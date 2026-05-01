Mától aktív Ursula von der Leyen történelmi paktuma, amit még az új Magyar-kormány sem támogatott

Május kezdetével életbe lép a papíron csak átmenetileg megkezdett Mercosur-megállapodás, amely jórészt egy 700 millió embert összekötő közös piaccá építi Dél-Amerikát és az Európai Uniót. Az Argentínát, Brazíliát, Paraguayt és Uruguayt tömörítő blokkal több mint 25 éve kezdődtek a tárgyalások, de a 2020-as évektől begyűrűző geopolitikai hatások végül rákényszerítették a feleket, hogy év elején megköttessen a paktum kereskedelmi része, és azt annak ellenére is alkalmazzák, hogy az Európai Parlament jogi normakontrollra küldte a döntést. A Mercosur-paktum azért is hírhedt, mert politikailag sokan úgy tematizálják, hogy a német autóexport érdekében olyan mezőgazdasági termékeket engedünk be vele Európába, amelyek hatalmas terheket róhatnak a helyi gazdákra. Bár az egyezmény csak fokozatosan nyit vámkvótákat az érzékeny termékekre, és nem született kutatás, amely azt igazolná, hogy érdemi veszélyt jelentene az uniós felvásárlói árszintekre, a megállapodás előtti hajrában a Tisza és a Fidesz is élesen beleállt a mérföldkőnek számító egyezségbe.

Az Európai Unió és a Mercosur-országok május 1-jén "ideiglenesen" hatályba léptetik a hosszú ideje vitatott szabadkereskedelmi megállapodást,

amelytől Brüsszel elsősorban az exportlehetőségek bővülését és a gazdasági kapcsolatok diverzifikálását várja.

A több mint 25 évig tárgyalt egyezmény a vámcsökkentések mértékét tekintve az EU eddigi legnagyobb megállapodásának számít, így talán nem meglepő, hogy politikai és jogi oldalról is kritizálják egyes tagállamok és az Európai Parlamentben ülő képviselőik.

Számos támogatója – köztük Németország és Spanyolország – szerint az egyezmény nagyban segíthet ellensúlyozni a külső gazdasági sokkokat, míg Franciaország és Magyarország is attól tart, hogy az olcsó dél-amerikai agrárimport, különösen a marha- és csirkehús, valamint a cukor komoly nyomást gyakorol majd az európai gazdákra.

Az Európai Bizottság szerint az alku évente 4-4,5 milliárd eurót fog megspórolni az európai exportőröknek, hiszen egy sor 15–35 százalék közötti vámtétel szűnik meg, ami jelentős piaci nyitást jelent elsősorban az európai autó- és gyógyszerkereskedőknek.

Ahogy arról korábban részletesen írtunk, számos termék esetében csak 14 év múlva érik el a vámliberalizáció tervezett szintjét, de az európai oldalról legvitatottabb marhahús esetében ennek a maximuma például még mindig csak az európai fogyasztás 1,5 százalékának megfelelő, 7,5%-os kedvezményes kvóta, amely felett ismét 40–50 százalékos vámot kell fizetni a termék behozataláért.

Mindettől a Bizottság azt reméli, hogy 2040-re 55 milliárd euróval nő az EU exportbevétele és közel 80 milliárd euróval az éves GDP-je.

Bár ezek önmagukban nem túl meggyőző számok, diplomáciailag kiemelt jelentőségű, hogy a régóta zárt Mercosur-piac először az EU-nak nyitja meg ilyen szinten a kapuit, annak ellenére is, hogy jelentős amerikai és kínai jelenlét már most is érzékelhető.

Fordulatra várva

A paktum életbelépése alkalmából Ursula von der Leyen videókonferencián beszélt a Mercosur-országok vezetőivel, és a kereskedelemért felelős biztos, Maroš Šefčovič videóüzenetben méltatta annak jelentőségét.

Az Európai Parlament nemzetközi kereskedelemért felelős szakbizottságának (INTA) Mercosur-jelentéstevője és vezetője, Bernd Lange egyaránt méltatta az egyezmény életbelépését. Utóbbi úgy fogalmazott:

Ez valóban fordulópontot jelent, és pontosan az a megoldás, amire ezekben a gazdasági szempontból nehéz időkben szükség van. A megállapodás stratégiai üzenetet hordoz az izolacionizmus ellen, a partnerség és a szabályokon alapuló kereskedelem mellett. Biztos vagyok benne, hogy mire a Parlament meghozza végleges döntését, a megállapodás már gazdasági és politikai eredményeket hozott.

A Lange által emlegetett végleges döntés azonban pont annak a szimbóluma, hogy az Európai Parlament egy nagyon szűk többsége próbált keresztbe tenni, vagy legalábbis látványosan fellépni von der Leyen eddigi egyik legnagyobb sikerével szemben.

Rögös út vezetett idáig

A Mercosur-megállapodáshoz szükséges minősített többséget január elején sikerült megteremteni a tagállamokat tömörítő Európai Tanácsban, ahol Magyarországon és Franciaországon kívül már csak Ausztria, Lengyelország és Írország szavazott ellene, miután a belgák tartózkodtak, az olaszok pedig támogatásukat adták hozzá az agrárfinanszírozások előhozásáért cserébe.

Ugyan a Tanácson sikerült átnyomni a paktumot, az Európai Parlament soron következő plenáris ülésén – az addigra általuk is kialkudott szigorított védőintézkedések ellenére – 334 igen és 324 nem szavazat mellett úgy döntöttek,

jogi normakontrollra küldik a szerződés aláírását, ami akár két évre is befagyaszthatta volna annak megkezdését.

A szavazáson a Fidesz 10, a Tiszának mind a 7 képviselője támogatta a döntést, beleértve Magyar Pétert is, aki leendő agrárminiszterével, Bóna Szabolccsal együtt csatlakozott a szavazás előtti gazdatüntetéshez is. Ha bármelyik párt EP-képviselői tartózkodnak, akkor a bírósági vizsgálat elmarad, azonban mivel nem ez történt, a Bizottság és a Tanács kénytelen volt némi összejátszással „átmenetileg” alkalmazni a megállapodást, amely a mai naptól lép életbe.

Ha ez nem történik meg, akkor nem csak vesztegetjük az időt a lépcsőzetes vámliberalizáció előtt, hanem a nemzetközi szinten is az a kép erősödik meg, hogy az EU képtelen határozottan fellépni saját még saját érdekeiért is, úgy, hogy

egyelőre semmilyen tanulmány nem támasztja alá, hogy érdemben veszélyeztetné a megállapodást ellenző tagországok termelőit.

Versenyféltés

Persze nem lehet eltekinteni attól, hogy az EU nem ezt az egy vasat tartja a tűzben, és a nagy szabadkereskedelmi dömpingben fokozatosan növekvő nyomás nehezedhet Európa gazdáira.

Az elmúlt évtizedek politikai pánikkeltésén túl például jogos aggály, hogy az EU-nak igen korlátozott kapacitásai vannak ellenőrizni, hogy az exportőrök ugyanazok szerint a versenyszabályok szerint játszanak-e, amelyeket nekik is előír a Bizottság.

Ezen felül ráadásul a dél-amerikai állattenyésztők tipikusan 5–10-szeres kapacitással dolgoznak, így valóban nem könnyű velük versenyre kelni az európai szereplőknek.

Mindezek ellenére azonban az EU jelenlegi agrárpolitikája és a következő költségvetési ciklus tervezetében már elkülönített források jelentős támogatásokat adnak az uniós agráriumnak, amelyeket várhatóan akár versenyképességi, akár élelmiszerbiztonsági indoklással is lehetőség lenne tovább bővíteni.

Ha ezzel, valamint a szállítási költségbeli különbségek figyelembevételével sem sikerül valamilyen versenyképesebb modellre átállni, az

nemcsak a szabadkereskedelmi alkuk határairól, hanem az uniós agrárium adottságairól és képességeiről is árulkodó lesz.

