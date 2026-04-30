Masszív befizetéseket követelnek az EU-s kasszába, egyúttal újra gúzsba kötnék a közös költségvetést

Egyre élesebben körvonalazódnak a pozíciók az Európai Unió hétéves költségvetése körül, ahol az Európai Parlament már mintegy 10 százalékos emelést vár el a Bizottságtól és a Tanácstól. A kérdés nemcsak az, hogy honnan teremtsék elő a többletforrásokat, hanem az is, hogy azokat milyen arányban fordítsák új prioritásokra, illetve a hagyományos politikák megőrzésére. A vita egyszerre szól pénzről, hatáskörökről és politikai súlypontokról, és a 27 tagállam közt sosem könnyű a konszenzusteremtés. Ebben az átalakuló rendszerben Magyarország számára is komoly lehetőségek nyílhatnak, de az még nem látszik, hogy az új kormány a nagyobb mozgástérrel járó reformokat támogatná, vagy a politikailag kevésbé kockázatos előre elkülönített források útjához ragaszkodna.

Debrecen Economic Forum 2026 Június 9-én jön a Debrecen Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken.

A héten az Európai Parlament 389 igen, 191 nem és 75 tartózkodás mellett fogadta el a költségvetési szakbizottság (BUDG) által beterjesztett álláspontot az unió 2028–2034-re vonatkozó költségvetési javaslatáról, amelynek értelmében a tárgy0alási mandátum az lesz, hogy

egy szinte teljes körű 10 százalékos emeléshez kérjék a tagállamok hozzájárulását.

Az EU többéves pénzügyi keretének (MFF) alakulását a Portfolio-n is szorosan követjük, különösen, hogy az már tavaly júniusi bemutatása előtt is nagy port kavart. A mostani döntés azt jelenti, hogy az EP először készült el az álláspontjával, ami alapján tárgyalásokba bocsátkozhatnak a tagállamokat tömörítő Tanáccsal, és az Ursula von der Leyen vezette Bizottsággal.

Von der Leyen MFF-reformját itt is leginkább a központosítássi tendenciáival kapcsolatos kritikák érik, hiszen a klasszikus struktúra helyett az új tervezet egy országonként eltérő eloszlású borítékba csomagolná a régi felállás két alappillérét: a közös agrárpolitikát és a lemaradottabb térségek felzárkóztatásáért felelős kohéziós politikát.

A 2028-2034-es MFF-ciklusra vonatkozó költségvetési megoszlás tervezete. Forrás: Európai Bizottság

A struktúraváltásra a Bizottság szerint elsősorban azért van szükség, mert ha nemzetenként letárgyalják a kormányokkal, hogy milyen stratégiailag is fontos szektorok és területek megsegítésére fordítsák a forrásokat, akkor sokkal nagyobb esély van arra, hogy azok érdemben hozzájáruljanak az európai versenyképesség előmozdításához.

Nem véletlen, hogy az agrár- és kohéziós politikát ezekbe a Nemzeti és Regionális Partnerségi Terveknek (NRP) keresztelt borítékokba csomagolnák, hiszen mindkét – a teljes költségvetés egy-egy harmadát felemésztő – pillér komoly kritikákat kapott az évek során. Ezek szerint

a közvetlen földtámogatások elkényelmesítették az európai termelők jelentős részét, akik így anélkül is nyereséggel tudnak működni, hogy mellőzik a hatékonyságot növelő fejlesztő beruházásokat;

akik így anélkül is nyereséggel tudnak működni, hogy mellőzik a hatékonyságot növelő fejlesztő beruházásokat; míg a kohéziós pénzek bár elviekben fontos célt szolgálnak, a sokszor vidéki települések esztétikai fejlesztésére használt összegek (Magyarországon például térkövezés, lombkoronasétány) nehezen indokolhatók, ha az az elképzelés, hogy az uniós forrásoknak kimutatható gazdaságnövelő hatásának kell lennie.

Ugyan a Parlament alapvetően elfogadja, hogy a versenyképesség és a védelem fontos új prioritásként jelennek meg, álláspontja szerint ezek nem mehetnek a régebbi irányelvek rovására. Persze emellett az sem elhanyagolható szempont számukra, hogy az új rendszerben a teljes NRP felosztása – így az említett politikák is – a Bizottság és az egyes kormányok közötti egyeztetésen történne meg, az ő ellenőrző szerepük pedig a háttérbe szorulna.

Forrásnosztalgia

A Parlament rendkívül elhatározott az ügymenet alakításában, és bár szokásjog szerint közel sem ez az intézmény a legjelentősebb tényező, a Tanácsnak nemhogy közös álláspontja, de nyilvános, összeegyeztethető mondanivalója sincs arról, hogyan is képzelik el a 2028–2034-es költségvetési időszakot.

A jellemzően északibb, nettó befizető országok persze tipikusan kerülnék a költségvetés emelését, hiszen ez leginkább az ő hozzájárulásaikból valósulhat meg, ugyanakkor ezen felül is vannak ellentmondások, hiszen az Európai Bizottság ellen intézett kritika visszatérő elem több kormány és ellenzéke kommunikációjában.

Ezek különösen hangsúlyosak az erős mezőgazdasági lobbierővel rendelkező országokban, így többek között Magyarországon is, ahol a leköszönő kormány alatt az az üzenet fogalmazódott meg, hogy Brüsszel új költségvetése elvenné a gazdák forrásait, és azt fegyverkezésre fordítaná.

Ez olyan szempontból helytálló, hogy a 865 milliárd eurós NRP-n belül agrártámogatásra folyó áron elkülönített 300 milliárdos részösszeg csak nominálisan egyezik meg a jelenlegi ciklusban erre fordított pénzek mértékével, és ez arányaiban egy mintegy 15–20 százalékos csökkenést jelent.

Mindez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy a kormányok ne egyezhetnének meg nagyobb részarányról a Bizottsággal, ha ők is úgy látják, a versenyképesség vagy akár az élelmiszer-biztonság szempontjából megindokolható a nagyobb arányú költés.

Ezzel együtt is az EP-nek és a kormányoknak igaza van abban, hogy a szűkösebb NRP-keret az ágazatok közti versenyt eredményezhet, ahol minden olyan szektor nagyobb eséllyel indul, ahol eddig az elmaradt kapacitásbővítések miatt jelentős ugrásra lehet számítani a beruházási pénzek megérkezésével. Ez azonban Európa esetében általánosságban nézve nem csak a védelmi, hanem az agrárszektorra is igaz.

Mit akar az EP valójában?

A Parlament általánosságban egy 10 százalékos emelést szeretne a 2028–2034-es büdzsé minden részére, leszámítva az EU adminisztratív terheinek fedezetére szolgáló fejezetet, amely tipikusan a költségvetés 6–7 százalékát teszi ki.

Ez folyó áron egy 197,3 milliárd eurós emelést jelent a 7 éves ciklusban, ami a bruttó nemzeti össztermék (GNI) ~0,13 százalékával egyezik.

A teljes összeg egészen két ciklussal ezelőttig a GNI 1 százalékával volt egyenlő, azonban már a jelenleg futó 2021–2027-es ciklus is 1,13 százalékkal kerül finanszírozásra. Az ambiciózusként beharangozott 2000 milliárd eurós költségvetés azonban valójában csak az infláció mértékével, valamint a helyreállítási alap (RRF) visszafizetésének részleteivel (GNI ~0,11%) növeli a költségvetést, így érdemi emelés nem történt az EP álláspont szerint.

Az MFF növekedése az egyedköltségvetési ciklusok között. Kékkel az alapfelhasználású költségvetés, világoskékkel az Covid-járvány kezelésére felvett RRF-hitel összege, szürkével annak törlesztőrészletei az adott ciklusban. Forrás: Európai Parlament

Az RRF-pénzek visszafizetését a Parlament úgy véli, a „hasznos költségvetésen” kívül kell kezelni, ezért kérik, hogy az új prioritások miatt a tagállamok többet adjanak bele, vagy hozzanak be még újabb különadókat a már így is jelentősen bővítettre tervezett saját források területén.

Ezek a saját források vámokból, vállalások alapján fizetett tagállami hozzájárulásokból és vállalati befizetésekből tevődnének össze, és a jelenlegi várakozások szerint évi mintegy 60 milliárd euróval járulnának hozzá a költségvetéshez.

Ahogy arról mi is írtunk, ezen a területen máig komoly aggályok vannak a tagállamok részéről is, ezért a Parlament további lehetőségekként javasolta a digitális szolgáltatások, az online szerencsejátékok és a kriptoeszközökkel realizált tőkenyereségek megadóztatását is.

Ez egy jó kompromisszum lehet a terhek elosztására, azonban a 10 százalékos emelés közel sem olyan általános, mint ahogy az elsőre hangzik. Egyrészt mivel az adminisztrációra szánt 105 milliárd eurót nem növelik, így a többi terület valamivel többet kap. Ennek megfelelően az EP javaslatában folyó árakon

az NRP-t tartalmazó első fejezet 894-ről 997 milliárdra nőne, az újonnan létrehozott Versenyképességi Alap 590-ről 660 milliárdra emelkedne, a nemzetközi jelenlétre fordított Global Europe pedig a tervezethez képest 215-ről 240 milliárdra növekedne.

Százalékosan persze ezek apró eltérések, de sokkal fontosabb részlet az, hogy az előirányozott költségvetési mozgástér is mindhárom esetben jelentősen csökken, valamint még inkább az, hogy az első fejezet elemeit teljes mértékben adott programokra különítenék el, így gyakorlatilag csak kiskapukkal lehetne elérni, hogy azokat ne szociális, agrár vagy felzárkóztatási területeken költsék el.

Ezzel a lépéssel effektíve 210 milliárd eurót kötnek le olyan területekre, amelyek nem feltétlenül képesek érdemben előmozdítani az unió új prioritásait: a versenyképességet és a védelmet.

Az EP szemében ez lenne a helyes út, mert a régi pillérek NRP-be csomagolása szerintük rontja az átláthatóságot, aminek szintén van alapja. Bár a struktúraváltás visszaalakításáról viszonylag hamar lemondtak, a parlamenti álláspont szerint inkorrekt, hogy az újonnan behozott Versenyképességi Alapon kívül az életminőség javítására hivatott NRP-k is szolgálhatnak nagy részben versenyképességi célokat.

A Bizottság szempontjából ez egy szükséges rugalmasságot teremt arra, hogy olyan stratégiai ágazatok is közvetlenül, különösebb címkézési kötelezettségek és trükközések nélkül juthassanak forrásokhoz, amelyekre a tagállamok eddig nem tudtak uniós forrásokat lehívni.

Ugyan korábbi kommunikációikban az EP jelentéstevői is hangsúlyozták a nagyobb rugalmasság fontosságát,

az általuk kért elkülönítés arányaiban a struktúraváltás előtti szintekre tolná vissza ennek mértékét.

Tagállami felelősség

Az MFF reformja még így is sokkal több lenne, mint egy új köntös, de kiveszne belőle a nyíltan ki nem mondott elképzelés, miszerint egyes tagországoknak a közös stratégia szerint más fejlődési pályát előnyös bejárni.

Ez a megoldás néhány tagállamnak akár még kényelmes is lehet, és

mivel az ő közvetlen befizetéseik adják a közös költségvetés ~70 százalékát, így végső soron leginkább rajtuk múlik majd, hogyan fog kinézni a 2028–2034-es költségvetés.

Az ő feladatuk lesz, hogy a lehető legátláthatóbban kommunikáljanak a változásokról, és ne éljenek vissza az uniós pénzek és prioritások bonyolult rendszerének túlzott leegyszerűsítésével.

Magyarország útja még nincs ilyen szempontból kijelölve – és a források hazahozása miatt alapvetően érzékeny téma lehet –, de ahogy arról mi is írtunk, a Tisza párt győzelme komoly lendületet adhat az MFF-tárgyalásoknak, hiszen Magyar Péter leendő miniszterelnök elsöprő felhatalmazása a Tanácsban régebb óta ülő állam- és kormányfők között is felerősítheti a hangját.

Címlapkép forrása: EU