Mindent elveszíthetnek a legszegényebb országok, ha nem segítik az EU migrációs korlátozásait

Az Európai Unió 2027-től új szabályok szerint biztosít vámkedvezményeket a fejlődő országok számára, de a tehermentes exportot komoly feltételekhez köti. A rendszer a gazdasági és fejlesztési célok mellett hangsúlyosabban kapcsolódik jogi, környezeti és kormányzási elvárásokhoz, és új elemként megjelenik a migrációs együttműködés is. Ha ebben nem segítik az unió céljait, akkor fejlettségi szintjüktől függetlenül kizárhatják őket a programból.

Az Európai Parlament jóváhagyta az általános vámkedvezmény-rendszer (Generalised Scheme of Preferences, GSP) megújított szabályozását, amely 2027. január 1-jétől lép alkalmazásba.

A rendszer a következő évtizedben 65 fejlődő ország számára biztosít csökkentett vagy kinullázott vámtételeket az unióba érkező exportárukra. A kezdeményezés célja továbbra is a gazdasági fejlődés támogatása és a szegénység mérséklése, a feltételek azonban átalakulnak.

A GSP az uniós kereskedelempolitika egyik régóta működő eszköze, amely hangsúlyosan az „Everything But Arms” (EBA, Bármi, ami nem fegyver) elv szerint működik. Ez a mechanizmus teljes vámmentességet biztosít minden termékre – a fegyverek és lőszerek kivételével – a legkevésbé fejlett országokból érkező import esetében.

A vámkedvezményekhez való hozzáférést azonban most szorosabban kapcsolják az emberi jogok, a munkajogi normák, valamint a környezetvédelmi és kormányzási elvek betartásához. Ennek keretében nő azon nemzetközi egyezmények száma, amelyekhez a kedvezményezett országoknak csatlakozniuk kell, és amelyek végrehajtását folyamatosan értékelik.

A rendszer egy gyorsított eljárást is bevezet, amely lehetővé teszi a kedvezmények felfüggesztését súlyos és rendszerszintű jogsértések esetén.

A módosított GSP emellett új kereskedelemvédelmi eszközt is tartalmaz, amely alapján az EU ideiglenesen felfüggesztheti a kedvezményeket, ha adott országból származó behozatal jelentősen meghaladja az elmúlt tíz év átlagát, ezzel biztosítva az európai termelők pozícióját a belső piacokon.

Az új GSP legszokatlanabb eleme azonban az újonnan bemutatott visszafogadási feltételesség (readmission conditionality). Ennek értelmében

a vámkedvezmények összekapcsolhatók azzal, hogy az adott ország mennyiben működik együtt az Európai Unióval saját, jogellenesen az EU területén tartózkodó állampolgárainak visszafogadása terén.

A mechanizmus alkalmazása több lépcsőben történik, és alapvetően párbeszédre és együttműködésre épül, de ha a vízumkódex szerinti eljárások után ezzel a GSP fenntartása érdekében sem hajlandók az együttműködésre egyes országok, akkor záros határidőn belül kikerülnek a kedvezményezettek köréből, még akkor is, ha a legalacsonyabb fejlettségi kategóriába vannak sorolva.

A kedvezmények természetesen akkor sem szólnak örökre, ha az országok minden feltételnek megfelelnek. Ha sikerül magasabb fejlettségi kategóriába kerülniük, akkor még 3 évig maradnak a vámkedvezmények a sokkhatás elkerülése végett. India esetében például, ahol az EU-val év elején kötött szabadkereskedelmi egyezmény felülírja a GSP-t, ott 2 évig maradnak életben a kedvezmények.

