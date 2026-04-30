Ursula von der Leyen túlfeszítette a húrt, válaszcsapással fenyegette meg a szuperhatalom Európát

Szuo Peng, a kínai EU-misszió kereskedelmi minisztere a brüsszeli nagykövetségen szerdán tartott sajtótájékoztatón egyértelművé tette,
ha az EU diszkriminatív módon bánik a kínai vállalatokkal, Peking ellenintézkedésekre kényszerül.
„Reméljük, az EU nem becsüli alá Kína eltökéltségét nemzeti érdekei védelmében” – fogalmazott a diplomata.
A fenyegetés közvetlen kiváltó oka – a Portfolio által részletesen bemutatott – ipari gyorsító jogszabálytervezet (Industrial Accelerator Act). Ez előírná, hogy az uniós tagállamok a közbeszerzéseik során kizárólag EU-n belüli, vagy „megbízható partnernek” minősülő országok vállalataitól vásároljanak.
Kína azonban nem tartozik ebbe a körbe.
Peking számára fájdalmas lehet a brüsszeli terv, mert a közbeszerzések az EU gazdasági tevékenységének mintegy 14 százalékát teszik ki. Emellett a tervezet szigorú átvilágítási szabályokat is bevezetne a kulcságazatokban, mint például az akkumulátorgyártás, az elektromos járművek, a napelemek és a kritikus nyersanyagok piaca. Azokból az országokból érkező, 100 millió eurót meghaladó befektetések esetében, amelyek az adott ágazatban 40 százalékos termelési részesedéssel rendelkeznek, szigorú feltételeket szabnának. Ilyen például a közös vállalatok alapítása, a technológiatranszfer, valamint a helyi kutatás-fejlesztési költések előírása. Kína mindegyik említett ágazatban meghatározó szereplőnek számít.
Az Európai Bizottság egy névtelenséget kérő tisztviselője a kínai fenyegetésre reagálva lényegében elégedettségét fejezte ki.
„Ez azt jelenti, hogy pontosan azt csináljuk, amit kell” – fogalmazott. Pierre Jouvet francia szocialista európai parlamenti képviselő, akit az ipari jogszabály egyik jelentéstevőjének neveztek ki, szintén hasonlóan vélekedett. Hozzátette, hogy a tervezet nagyban segítheti az európai kontinens újraiparosítását.
A feszültséget tovább fokozza az EU kiberbiztonsági jogszabálytervezete, amely a technológiai ellátási láncok biztonságát kívánja erősíteni.
Az unió a távközlési szolgáltatók számára kötelező erejű intézkedéseket készít elő a kínai Huawei eszközeinek visszaszorítására. Hasonló lépéseket terveznek az energetika, a biztonsági berendezések és az orvostechnikai eszközök területén is. A magas kockázatúnak besorolt beszállítókra vonatkozó új szabályok értelmében a tagállamoknak a hálózatokból való kizárás során nem technikai jellegű kockázatokat is mérlegelniük kell, például a vállalatok politikai nyomásnak való kitettségét. Kína kereskedelmi minisztériuma az intézkedést „tipikus egyoldalú és protekcionista lépésnek” minősítette.
A diplomáciai kapcsolatokat a hétvégi szankciós adok-kapok is megterhelte: az EU ugyanis az Oroszország elleni büntetőintézkedéseit olyan kínai vállalatokra is kiterjesztette, amelyek feltételezhetően Vlagyimir Putyin elnök háborúját segítik. Erre válaszul Peking Tajvannak történő fegyverszállításra hivatkozva hét európai védelmi ipari céget tiltott ki a kínai piacról.
Az uniós vezetés ugyanakkor nem kívánja tovább élesíteni a konfliktust. Stéphane Séjourné ipari biztos hangsúlyozta, hogy az EU nem követi Washington kemény Kína-politikáját, és a blokk továbbra is nyitott marad a kínai befektetésekre. Maroš Šefčovič uniós kereskedelmi biztos Brüsszelbe hívta Vang Ventao kínai kereskedelmi minisztert, a látogatásra pedig június végén vagy július elején kerülhet sor. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke május 29-re egy Kína-stratégiai vitát hívott össze a biztosi kollégium számára. Ezen a találkozón a kínai gazdasági terjeszkedés elleni új kereskedelemvédelmi eszközök szükségességét is megvitatják.
Varga Mihály: az infláció idén átlépheti az 5%-ot, rendőrök vizsgálják a Matolcsy-korszak pénzszórását
Intejút adott a jegybankelnök.
Letaszíthatják a trónról a világ legismertebb mesterséges intelligenciáját: elképesztő összeget érhet az Anthropic
900 milliárd dolláros cégértékelés mellett vonhat be friss tőkét.
Megszólalt az Opus elnöke a részvény zuhanásáról - "Semmivel sem ér kevesebbet a cég"
Szerint túlreagálták a befektetők a politikai változásokat.
Újabb amerikai támadás jöhet Iránban, kilőtt az olajár!
Emiatt is aggódnak a befektetők.
Ausztriát elmarasztalták: nem elég jók a pénzmosás elleni küzdelemben
Jelentés érkezett.
Átvette a gép a munkáját, majd megváltak tőle: olyan bírósági ítélet született, amire senki sem számított
"Az automatizáció önmagában nem szolgáltat jogszerű indokot az elbocsátásra."
Meglépte Amerika: megnyílt a hatalmas pénzcsap Ukrajna számára, kiderült, mitől függ a szállítás
Sokan lemondtak már erről a pénzről.
Asztalon a javaslat, amely lenyomná a hazai energiaköltségeket
És nem a külföldi versenytársakat finanszíroznák a hazai cégek.
Olimpiák, foci-vb-k és FIFA: Vigyázat, greenwashingveszély! - ESG & Sport 3. rész
Az olimpiai és világbajnoki ESG-vállalások egyre ambiciózusabbak, de a gyakorlat sokszor mást mutat: a látványos zöld ígéretek mögött nem ritkán súlyos ellentmondások húzódnak. The post O
Teszteltük a Gránit Bank AI-asszisztensét: Lakáshitel és Babaváró kalkuláció pillanatok alatt
Nehéz eligazodni a lakáshitelek, a Babaváró Kölcsön és a különféle támogatott konstrukciók között? A Gránit Bank digitális asszisztense, a Gránit Guru pontosan erre való: megválaszolja a
50 milliós bírság a HÉV-megállóhelyeken folytatott hangrögzítési gyakorlat miatt: mik a tanulságok?
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 50 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki a HÉV-állomásokon és HÉV-megállóhelyeken folytatott kamerás megfigyelési
Az AI exponenciális energiaigénye és a nukleáris reneszánsz
2026-ra az adatközpontok energiafogyasztása elérte a globális áramtermelés kritikus hányadát, és a techóriások sorra vásárolják fel az atomerőműveket. De vajon a piac helyesen árazza-e be
Késedelmi pótlék mérséklése: fontos bírósági döntés az adózók javára
A késedelmi pótlék mérséklésének lehetőségét szigorúan szabályozza az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban Art.), arra csak speciális esetekben van lehetőség. Az utóbbi i
Hogyan lehet tervezni a vagyonnal a változó környezetben? Találkozzunk Miskolcon!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
Végrehajtás felfüggesztés - ügyvéd útján
Végrehajtás indult Ön ellen? Mutatjuk, mikor kérhető a végrehajtás felfüggesztése ügyvéd útján, milyen esetekben segíthet, és hogyan védheti meg vagyonát. Sokan csak akkor szembesülnek
Asztalon a javaslat, amely lenyomná a hazai energiaköltségeket
És nem a külföldi versenytársakat finanszíroznák a hazai cégek.
Elakadt a magyar kamatvágás: miért ilyen óvatos az MNB?
Az EKB várható kamatemelése is bekavarhat.
Ez lehet Budapest legújabb látványossága: turisták millióit vonzaná, ha megépülne
A Checklistben a Gellért-hegyi sikló jövője.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?