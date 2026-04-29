Súlyos uniós ügyeket robbantott ki a leköszönő Orbán-kormány – Magyar Péter vezetése bírósági eljárásokat örököl

Magyarország egyszerre több, politikailag és gazdaságilag is érzékeny uniós kötelezettségszegési ügyben került az Európai Bizottság célkeresztjébe: Brüsszel a külföldi rendszámú autósokat érintő üzemanyagárak, az embercsempészeti eljárások, a vállalati vezetőtestületek nemi egyensúlya, az európai elfogatóparancs, a Mol-hoz kapcsolódó választottbírósági ügyek és a kiskereskedelmi különadó miatt is lépéseket tett. Utóbbi két esetben az Európai Unió Bírósága elé kerül Magyarország. Nehéz örökséget kap Magyar Péter jövő héten megalakuló kormány az Orbán Viktor vezette kabinettől.

Kihirdette áprilisi kötelezettségszegési eljárásait az uniós végrehajtó testület, és két esetben is az Európai Unió Bírósága elé citálják Magyarországot. A legsúlyosabb szakaszban lévő magyar gazdasági ügy a kiskereskedelmi különadó rendszere:

az Európai Bizottság szerint a magyar kiskereskedelmi adó sérti a letelepedés szabadságát.

Brüsszel álláspontja szerint a jelenlegi adórendszer a külföldi irányítás alatt álló, integrált vállalatcsoportként vagy kapcsolt vállalkozásként működő kiskereskedelmi cégeket aránytalanul sújtja, mivel ezek magas, meredeken progresszív adókulcsok alá kerülnek az árbevételük alapján.

Az Európai Bizottság ezzel szemben azt állítja, hogy a hazai kiskereskedők, amelyek franchise-rendszerben, saját márkanév és logó alatt működnek, nem esnek ugyanilyen teher alá, mert az árbevételüket nem vonják össze adózási célból. Brüsszel szerint ez megakadályozza a külföldi ellenőrzésű vállalatokat abban, hogy a magyar cégekhez hasonló módon szervezzék át működésüket, ezért a szabályozás korlátozza a letelepedés szabadságát.

Az Európai Bizottság 2024 októberében már felszólító levelet küldött még az Orbán Viktor vezette, most távozó magyar kormánynak, majd 2025 júniusában indokolással ellátott véleményt adott ki. Mivel Magyarország vitatja a jogsértést, az ügy most az Európai Unió Bírósága elé kerül.

A kötelezettségszegési eljárás az Európai Bizottság egyik legfontosabb eszköze arra, hogy kikényszerítse az uniós jog betartását a tagállamoktól. Az eljárás általában felszólító levéllel indul: az uniós testület ilyenkor jelzi, hogy szerinte az adott ország megsértette az uniós jogot, és határidőt ad a válaszra. Ha a válasz nem kielégítő, következhet az indokolással ellátott vélemény, amely már formálisabb figyelmeztetés, ezután jön az Európai Unió Bíróságnál lefolytatandó per, ha nem jutnak dűlőre.

Az egyik újonnan indított magyar ügy az üzemanyagárakhoz kapcsolódik:

az Európai Bizottság Magyarország és Szlovákia ellen is felszólító levelet küldött, mert álláspontja szerint a két ország diszkriminatív módon kezeli a külföldön nyilvántartásba vett járművek vezetőit.

Mint arról írtunk, Magyarország esetében a kifogás az, hogy a magyar rendszámú autók vezetői védett, rögzített áron tankolhatnak, míg a külföldi rendszámú járművek után magasabb, piaci árat kell fizetni.

Az uniós testület a belső piac szabadságaira hivatkozik: az áruk, a szolgáltatások, a munkavállalók és a közúti fuvarozási szolgáltatások szabad mozgására, valamint a letelepedés szabadságára. A kifogás lényege, hogy egy tagállam nem tehet különbséget önkényesen aszerint, hogy egy járművet belföldön vagy más uniós országban helyeztek-e forgalomba, ha ezzel más tagállamok polgárait, vállalkozásait vagy fuvarozóit hátrányos helyzetbe hozza.

Az Európai Bizottság azt is felrója Magyarországnak, hogy a szabályokat nem jelentette be előzetesen az uniós egységes piaci átláthatósági irányelv alapján. Emellett külön kifogásolják, hogy Magyarország előzetes engedélyezési rendszert vezetett be a nyersolaj és üzemanyagtermékek kivitelére, ami Brüsszel szerint sértheti az exportkorlátozások tilalmát.

A felálló Tisza Párt-féle kormánynak két hónapja van válaszolni.

A szabadon engedett embercsempészek ügyében is lépnek

A migrációs és belügyi területen szintén új eljárás indult Magyarország ellen, de itt az Európai Bizottság kivételesen csak egy hónapos válaszadási határidőt adott. Az ügy az embercsempészet elleni fellépéshez kapcsolódik, mivel Brüsszel szerint a magyar szabályozás nem biztosít hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat azokkal szemben, akik elősegítik a jogosulatlan belépést, áthaladást vagy tartózkodást az EU területén.

A háttérben a korábbi, 2023-as magyar kormányrendelet áll, amely alapján az orbán Viktor vezette Kabinet elítélt embercsempészeket engedett ki a börtönből, majd kiutasították őket Magyarországról.

Ezzel kapcsolatban a Bizottság már 2025. július 31-én az Európai Unió Bíróságához fordult. A mostani ügy azonban nem ugyanaz: Brüsszel azt kifogásolja, hogy a 2025. június 19-i magyar törvény ugyan hatályon kívül helyezte a korábbi rendeletet, de közben új szabályokat vezetett be a büntetőeljárási törvényben. Ezek lehetővé teszik, hogy felfüggesszék az eljárást olyan nem magyar állampolgárokkal szemben, akiket embercsempészéssel gyanúsítanak, ha kiutasíthatók, beismerik a bűncselekményt, feltárják annak körülményeit, és 72 órán belül elhagyják Magyarország területét.

Az Európai Bizottság szerint ez a gyakorlat rendszerszintű büntetlenséghez vezethet, mert a gyanúsítottak tényleges felelősségre vonás nélkül távozhatnak.

Brüsszel úgy látja, hogy ez nemcsak az embercsempészet elleni uniós szabályokat gyengíti, hanem az EU közös bevándorlási és határellenőrzési politikáját, valamint a tagállamok közötti lojális együttműködés elvét is sérti.

A negyedik magyar ügy a vállalati vezetőtestületek nemi egyensúlyáról szóló uniós irányelv átültetéséhez kapcsolódik.

Az Európai Bizottság indokolással ellátott véleményt küldött Magyarországnak és több más tagállamnak, mert álláspontja szerint nem jelentették be teljes körűen azokat a nemzeti intézkedéseket, amelyekkel átültették volna az irányelvet. A szabályozás célja, hogy a nagy, tőzsdén jegyzett uniós vállalatoknál javuljon az alulreprezentált nem aránya a vezetőtestületekben. Az irányelv 40 százalékos célt ír elő a nem ügyvezető igazgatók körében, illetve 33 százalékot az összes igazgatói pozícióra vetítve. A tagállamoknak 2024. december 28-ig kellett volna átültetniük a szabályokat. Magyarország most két hónapot kapott a szükséges lépések megtételére, ellenkező esetben az ügy az Európai Unió Bírósága elé kerülhet, pénzügyi szankciók kockázatával.

Még egy per vár a Tisza-kormányra az Európai Unió Bíróságánál

Már a bírósági szakaszba lép az európai elfogatóparanccsal kapcsolatos magyar ügy: az Európai Bizottság Csehország mellett Magyarországot is az Európai Unió Bírósága elé viszi, mert szerinte a magyar jog helytelenül ültette át az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározatot.

Magyarország esetében a Bizottság azt kifogásolja, hogy a magyar szabályozás bizonyos esetekben kötelezővé teszi az európai elfogatóparancs megtagadását olyan bűncselekményeknél, amelyek Magyarországon nem minősülnek bűncselekménynek.

Brüsszel szerint ez túl szigorú és nem felel meg az uniós szabályozásnak, amely az igazságügyi együttműködés gyorsítását és a tagállamok közötti kölcsönös bizalmat szolgálja. Az uniós testület szerint a magyar hatóságok eddigi lépései nem voltak elegendők a probléma rendezésére.

A Mol ügye is célkeresztbe került

Energetikai és beruházásvédelmi területen különösen érzékeny ügyben kapott indokolással ellátott véleményt Magyarország.

Az Európai Bizottság szerint Magyarország nem akadályozta meg az EU-n belüli befektető–állam választottbírósági eljárások tilalmának megsértését.

Az ügy középpontjában a Mol és a hozzá kapcsolódó vállalatok állnak. Brüsszel arra hivatkozik, hogy az Európai Unió Bírósága a Komstroy-ítéletben kimondta: az Energia Charta Szerződés alapján nem lehet érvényesen EU-n belüli befektetési vitát választottbíróság elé vinni, ha a vita egy másik uniós tagállam – Horvátország és az INA – és egy uniós befektető között zajlik.

Az Európai Bizottság szerint a Mol egyrészt egy harmadik országbeli bíróságtól kérte egy számára kedvező, EU-n belüli választottbírósági döntés elismerését és végrehajtását, másrészt egy az olajcég által ellenőrzött társaság új választottbírósági eljárást indított egy másik uniós tagállam ellen. Brüsszel úgy érvel, hogy mivel a magyar olajtársaság állami ellenőrzés alatt álló vállalat, Magyarország felelőssége is felmerülhet.

Az Európai Bizottság szerint az uniós jogi tilalom nemcsak közvetlen állami intézkedésekre vonatkozhat, hanem olyan szervezetek tevékenységére is, amelyek állami ellenőrzés alatt állnak, közfeladatot látnak el, különleges jogosítványokkal rendelkeznek, vagy az állam politikáját valósítják meg. Magyarországnak ebben az ügyben is két hónapja van válaszolni, különben a Bizottság bíróság elé viheti az ügyet.

