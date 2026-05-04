Alkotmányozási csatározásba kezd a köztársasági elnök a lengyel kormánypártttal

Lengyelországban tovább éleződik az elnök és a kormány közötti hatalmi konfliktus, miután a 2025-ben köztársasági elnöknek Karol Nawrocki új alkotmány előkészítését kezdeményezte. A lépést a jelenleg regnáló Donald Tusk kormánya politikai akciónak tartja, ami a korábbi kormány jogállamisági aggályokat eredményező lépésinek visszaforgatását akarja alkotmányellenesként keretezni. A jelenlegi erőviszonyok mellett a reform elfogadása szinte kizárt azonban egy esetleges kormányváltás Lengyelország teljes politikai berendezkedését is átszabhatja 2030 előtt.

Lengyelországban újabb front nyílt az elhúzódó politikai konfliktus látszólagos rendezésére, miután Karol Nawrocki köztársasági elnök vasárnap bejelentette egy alkotmány-előkészítő tanács felállítását. Az új testület feladata az ország alkotmányának felülvizsgálata és egy új tervezet kidolgozása lesz, amelyre a jelenlegi elnöki ciklus végéig, 2030-ig kapott mandátumot.

A bejelentés azonnali politikai reakciókat váltott ki Donald Tusk jelenlegi miniszterelnöktől, aki élesen bírálta a kezdeményezést, és arra figyelmeztetett, hogy

az új alkotmány helyett előbb a jelenlegi szabályok betartására lenne szükség.

A konfliktus jól illeszkedik a két politikus közötti szélesebb hatalmi küzdelembe, amely azóta tart, hogy a Tusk vezette, EU- és Nyugat felé elköteleződő koalíció 2023 végén átvette a kormányzást. Nawrocki a korábbi kormánypárt, a PiS szövetségeseként szerezte meg a köztársasági elnöki pozíciót, hiszen Lengyelországban közvetlenül választják az államfőt, így felhatalmazása is erősebb a Magyarországon megszokott ceremoniális jellegnél.

Formálisan az elnöknek joga van alkotmánymódosítást kezdeményezni, azonban annak elfogadásához kétharmados többség szükséges a lengyel parlament alsóházában, valamint abszolút többség a szenátusban. Mivel mindkét intézményben a Tusk vezette kormánykoalíció embereinek van többsége,

a jelenlegi politikai erőviszonyok mellett gyakorlatilag kizárt, hogy Nawrocki javaslatai átmenjenek a parlamenten.

Ezzel szemben a Nawrocki által most felállított új tanács összetétele erősen a PiS-hez köthető, és bár meghívták a kormánypártok tagjait, az egész inkább egy politikai keretezési kísérletnek tűnik, amelyben nem valószínű, hogy részt akarnak venni Tusk szövetségesei.

Az egész alkotmányozási kezdeményezés alapvetően arra épül, ahogyan a Tusk-kormány kétharmados felhatalmazás nélkül is megpróbálta helyreállítani azoknak a közintézményeknek a PiS-től való függetlenségét, amelyekhez nem feltétlen lett volna egyértelmű felhatalmazásuk, így például az állam alkalmazói jogkörére hivatkozva menesztette a köztelevízió korábbi vezetését, amit lehet egy jogi kiskapu kihasználásaként értelmezni.

A jogállamisággal kapcsolatos reformokat Tusk hamar beígérte az Ursula von der Leyen vezette Bizottságnak, így országa néhány hónapon belül hozzáférhetett az addig zárolt pénzekhez, azonban kétharmados felhatalmazás nélkül, PiS-párti államfők mellett sok esetben máig meg van kötve a keze.

A következő lengyel parlamenti választások 2027-ben esedékesek, míg Nawrocki mandátuma 2030-ig szól köztársasági elnökként. Amennyiben a PiS vagy egy hozzá közelálló, újonnan kinövő erő kerülne hatalomba jövőre, úgy

az alkotmányozó tanács munkája akár még a félprezidenciális rendszerig is elviheti a lengyel államformát.

Ugyan az oroszellenesség egy erős nemzeti minimumot képez az országban, a köztársasági elnök tavalyi megválasztása jól mutatja, mennyire megosztó tud lenni még így is az EU-hoz való viszony, hiszen Tusk jelöltje – akit egyébként a lengyel Karácsony Gergelyként a legegyszerűbb jellemezni – kevesebb mint 2 százalékponttal maradt le Nawrockitól.

Címlapkép forrása: Klaudia Radecka/NurPhoto via Getty Images