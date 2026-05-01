Jön az új uniós energiapályázat: elképesztő pénzosztás indul, ami az energiaárakra is komoly hatással lehet

Az Európai Bizottság új pályázati felhívást tett közzé határokon átnyúló energetikai infrastruktúra-projektek támogatására, összesen mintegy 600 millió eurós keretösszeggel, a támogatások az Connecting Europe Facility energiaágához kapcsolódnak, és tanulmányok, illetve kivitelezési munkák finanszírozására egyaránt igényelhetők.

A pályázatok benyújtására 2026. szeptember 30-ig van lehetőség, az eredményeket 2027 elején hirdetik ki.

Az energiaügyi és lakhatási biztos, Dan Jørgensen szerint az új felhívás az aktuális energiaválság közepette kulcsfontosságú, mivel a hálózatok fejlesztése és az energiapiacok integrációja hozzájárulhat a költségek csökkentéséhez, a versenyképesség javításához és a megújuló energiaforrások nagyobb arányú beillesztéséhez.

A Bizottság emlékeztetett arra, hogy a projektek legalább két uniós tagállam energiarendszerét kapcsolják össze vagy befolyásolják jelentősen, míg a PMI-projektek az EU és szomszédos, nem uniós országok közötti infrastruktúrát érintik.

Ezek a beruházások az ellátásbiztonság erősítését és az egységes energiapiac mélyítését szolgálják, összhangban az uniós klíma- és energiacélokkal.

A PCI és PMI státusz további előnyöket is biztosít, például gyorsított engedélyezési eljárást és kedvezőbb szabályozási környezetet a TEN-E rendelet alapján. A projektgazdák emellett jogosultak uniós támogatásra az előkészítő és kivitelezési szakaszokhoz is. A CEF Energy teljes költségvetése a 2021–2027 közötti időszakban 5,88 milliárd euró.

