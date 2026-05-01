Már is visszaszóltak Trumpnak az új vámok miatt az EU-ból

Bernd Lange (Németország, S&D) élesen bírálta az amerikai lépést, hogy Donald elnök 25 százalékos büntetővámot vetett ki az EU-ból importált autókra, amelyet elfogadhatatlannak nevezett.
Szoros partnerekkel nem lehet így bánni
– fogalmazott. Hozzátette, hogy az EU-nak a lehető legnagyobb határozottsággal kell válaszolnia, saját tárgyalási pozíciójának erejére támaszkodva.
Lange emlékeztetett arra, hogy az EU betartja a tavaly Skóciában kötött keretmegállapodást, és az egyezmény a legtöbb uniós termékre 15 százalékos importvámot rögzített, amellyel sikerült elkerülni egy kiterjedtebb kereskedelmi háborút.
Az Egyesült Államok viszont többször is megsértette a paktumot.
A bizottsági elnök szerint több mint 400, acél- és alumíniumtartalmú termékre átlagosan 26 százalékos vámot vetettek ki, ami jócskán túllépi a megállapodásban rögzített mértéket.
Az újabb vámemelés tovább mélyítheti a transzatlanti kereskedelmi feszültségeket, az Európai Uniónak döntenie kell a válaszlépések mértékéről és formájáról.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: EU
Új fegyvert vet be Brüsszel, amivel már a tervezőasztalon kigyomlálják a káros nemzeti szabályokat
Komoly figyelmeztetést kapnak a tagállamok már jó előre, hogy mit ne tegyenek!
Hatalmas botrány robbant ki az NKA-nál, a kuratórium szerint nem arról döntöttek, mint amit a szájukba adtak
A tagok állítják, csak egy 130 millió forintos pályázatról döntöttek, nem a nyilvánosságra hozott 17 milliárd forintos keretről.
Kíméletlen lépésre szánta el magát az Egyesült Államok: Trump már célba vett egy újabb országot
Egyre jobban aggódhatnak a szigetországban, amely sokak szerint a következő háború helyszíne lehet.
Trump keményen odacsap az EU-s autógyártóknak, jön a súlyos büntetővám
Az Egyesült Államok elnöke egy 25 százalékos plusz terhet ró ki.
Jön az új uniós energiapályázat: elképesztő pénzosztás indul, ami az energiaárakra is komoly hatással lehet
Nagy bejelentést tett az Európai Bizottság.
A káoszban egy irányba húznak a magyar profik: úgy zsákolják a forintot, mint még soha
A részvényeket viszont eldobálják.
Reagált Kijev az orosz tűzszüneti javaslatra
Szerintük csak manipuláció az ajánlat.
Kiadta a jelmondatot az új egészségügyi miniszter: legyen minden kórházban WC-papír!
Ezzel kezdi megbízatását.
Az osztalék portfólióm - 2026. április
Lett egy új cégem áprilisban, és rekord osztalékot kaptam.VáltozásokAutomatic Data Processing, Inc. (ADP): Elemeztem, aztán vásároltam gyorsan egy csomagot belőle, szerintem jó áron. Nem tudom
Státusszimbólum, fedezeti eszköz, technológia - A műgyűjtői kultúra alakulása
A történelem válságai rendre átírták, ki és miért vásárol műalkotásokat, de egy mindig biztos volt: a műtárgyak ára mindig társadalmi pozíciót is jelölt. A XXI.... The post Státusszimb
Végrendelet készítése összetett vagyon esetén: mikor érdemes végrendeleti végrehajtót kijelölni?
A végrendelet készítése, a hagyaték megtervezése ma már messze túlmutat azon, hogy az örökhagyó meghatározza, ki mit örököl. A gyakorlatban legalább ennyire fontos kérdés az is, hogyan t
Online kártyás fizetés teljes nyugalomban: így védi a pénzed egy zseniális trükk a mobilodban
A bankkártyás fizetés ma már az egyik legbiztonságosabb és legkényelmesebb módja az online vásárlásnak. A modern banki rendszerek - mint a többlépcsős hitelesítés - garantálják, hogy a p
A digitális gazdaság és a nemzetközi beruházásvédelem új kihívásai
A digitális gazdaság térnyerésével a nemzetközi beruházásvédelem hagyományos kategóriái is új nyomás alá kerülnek: a beruházás, a befektető és az állami szabályozás viszonya egyarán
Megakadályozza-e az elévülést a fizetési felszólítás? A Kúria döntött.
A Kúria BH 2025.9.211. számú döntése tisztázza: a fizetési felszólítás önmagában nem szakítja meg az elévülést. Mutatjuk mely ügyekre vonatkozik és mit jelent ez az adósok számára. A
Lesz-e újra kapituláció a Bitcoin piacán?
Mintha újra lejátszaná önmagát a történelem: a Bitcoin 2021 és 2025 végén is csúcsra tört, majd hónapok alatt 40% feletti zuhanásba fordult - miközben a... The post Lesz-e újra kapituláci
Deficit és fegyelem között - a költségvetési egyenleg három évtizede
Két nagy válság befolyásolta a Baltikum-Balkán tengely költségvetési politikáját: 2008 és 2020, de a térség mindkét esetben konszolidálni tudta az egyenlegeket. Magyarország költségvetés
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.
Élénkül a gazdaság, de jöhet a kijózanodás
Tartós lehet a GDP-növekedés?
Asztalon a javaslat, amely lenyomná a hazai energiaköltségeket
És nem a külföldi versenytársakat finanszíroznák a hazai cégek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?