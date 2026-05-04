Az Európai Bizottság megelégelte a bírálatokat, Berlint és Párizst tolta a tűzvonalba

Az Európai Bizottság új deregulációs offenzívájának egyik fő célpontja az úgynevezett "gold-plating", vagyis amikor a tagállamok saját pluszkövetelményekkel bonyolítják az uniós szabályokat. Brüsszel 2029-ig 25 százalékkal csökkentené a vállalkozások adminisztratív terheit, évi 37,7 milliárd eurós megtakarítást célozva, és tizenkét kiemelt területen ígér szabályozási nagytakarítást.

Az Európai Bizottság szerint nem lehet minden adminisztratív terhet Brüsszelre fogni, mert a tagállamok gyakran maguk teszik bonyolultabbá az uniós szabályokat – írja a Politico. Valdis Dombrovskis gazdasági biztos Strasbourgban azt mondta:

amikor a nemzeti kormányok pluszkövetelményeket építenek rá az uniós jogszabályokra, az akadályokat teremt, növeli a költségeket és széttöredezi az egységes piacot.

Az Európai Bizottság ezt a gyakorlatot, az úgynevezett „gold-platinget” tette meg az új deregulációs kör egyik fő célpontjává. A kifejezés húszszor szerepelt a bejelentésben, jelezve, hogy Brüsszel szerint a túlburjánzó szabályozás jelentős része nem az uniós jogalkotásból, hanem a nemzeti végrehajtásból fakad.

Az üzenet lényegében Berlinnek, Párizsnak és más tagállami kormányoknak szólt: ne Brüsszelt hibáztassák azokért a terhekért, amelyeket otthon tesznek hozzá az uniós előírásokhoz.

A lépés Ursula von der Leyen vállalásához kapcsolódik, amely szerint 2029-ig 25 százalékkal csökkentenék a vállalkozások adminisztratív terheit, évi 37,7 milliárd eurós megtakarítást célozva.

Ahogy arról részletes elemzésünkben írtunk, az Európai Bizottság a következő két évben „szabályozási nagytakarítást” ígér, amelyben elavult előírásokat és belső ellentmondásokat keresnek az uniós joganyagban. A tizenkét kiemelt terület között szerepel az áruk és szolgáltatások szabad mozgása, a pénzügyi szolgáltatások, az egészségügy, a lakhatás, az élelmiszer-biztonság és a környezetvédelem.

Az uniós végrehajtó testület már eddig is tíz úgynevezett omnibuszjavaslatot terjesztett elő von der Leyen második ciklusának kezdete óta, meglévő jogszabályok újranyitásával és egyszerűsítésével. Az uniós döntéshozók eddig csökkentették a vállalati környezeti jelentéstételi kötelezettségeket, könnyítették a kisebb gazdaságok uniós forrásokhoz való hozzáférését, és elhalasztották a nyersanyag-beszerzési láncokra vonatkozó új vállalati jelentési előírásokat. Később energia- és adóügyi omnibuszcsomagok is várhatók.

A deregulációs irány ugyanakkor ellenállásba ütközik, mert az Európai Bizottság a jogalkotási folyamatot is gyorsítaná:

rövidebb hatásvizsgálatokkal és rövidebb társadalmi konzultációkkal.

Civil szervezetek, szakszervezetek, akadémiai szereplők és vállalkozások attól tartanak, hogy ez átláthatatlanabbá teszi az uniós döntéshozatalt, és gyengíti az új szabályok gazdasági, társadalmi és környezeti hatásainak vizsgálatát. Az európai ombudsman hivatala már korábban is bírálta a Bizottságot, amiért túl gyorsan próbált keresztülvinni deregulációs javaslatokat. Brüsszel most azt ígéri, hogy minden esetben külön mérlegeli a gyors döntés szükségességét és a késlekedés kockázatait.

