Sorcserét hajtott végre az Európai Bizottság a csúcsposztokon – itt az új kulcsemberek listája

A legfontosabb változás a DG TRADE élén történik, ahol Ditte Juul Jørgensen veszi át a főigazgatói posztot Sabine Weyandtól. Ez a legkevésbé technikai jelentőségű váltás:

a kereskedelmi főigazgatóság ma már nem egyszerűen vámokról, exportlehetőségekről és piaci hozzáférésről szól, hanem az EU gazdasági önvédelmének egyik központi intézménye.

A nyitott, szabályalapú kereskedelem képviselete mellett egyre nagyobb súlya van annak is, hogyan védi az EU saját ipari, technológiai és stratégiai érdekeit egy egyre konfliktusosabb globális környezetben.

Juul Jørgensen nem kívülről érkezik erre a területre: a dán szakértő uniós tisztviselőként több mint 35 éves tapasztalattal rendelkezik, korábban maga is dolgozott a DG TRADE-ben, ahol jogi ügyekkel, árukereskedelemmel, fenntartható fejlődéssel és a kereskedelempolitika jogi kereteivel foglalkozott. Volt Margrethe Vestager versenypolitikai biztos kabinetfőnöke is, jelenleg pedig az energiapolitikai főigazgatóságot vezeti. Az Európai Bizottság indoklása szerint éppen ez a kombináció – kereskedelmi jogi tudás, politikai ítélőképesség, multilaterális tapasztalat és nagy szervezetek irányítása – teszi alkalmassá arra, hogy átvegye az EU egyik legérzékenyebb gazdaságpolitikai portfólióját.

A DG TRADE eddigi vezetője, Sabine Weyand sem távozik az uniós intézményrendszerből, hanem a Bizottság Főtitkárságán kap hors classe adviser, vagyis kiemelt főtanácsadói pozíciót az európai stratégiai partnerségek területén.

Weyand neve különösen a brexit-tárgyalásokból lehet ismerős: korábban Michel Barnier mellett a brit kilépési tárgyalások helyettes főtárgyalója volt, később pedig a DG TRADE főigazgatójaként az EU külgazdasági politikájának egyik legbefolyásosabb bürokratája lett.

Az Európai Bizottság immár inkább stratégiai, koordináló és tudományosabb jellegű szerepben: a közlemény szerint munkája mellett kutatási időt is kap az Európai Egyetemi Intézetben.

Az energetikai főigazgatóság, a DG ENER élére Céline Gauer kerül, aki Ditte Juul Jørgensent váltja. Ez a poszt az elmúlt években különösen felértékelődött: az energiabiztonság, az energiaárak, a zöld átállás, az orosz energiafüggőségről való leválás és az ipari versenyképesség egyszerre tartoznak ahhoz a politikai térhez, amelyben a főigazgatóságnak mozognia kell. Az energia ma már nem pusztán szakpolitikai terület, hanem geopolitikai és társadalmi kérdés is: az olcsó és biztonságos energia hiánya közvetlenül érinti a háztartásokat, a vállalatokat és az EU klímacéljainak teljesíthetőségét.

Gauer francia nemzetiségű, több mint harmincéves bizottsági tapasztalattal rendelkező tisztviselő, aki eddig a reform- és beruházási munkacsoportot vezette, korábban pedig a helyreállítási és rezilienciaépítési eszköz végrehajtásáért felelt.

Ez a 723,8 milliárd eurós uniós helyreállítási program a pandémia utáni európai gazdaságpolitika egyik legnagyobb eszköze volt, amelyben a tagállami reformok, beruházások, zöld átállási projektek és energetikai fejlesztések is központi szerepet kaptak. Gauer pályája ezért nem klasszikus energetikai szakértői pálya, inkább nagy, politikailag érzékeny, több tagállamot és intézményt érintő programok irányításáról szól – ami a mai uniós energiapolitikában kulcsképesség.

Az Európai Bizottság a kutatási végrehajtó ügynökség, az Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség (European Research Executive Agency, REA) élére Stephen Collinst nevezi ki igazgatónak. A REA nem annyira politikai, mint inkább végrehajtási szempontból fontos intézmény: uniós kutatási és innovációs programok lebonyolításában, pályázatok kezelésében és a tudományos-forráselosztási rendszer működtetésében játszik szerepet.

Collins brit nemzetiségű, jelenleg a Humánerőforrás és Biztonsági Főigazgatóságon a szervezeti átalakításért felelős egységet vezeti, korábban pedig szervezetfejlesztéssel, képzéssel, karriermenedzsmenttel és költségvetési információs rendszerekkel foglalkozott.

Collins kinevezésének érdekessége, hogy nem elsősorban kutatáspolitikai profilja, hanem szervezetirányítási és digitális modernizációs tapasztalata kerül előtérbe. Az Európai Bizottság indoklása szerint nagy átalakítási folyamatokat vitt végig, digitális együttműködési eszközök bevezetésében, mesterséges intelligenciához kapcsolódó belső fejlesztésekben és rugalmas munkaszervezési modellek kialakításában is szerepet játszott.

Az Igazságügyi és Fogyasztóügyi Főigazgatóságon, vagyis a DG JUST-ban Andreas Stein lesz az igazságügyi politikákért felelős igazgató, ő Ana Gallego Torrest váltja.

Magyar szempontból ez különösen izgalmas: ez a terület az uniós jogállamisági, alapjogi, igazságügyi együttműködési és fogyasztóvédelmi politikák egyik központi intézményi háttere.

Így a felálló Tisza Párt és Magyar Péter vezette kormány tárgyalásaira is hatással lehet a személycsere az uniós források kiszabadításánál.

Az igazgatói poszt jelentősége abban áll, hogy itt nemcsak jogszabály-előkészítésről van szó, hanem arról is, hogyan működik együtt az EU a tagállami igazságszolgáltatási rendszerekkel, és miként kéri számon az uniós jog alkalmazását, adott esetben kötelezettségszegési eljárásokon keresztül.

Stein német nemzetiségű, jelenleg a DG JUST adatvédelmi egységének vezetője, korábban a polgári igazságügyi együttműködésért, illetve az egyenlőségi jogalkotásért felelős egységeket irányította. Pályája különösen a civil igazságügyi együttműködés, a digitalizáció és az uniós jog végrehajtásának területén erős. Részt vett a 2019-es hágai egyezmény tárgyalásain is, amely a bírósági ítéletek elismeréséről és végrehajtásáról szól.

