Magyar Péter olyat lépett Ukrajna ügyében, amire az uniós vezetők egyáltalán nem számítottak

Ahogy arról beszámoltunk, Magyar Péter szerdán Brüsszelben találkozott António Costával, az Európai Tanács elnökével, illetve Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Az EU arra próbálja rávenni a leendő magyar kormányfőt, hogy
ne folytassa az Orbán-kormány Ukrajna csatlakozási folyamatát blokkoló politikáját.
A Bloomberg forrásai szerint Magyar azonban olyan feltételeket szabott, amelyek nagyrészt megegyeznek egy korábbi, tizenegy pontos követeléslistával. Ezt a dokumentumot még Orbán Viktor terjesztette Kijev elé 2024-ben, amely a kisebbségi jogok és a magyar nyelvű oktatás biztosítását foglalja magában.
Magyar Péter az António Costával folytatott megbeszélést "hasznosnak és konstruktívnak" nevezte. A találkozó hangulata azonban a források szerint kevésbé volt pozitív, mint az Ursula von der Leyennel tartott korábbi egyeztetésé. A tárgyalásokon szóba került az uniós költségvetés és a versenyképesség kérdése is.
A hírügynökség szerint a keményvonalas hozzáállás várhatóan csalódást okoz Kijevben és Brüsszelben egyaránt.
Ott ugyanis arra számítottak, hogy Orbán távozásával lendületet kap Ukrajna integrációs folyamata. Ezt különösen a már teljesített feltételekhez kötött csatlakozási fejezetek megnyitásától remélték. Kijev többször jelezte, hogy kész teljesíteni az elvárásokat, és álláspontjuk szerint a magyar kisebbség jogai már most is biztosítottak az országban.
Magyar Péter a héten bejelentette, hogy júniusban szeretne találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a kérdés megvitatására.
A megbeszélés fő célja a kárpátaljai magyarság helyzetének javítása és a szülőföldön maradásuk támogatása lenne.
Eljött az ideje, hogy Ukrajna véget vessen a több mint egy évtizede fennálló korlátozásoknak
– írta a politikus az X-en. Hozzátette, hogy az ottani magyaroknak vissza kell kapniuk „minden kulturális, nyelvi, közigazgatási és felsőoktatási jogukat”. Zelenszkij júniusi programja egyelőre nem végleges, így a találkozót ukrán részről még nem erősítették meg.
A jövő hónap elején hivatalba lépő Magyar Péter brüsszeli útjának másik fő célja a befagyasztott uniós források felszabadítása volt. Mintegy 10 milliárd eurónyi támogatásról van szó, amelyet korábban jogállamisági és korrupciós aggályok miatt tartottak vissza. A felálló Tisza Párt vezette magyar kormányt erősen szorítja az idő a cselekvésre: a koronavírus-járvány utáni Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) keretében elérhető támogatások ugyanis augusztus végén végleg elvesznek, amennyiben addig nem nyújtják be a hivatalos igénylést.
