Ursula von der Leyen túlfeszítette a húrt, válaszcsapással fenyegette meg a szuperhatalom Európát

Szuo Peng, a kínai EU-misszió kereskedelmi minisztere a brüsszeli nagykövetségen szerdán tartott sajtótájékoztatón egyértelművé tette,

ha az EU diszkriminatív módon bánik a kínai vállalatokkal, Peking ellenintézkedésekre kényszerül.

„Reméljük, az EU nem becsüli alá Kína eltökéltségét nemzeti érdekei védelmében” – fogalmazott a diplomata.

A fenyegetés közvetlen kiváltó oka – a Portfolio által részletesen bemutatott – ipari gyorsító jogszabálytervezet (Industrial Accelerator Act). Ez előírná, hogy az uniós tagállamok a közbeszerzéseik során kizárólag EU-n belüli, vagy „megbízható partnernek” minősülő országok vállalataitól vásároljanak.

Kína azonban nem tartozik ebbe a körbe.

Peking számára fájdalmas lehet a brüsszeli terv, mert a közbeszerzések az EU gazdasági tevékenységének mintegy 14 százalékát teszik ki. Emellett a tervezet szigorú átvilágítási szabályokat is bevezetne a kulcságazatokban, mint például az akkumulátorgyártás, az elektromos járművek, a napelemek és a kritikus nyersanyagok piaca. Azokból az országokból érkező, 100 millió eurót meghaladó befektetések esetében, amelyek az adott ágazatban 40 százalékos termelési részesedéssel rendelkeznek, szigorú feltételeket szabnának. Ilyen például a közös vállalatok alapítása, a technológiatranszfer, valamint a helyi kutatás-fejlesztési költések előírása. Kína mindegyik említett ágazatban meghatározó szereplőnek számít.

Az Európai Bizottság egy névtelenséget kérő tisztviselője a kínai fenyegetésre reagálva lényegében elégedettségét fejezte ki.

„Ez azt jelenti, hogy pontosan azt csináljuk, amit kell” – fogalmazott. Pierre Jouvet francia szocialista európai parlamenti képviselő, akit az ipari jogszabály egyik jelentéstevőjének neveztek ki, szintén hasonlóan vélekedett. Hozzátette, hogy a tervezet nagyban segítheti az európai kontinens újraiparosítását.

A feszültséget tovább fokozza az EU kiberbiztonsági jogszabálytervezete, amely a technológiai ellátási láncok biztonságát kívánja erősíteni.

Az unió a távközlési szolgáltatók számára kötelező erejű intézkedéseket készít elő a kínai Huawei eszközeinek visszaszorítására. Hasonló lépéseket terveznek az energetika, a biztonsági berendezések és az orvostechnikai eszközök területén is. A magas kockázatúnak besorolt beszállítókra vonatkozó új szabályok értelmében a tagállamoknak a hálózatokból való kizárás során nem technikai jellegű kockázatokat is mérlegelniük kell, például a vállalatok politikai nyomásnak való kitettségét. Kína kereskedelmi minisztériuma az intézkedést „tipikus egyoldalú és protekcionista lépésnek” minősítette.

A diplomáciai kapcsolatokat a hétvégi szankciós adok-kapok is megterhelte: az EU ugyanis az Oroszország elleni büntetőintézkedéseit olyan kínai vállalatokra is kiterjesztette, amelyek feltételezhetően Vlagyimir Putyin elnök háborúját segítik. Erre válaszul Peking Tajvannak történő fegyverszállításra hivatkozva hét európai védelmi ipari céget tiltott ki a kínai piacról.

Az uniós vezetés ugyanakkor nem kívánja tovább élesíteni a konfliktust. Stéphane Séjourné ipari biztos hangsúlyozta, hogy az EU nem követi Washington kemény Kína-politikáját, és a blokk továbbra is nyitott marad a kínai befektetésekre. Maroš Šefčovič uniós kereskedelmi biztos Brüsszelbe hívta Vang Ventao kínai kereskedelmi minisztert, a látogatásra pedig június végén vagy július elején kerülhet sor. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke május 29-re egy Kína-stratégiai vitát hívott össze a biztosi kollégium számára. Ezen a találkozón a kínai gazdasági terjeszkedés elleni új kereskedelemvédelmi eszközök szükségességét is megvitatják.

