  • Megjelenítés
Az Európai Bizottság megelégelte a bírálatokat, Berlint és Párizst tolta a tűzvonalba
Uniós források

Az Európai Bizottság megelégelte a bírálatokat, Berlint és Párizst tolta a tűzvonalba

Portfolio
Az Európai Bizottság új deregulációs offenzívájának egyik fő célpontja az úgynevezett "gold-plating", vagyis amikor a tagállamok saját pluszkövetelményekkel bonyolítják az uniós szabályokat. Brüsszel 2029-ig 25 százalékkal csökkentené a vállalkozások adminisztratív terheit, évi 37,7 milliárd eurós megtakarítást célozva, és tizenkét kiemelt területen ígér szabályozási nagytakarítást.

Az Európai Bizottság szerint nem lehet minden adminisztratív terhet Brüsszelre fogni, mert a tagállamok gyakran maguk teszik bonyolultabbá az uniós szabályokat – írja a Politico. Valdis Dombrovskis gazdasági biztos Strasbourgban azt mondta:

amikor a nemzeti kormányok pluszkövetelményeket építenek rá az uniós jogszabályokra, az akadályokat teremt, növeli a költségeket és széttöredezi az egységes piacot.

Az Európai Bizottság ezt a gyakorlatot, az úgynevezett „gold-platinget” tette meg az új deregulációs kör egyik fő célpontjává. A kifejezés húszszor szerepelt a bejelentésben, jelezve, hogy Brüsszel szerint a túlburjánzó szabályozás jelentős része nem az uniós jogalkotásból, hanem a nemzeti végrehajtásból fakad.

Az üzenet lényegében Berlinnek, Párizsnak és más tagállami kormányoknak szólt: ne Brüsszelt hibáztassák azokért a terhekért, amelyeket otthon tesznek hozzá az uniós előírásokhoz.

Még több Uniós források

Hirtelen átírták a kereskedelmi szabályokat, súlyos csapás éri az egész EU-t

Máris visszaszóltak Trumpnak az új vámok miatt az EU-ból

Új fegyvert vet be Brüsszel, amivel már a tervezőasztalon kigyomlálják a káros nemzeti szabályokat

A lépés Ursula von der Leyen vállalásához kapcsolódik, amely szerint 2029-ig 25 százalékkal csökkentenék a vállalkozások adminisztratív terheit, évi 37,7 milliárd eurós megtakarítást célozva.

Ahogy arról részletes elemzésünkben írtunk, az Európai Bizottság a következő két évben „szabályozási nagytakarítást” ígér, amelyben elavult előírásokat és belső ellentmondásokat keresnek az uniós joganyagban. A tizenkét kiemelt terület között szerepel az áruk és szolgáltatások szabad mozgása, a pénzügyi szolgáltatások, az egészségügy, a lakhatás, az élelmiszer-biztonság és a környezetvédelem.

Kapcsolódó cikkünk

Ursula von der Leyen bejelentette: jön a nagytakarítás, amire a magyar cégek is évek óta vártak

Az uniós végrehajtó testület már eddig is tíz úgynevezett omnibuszjavaslatot terjesztett elő von der Leyen második ciklusának kezdete óta, meglévő jogszabályok újranyitásával és egyszerűsítésével. Az uniós döntéshozók eddig csökkentették a vállalati környezeti jelentéstételi kötelezettségeket, könnyítették a kisebb gazdaságok uniós forrásokhoz való hozzáférését, és elhalasztották a nyersanyag-beszerzési láncokra vonatkozó új vállalati jelentési előírásokat. Később energia- és adóügyi omnibuszcsomagok is várhatók.

A deregulációs irány ugyanakkor ellenállásba ütközik, mert az Európai Bizottság a jogalkotási folyamatot is gyorsítaná:

rövidebb hatásvizsgálatokkal és rövidebb társadalmi konzultációkkal.

Civil szervezetek, szakszervezetek, akadémiai szereplők és vállalkozások attól tartanak, hogy ez átláthatatlanabbá teszi az uniós döntéshozatalt, és gyengíti az új szabályok gazdasági, társadalmi és környezeti hatásainak vizsgálatát. Az európai ombudsman hivatala már korábban is bírálta a Bizottságot, amiért túl gyorsan próbált keresztülvinni deregulációs javaslatokat. Brüsszel most azt ígéri, hogy minden esetben külön mérlegeli a gyors döntés szükségességét és a késlekedés kockázatait.

Kapcsolódó cikkünk

Ursula von der és Friedrich Merz már kézfogás közben szúrnák egymást hátba

Elfolynak az EU-támogatások, Magyarországon lesújtóan sokba kerül a pénzek osztása

Ha nem lenne elég a brüsszeli túlszabályozás, a tagállami kormányok még kártékonyabbak

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénünket?
Mutatunk egy magyar részvényt, ami a következő midcap-sztori lehet
Hirtelen átírták a kereskedelmi szabályokat, súlyos csapás éri az egész EU-t
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility