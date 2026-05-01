Új fegyvert vet be Brüsszel, amivel már a tervezőasztalon kigyomlálják a káros nemzeti szabályokat

Az Európai Bizottság új útmutatót adott ki a tagállamoknak arról, hogyan kell alkalmazniuk az arányosság elvét, amikor olyan nemzeti szabályokat készítenek elő, amelyek érinthetik az uniós egységes piac működését. A dokumentum célja, hogy már a jogszabálytervezetek szintjén kiszűrje azokat az előírásokat, amelyek indokolatlanul nehezítenék a vállalatok határon átnyúló működését, vagy felesleges többletköltséget okoznának számukra – derül ki a Bizottság közleményéből.

A Bizottság április 29-én tette közzé az útmutatót, amely az egységes piaci átláthatósági irányelvhez kapcsolódó tagállami bejelentési kötelezettségek teljesítését segíti.

Az irányelv lényege, hogy a tagállamoknak még az elfogadás előtt jelezniük kell Brüsszelnek azokat a tervezett nemzeti intézkedéseket, amelyek termékekre vagy informatikai szolgáltatásokra vonatkoznak. Ez nem puszta adminisztratív formaság:

a Bizottság így előzetesen vizsgálhatja, hogy egy új nemzeti szabály nem bontja-e meg az egységes piacot.

Vagyis nem hoz-e létre olyan külön követelményeket, amelyek miatt egy vállalkozásnak országonként eltérő szabályokhoz, címkézési előírásokhoz, engedélyekhez vagy műszaki feltételekhez kellene alkalmazkodnia. Az új útmutató azt magyarázza el a nemzeti hatóságoknak, hogyan lehet igazolni, hogy egy szabály valóban szükséges valamely közérdek – például fogyasztóvédelem, egészségvédelem vagy környezetvédelem – érdekében, miközben a lehető legkisebb terhet rakja a cégekre.

A háttérben az úgynevezett „Terrible Ten”, vagyis az egységes piac tíz legkárosabb akadályának felszámolása áll. Ezek közé tartoznak többek között a túl bonyolult uniós szabályok, a vállalkozásalapítást és működést nehezítő eljárások, a szakmai képesítések korlátozott elismerése, a csomagolási, címkézési és hulladékszabályok széttöredezettsége, az elavult termékszabályok, a kiküldött munkavállalókkal kapcsolatos terhes eljárások, valamint az egymástól eltérő nemzeti szolgáltatási előírások.

Ezek azért jelentenek gazdasági problémát, mert az egységes piac elvileg 450 millió fogyasztót és 26 millió vállalatot kapcsol össze, a gyakorlatban azonban a tagállami különszabályok sokszor úgy működnek, mintha belső határokat építenének vissza.

