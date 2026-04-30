Megjött a brüsszeli bejelentés: új energiatámogatási csomag érkezik, ami tömegeket érinthet

Az Európai Bizottság új ajánlásokat fogalmazott meg a sérülékeny fogyasztók magas energiaárakkal szembeni védelme érdekében. Ezek az iránymutatások a szolgáltatásból való kikapcsolás megelőzésére, a szerződéskezelés javítására és az energiaközösségek fejlesztésére egyaránt kiterjednek – derül ki az az Európai Bizottság közleményéből.
Az ajánláscsomag az Európai Bizottság által nemrég elfogadott Lakossági Energiacsomag és az AccelerateEU keretében született. Ezek a kezdeményezések az Európát sújtó, fosszilis energiahordozók okozta válság kezelését célozzák.
Az Európai Bizottság álláspontja szerint egy inkluzívabb, ellenállóbb és fenntarthatóbb energiarendszer kiépítése elengedhetetlen az európai energiafüggetlenség megteremtéséhez.
Az ajánlások három fő területre fókuszálnak:
- Elsőként arra ösztönzik a tagállamokat, hogy segítsék elő a fogyasztók tájékozott döntéshozatalát az energiaszerződések megkötése és kezelése során.
- Másodszor, az intézkedések a háztartások hálózatról történő leválasztásának megelőzésére, valamint az energiakereskedők fizetésképtelenségéből fakadó káros következmények kivédésére irányulnak.
- Harmadszor pedig az energiaközösségek, illetve a saját célú energiatermelés és -megosztás gyors fejlesztését szorgalmazzák. Ezek a lépések felgyorsíthatják a tiszta energiára való átállást, miközben az árakat is mérsékelhetik.
Dan Jørgensen, az Európai Unió energiaügyi és lakhatási biztosa a pénteki bejelentésen hangsúlyozta: a közel-keleti konfliktus és annak az energiaárakra gyakorolt hatása jól mutatja a globális energiapiacok folyamatos volatilitását. A biztos szerint
mindez rávilágít az európai energetikai reziliencia megerősítésének sürgősségére.
Kiemelte továbbá, hogy az ajánláscsomag a szakpolitikai célkitűzéseket kézzelfogható előnyökké alakítja a háztartások, a helyi közösségek és a kisvállalkozások számára.
Az Európai Bizottság a tagállamokkal és az érintett piaci szereplőkkel szorosan együttműködve kívánja biztosítani az ajánlások hatékony végrehajtását. Ezt a folyamatot technikai segítségnyújtással és folyamatos monitorozással is támogatják.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
