Alkotmányozási csatározásba kezd a köztársasági elnök a lengyel kormánypártttal

Lengyelországban újabb front nyílt az elhúzódó politikai konfliktus látszólagos rendezésére, miután Karol Nawrocki köztársasági elnök vasárnap bejelentette egy alkotmány-előkészítő tanács felállítását. Az új testület feladata az ország alkotmányának felülvizsgálata és egy új tervezet kidolgozása lesz, amelyre a jelenlegi elnöki ciklus végéig, 2030-ig kapott mandátumot.
A bejelentés azonnali politikai reakciókat váltott ki Donald Tusk jelenlegi miniszterelnöktől, aki élesen bírálta a kezdeményezést, és arra figyelmeztetett, hogy
az új alkotmány helyett előbb a jelenlegi szabályok betartására lenne szükség.
A konfliktus jól illeszkedik a két politikus közötti szélesebb hatalmi küzdelembe, amely azóta tart, hogy a Tusk vezette, EU- és Nyugat felé elköteleződő koalíció 2023 végén átvette a kormányzást. Nawrocki a korábbi kormánypárt, a PiS szövetségeseként szerezte meg a köztársasági elnöki pozíciót, hiszen Lengyelországban közvetlenül választják az államfőt, így felhatalmazása is erősebb a Magyarországon megszokott ceremoniális jellegnél.
Formálisan az elnöknek joga van alkotmánymódosítást kezdeményezni, azonban annak elfogadásához kétharmados többség szükséges a lengyel parlament alsóházában, valamint abszolút többség a szenátusban. Mivel mindkét intézményben a Tusk vezette kormánykoalíció embereinek van többsége,
a jelenlegi politikai erőviszonyok mellett gyakorlatilag kizárt, hogy Nawrocki javaslatai átmenjenek a parlamenten.
Ezzel szemben a Nawrocki által most felállított új tanács összetétele erősen a PiS-hez köthető, és bár meghívták a kormánypártok tagjait, az egész inkább egy politikai keretezési kísérletnek tűnik, amelyben nem valószínű, hogy részt akarnak venni Tusk szövetségesei.
Az egész alkotmányozási kezdeményezés alapvetően arra épül, ahogyan a Tusk-kormány kétharmados felhatalmazás nélkül is megpróbálta helyreállítani azoknak a közintézményeknek a PiS-től való függetlenségét, amelyekhez nem feltétlen lett volna egyértelmű felhatalmazásuk, így például az állam alkalmazói jogkörére hivatkozva menesztette a köztelevízió korábbi vezetését, amit lehet egy jogi kiskapu kihasználásaként értelmezni.
A jogállamisággal kapcsolatos reformokat Tusk hamar beígérte az Ursula von der Leyen vezette Bizottságnak, így országa néhány hónapon belül hozzáférhetett az addig zárolt pénzekhez, azonban kétharmados felhatalmazás nélkül, PiS-párti államfők mellett sok esetben máig meg van kötve a keze.
A következő lengyel parlamenti választások 2027-ben esedékesek, míg Nawrocki mandátuma 2030-ig szól köztársasági elnökként. Amennyiben a PiS vagy egy hozzá közelálló, újonnan kinövő erő kerülne hatalomba jövőre, úgy
az alkotmányozó tanács munkája akár még a félprezidenciális rendszerig is elviheti a lengyel államformát.
Ugyan az oroszellenesség egy erős nemzeti minimumot képez az országban, a köztársasági elnök tavalyi megválasztása jól mutatja, mennyire megosztó tud lenni még így is az EU-hoz való viszony, hiszen Tusk jelöltje – akit egyébként a lengyel Karácsony Gergelyként a legegyszerűbb jellemezni – kevesebb mint 2 százalékponttal maradt le Nawrockitól.
Címlapkép forrása: Klaudia Radecka/NurPhoto via Getty Images
