Fogalmuk sincs Európában, mennyi üzemanyagunk maradt még a fenyegető háború árnyékában
Miközben Európában a légitársaságok földre kényszerítik gépeiket, a polgárokat pedig takarékosságra szólítják fel az iráni háború miatt, kiderült: az unió valójában nem tudja pontosan, mennyi üzemanyagkészlet áll rendelkezésére a kontinensen. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság ezért figyelmeztet, hogy rengeteg többletköltséget okoz a háború, de lehet, nem fizetünk még eleget. Az adathiány megnehezíti a válságkezelést, emellett arra kényszerítheti a döntéshozókat, hogy csupán részleges információk alapján cselekedjenek – tudósított a Politico.

Ursula von der Leyen szerint az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása naponta közel 500 millió euróval növeli az EU energiaköltségeit, miközben Donald Trump hosszan tartó iráni blokádra készül.

Az állami kőolaj- és gáztartalékokról ugyan viszonylag naprakész adatok állnak rendelkezésre, a kereskedelmi készletekről azonban alig tudnak valamit az uniós hatóságok.

Ezek a készletek kikötői tárolókban, repülőtéri raktárakban és óriástankereken szétszórva találhatók. A vállalatok ráadásul nem szívesen osztanak meg üzleti szempontból érzékeny adatokat, közlésükre pedig jogszabály sem kötelezi őket.

A helyzet különösen a finomított kőolajtermékek – a dízel, a benzin és a kerozin – terén átláthatatlan.

Az Eurostat, az EU statisztikai hivatala ritkán és rendszertelenül frissíti az adatokat, az utolsó átfogó adatsor januári. Egy múlt havi csúcstalálkozón Belgium, Hollandia és Spanyolország miniszterei sürgették a valós idejű nyomon követést. A görög delegált pedig egyenesen egy WhatsApp- vagy Signal-csoport létrehozását javasolta a tagállamok és az Európai Bizottság között. „Nagyon korlátozott piaci ismereteink és adataink vannak a gázról és az olajról” – fogalmazott az egyik magas rangú európai energiaügyi tisztviselő a Politicónak.

A lapnak az Európai Bizottság elismerte az információs hiányt, és a hónap elején bejelentette egy üzemanyagkészlet-megfigyelő központ létrehozásának tervét.

Ez a szervezet az EU-n belüli termelést, importot, exportot és a készletszinteket követné nyomon, hasonlóan az Egyesült Államok jóval átfogóbb Energiainformációs Hivatalához. A tervezet részleteiről egyelőre nem árultak el többet.

A földgáz a legkönnyebben nyomon követhető energiahordozó, mert az orosz-ukrán háború után bevezetett szabályok előírják, hogy a tagállamoknak a téli időszakra 90 százalékos szintre kell feltölteniük a tárolóikat. Ezek a készletek azonban már a konfliktus előtt is alacsonyak voltak, idén a tél végi kitárolás miatt pedig átlagosan 30 százalék alá csökkentek. A visszatöltés kilátásai bizonytalanok, mivel az iráni háború felboríthatja a kereskedők megszokott stratégiáját, akik általában nyáron olcsón vásárolnak, majd télen drágán adnak el.

A nyersolajkészleteket műholdas felvételek alapján is nyomon lehet követni: a Kpler piackutató cég például az úszótetős tartályok tetőmagasságát méri árnyékelemzéssel, így a globális kapacitás mintegy 90 százalékát képes lefedni. A kerozinkészleteket tároló fix tetős tartályokra azonban ez a módszer nem alkalmazható.

Van azonban egy olyan terület, ahol Európa paradox módon jól jár a válsággal:

a petrolkémiai ipar egy része ugyanis profitál a Hormuzi-szoros lezárásából.

A közel-keleti és ázsiai petrolkémiai kínálat kiesése megnövelte az európai üzemek árrését. Ez legalábbis igaz azokra a rugalmas létesítményekre, amelyek képesek az alapanyagot naftáról etánra és propánra cserélni.

