszter több állítással is politikai játszmaként írta le a befagyasztott uniós források ügyét, és úgy utalt rá, mintha a kormányváltás után változnának a feltételek. A nyilvánosan is elérhető, négy éve ismert uniós döntések ugyanakkor azt mutatják, hogy a források felszabadításához kötött követelmények évek óta rögzítettek. A vita így elsősorban nem új feltételekről, hanem azok teljesítésének megítéléséről szól.

Magyar Péter, kormányalakításra felkért miniszterelnök-jelölt szerdán egyeztet a magyar uniós források felszabadításáról Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. A Tisza Párt vezetője már telefonon beszélt az uniós testületet irányítójával, valamint a leendő kabinet több tagja már kétszer is tárgyalt az uniós tisztviselőkkel.

Ennek kapcsán politikai játszmaként állítja be a befagyasztott uniós források ügyét Bóka János leköszönő EU-ügyi miniszter Facebook-bejegyzése, mintha a Fidesz választási veresége után az Európai Bizottság új helyzetet teremtene, és most változna meg, milyen feltételek mellett lehet hozzáférni a pénzekhez. Éppen ezért problematikus, hogy Bóka úgy fogalmaz: „persze nem mindegy, hogy ez milyen feltételekkel és milyen politikai háttéralku részeként történik.”

Azonban ahogy az uniós intézmény, a Tisza Párt és Magyar Péter kommunikációjából is kiderült már az elmúlt hetekben, az elvárásokat tekintve nem teremtett új helyzetet a Fidesz-KDNP leváltása.

A Bizottság és a Tanács feltételei 2022 óta ismertek, az erről szóló határozat elérhető: Magyarország nem egy új, titkos politikai alkuval, hanem régóta nyilvános jogállamisági, korrupcióellenes, közbeszerzési és igazságszolgáltatási feltételek teljesítésével férhet hozzá a még befagyasztott forrásokhoz.

A magyar forrásokat nem informális politikai döntéssel, hanem a jogállamisági feltételességi mechanizmus alapján függesztették fel. Mint említettük már, a tagállamokat tömörítő Európai Tanács 2022 decemberében egyhangúlag döntött 6,3 milliárd eurónyi kötelezettségvállalás felfüggesztéséről, kifejezetten a közbeszerzési problémákra, az ügyészi fellépés hatékonyságára és a korrupció elleni küzdelem hiányosságaira hivatkozva. A Tanács azt is rögzítette, hogy a magyar korrekciós intézkedések jelentős gyengeségei miatt az uniós költségvetést érintő kockázat továbbra is magas maradt.

Vagyis a feltételek nem most, a Tisza kétharmados választási győzelme után jelentek meg. A helyreállítási alap esetében is már négy éve is világos volt, hogy kifizetés csak akkor lehetséges, ha Magyarország teljesíti a 27 úgynevezett szupermérföldkövet – amelyeket a leköszönő Orbán-kormány maga vállalt a helyreállítási tervében. Ezek a feltételek az uniós pénzügyi érdekek védelmére, az igazságszolgáltatás függetlenségére, a korrupcióellenes rendszerre, a közbeszerzésekre, az audit- és kontrollmechanizmusokra vonatkoztak.

Ezt EU-ügyi miniszterként Bóka Jánosnak pontosan tudnia kellett: a jogállamisági feltételességi eljárás, a helyreállítási alap szupermérföldkövei és a kohéziós források horizontális feljogosító feltételei mind nyilvános dokumentumokban szerepelnek. Ahogy az Európai Bizottság múlt heti tájékoztatásán is világosan elmondták, hogy az új kormány felállása sem szünteti meg azt a feltételt, hogy a források felszabadításához először reformokat kell látni, és csak ezután lehet dönteni.

A bejegyzésben az is szerepel, hogy „a Fidesz-kormány a kohéziós pénzek több mint felét politikai háttéralkuk, apróbetűs részek és titkos záradékok nélkül hozta el”. A „titkos záradékok” emlegetése azért is félrevezető, mert

A korrekciós intézkedéscsomagról 2022-ben többször is egyeztetett Magyarország, a pénzek kiszabadulásáért elvárt reformokat pedig a magyar kormány ajánlotta fel és fogadta el.

Az Orbán-kormány ráadásul 2024 vége óta nem folytatott érdemi, eredményre vezető tárgyalási folyamatot az Európai Bizottsággal a jogállamisági viták rendezéséről. Az uniós testület 2025-ös jelentése ezzel összhangban több területen kifejezetten azt rögzítette, hogy nem volt haladás:

a vagyonnyilatkozati rendszer további javításában,

a magas szintű korrupciós ügyek nyomozásainak és ítéleteinek erősítésében,

a lobbiszabályokban,

az alsóbb bírósági ügyelosztás átláthatóságában,

az állami reklámköltések átláthatóságában

és a civil szervezeteket érintő akadályok felszámolásában sem.

Bóka a migrációs bírság ügyét is úgy keretezi, mintha az a határvédelem büntetése lenne: „Magyarország támogatást és nem bírságot érdemel azért, mert védi az EU külső határait.”

Csakhogy az Európai Bíróság nem azért szabott ki egy 200 millió eurós egyszeri átalánybírságot és egy napi 1 millió eurós kényszerítő büntetést Magyarországra, mert az ország védi a külső határt,

hanem azért, mert nem hajtotta végre a Bíróság 2020-as ítéletét a menekültügyi és visszaküldési szabályok ügyében.

Az Európai Unió Bírósága szerint a magyar jogsértés többek között a nemzetközi védelemhez való hozzáférés korlátozását, főként azt a jogot érintette, hogy a kérelmezők Magyarországon tartózkodjanak, amíg kérelmüket elbírálják. Az EUB nem várt el kötelező befogadást, az eljárásokban a magyar hatóságok szabadon dönthetnek továbbra is a kiutasításról.

Másképpen fogalmazva: ebben az ügyben nem az a vita, hogy Magyarország védheti-e az EU külső határát. A probléma az, hogy a magyar menekültügyi rendszer nem biztosította az uniós jog szerinti eljárási garanciákat azoknak, akik nemzetközi védelemért folyamodnának. Ehhez annyi módosításra lenne szükség, hogy Magyarország területén is kezdeményezni lehessen az eljárások elindítását, valamint legyen lehetőség fellebbezésre.

Mellesleg az EU-ban külön pénzügyi eszköz is működik a külső határigazgatás támogatására: a Határigazgatási és Vízumeszköz célja éppen az, hogy erős és hatékony európai integrált határigazgatást támogasson az uniós külső határokon.

Ráadásul Magyarország ebből a forráskészletből közel 200 millió eurónyi támogatást kapott az unió külső határainak védelmének megerősítésére az EU-s tájékoztatás szerint.

Bóka azt is írja: „Felszólítjuk az EP-t, hogy zárja le a Magyarországgal szembeni 7-es cikkes eljárást.” Itt arról feledkezik meg a miniszter, hogy az eljárást valóban az Európai Parlament indította 2018-ban, de jelenleg nem az EP-nél, hanem az Európai Tanácsban van.

A tagállamokat tömörítő intézmény saját összefoglalója szerint a magyar eljárás több tanácsi meghallgatás után is folyamatban van. Formálisan tehát nem az Európai Parlament egyszerű döntése zárná le az ügyet.

Címlapkép forrása: EU