Már is visszaszóltak Trumpnak az új vámok miatt az EU-ból
Már is visszaszóltak Trumpnak az új vámok miatt az EU-ból

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy megemeli az Európai Unióból érkező autókra kivetett vámokat. Az Európai Parlament nemzetközi kereskedelmi bizottságának elnöke szerint ez egyértelműen bizonyítja, hogy az Egyesült Államok megbízhatatlan kereskedelmi partner.

Bernd Lange (Németország, S&D) élesen bírálta az amerikai lépést, hogy Donald elnök 25 százalékos büntetővámot vetett ki az EU-ból importált autókra, amelyet elfogadhatatlannak nevezett.

Szoros partnerekkel nem lehet így bánni

– fogalmazott. Hozzátette, hogy az EU-nak a lehető legnagyobb határozottsággal kell válaszolnia, saját tárgyalási pozíciójának erejére támaszkodva.

Trump keményen odacsap az EU-s autógyártóknak, jön a súlyos büntetővám

Lange emlékeztetett arra, hogy az EU betartja a tavaly Skóciában kötött keretmegállapodást, és az egyezmény a legtöbb uniós termékre 15 százalékos importvámot rögzített, amellyel sikerült elkerülni egy kiterjedtebb kereskedelmi háborút.

Az Egyesült Államok viszont többször is megsértette a paktumot.

A bizottsági elnök szerint több mint 400, acél- és alumíniumtartalmú termékre átlagosan 26 százalékos vámot vetettek ki, ami jócskán túllépi a megállapodásban rögzített mértéket.

Az újabb vámemelés tovább mélyítheti a transzatlanti kereskedelmi feszültségeket, az Európai Uniónak döntenie kell a válaszlépések mértékéről és formájáról.

