Hirtelen átírták a kereskedelmi szabályokat, súlyos csapás éri az egész EU-t
Az Európai Bizottság előzetes értékelése szerint mintegy 23 milliárd euró értékű, acélt és alumíniumot tartalmazó uniós exporttermék kerülhet magasabb amerikai vámtétel alá Donald Trump legújabb vámrendszere nyomán. Az intézkedés az EU fémexportjának közel felét érinti hátrányosan – számolt be a Politico.

A Trump-kormányzat április elején átalakította az acélra, alumíniumra és rézre vonatkozó vámokat, így a korábbi, fémtartalom-alapú számítás helyett immár a késztermék teljes értéke után vetik ki a vámot.

Az új megközelítés összességében évi 67 milliárd euróról 52 milliárd euróra csökkentette az érintett uniós kivitel becsült értékét.

Ezen belül azonban mintegy 23 milliárd eurónyi export a korábbinál kedvezőtlenebb helyzetbe került, a fennmaradó 28,3 milliárd eurónyi termék előnyösebb elbánásban részesül. Ebből 17,6 milliárd eurónyi árucikk teljesen lekerült a vámlistáról, 10,7 milliárd eurónyi exportra pedig egy 15 százalékos vámplafon vonatkozik.

Az átrendezésre azután került sor, hogy az amerikai Legfelsőbb Bíróság februárban megsemmisítette Trump eredeti, viszonosságinak nevezett vámjait. Ennek következtében Washingtonnak más eszközöket kellett keresnie a kereskedelmi nyomás fenntartására. Az acél- és alumíniumvámok az 1962-es kereskedelmi törvény 232-es cikkelyén alapulnak – amelynek kihívásairól részletesen írtunk –, ez a jogszabály nemzetbiztonsági okokra hivatkozva teszi lehetővé a vámkivetést. Ezt a rendelkezést a bírósági döntés nem érintette.

Az új vámszerkezet háromszintű – bár lényegében négy lépcsős:

  • a nyers acélra, az alumíniumra, a rézre, valamint az ezekből teljes egészében készült árukra 50 százalékos vám vonatkozik.
  • A fémeket jelentős arányban tartalmazó, úgynevezett származékos termékeket – például a gáztűzhelyeket vagy a légkondicionálókat – egységesen 25 százalékos vám terheli.
  • A harmadik, 10 százalékos kategória azokat a külföldi gyártókat kedvezményezi, akik amerikai eredetű fémet használnak fel.
  • A 15 százaléknál kevesebb acélt, alumíniumot vagy rezet tartalmazó árucikkek pedig mentesülnek a 232-es cikkely alapján kivetett vámok alól.

A változások április 6-án léptek hatályba, mindössze négy nappal az elnöki rendelet aláírása után. Ez a szűk határidő rendkívül kevés időt hagyott a piaci szereplőknek az alkalmazkodásra. Brüsszelben különösen aggasztónak tartják, hogy az uniós kivitel ilyen nagy hányadát sújtják magasabb vámokkal. Mindez ugyanis akkor történik, amikor a tagállamok, az Európai Parlament és a Bizottság éppen a tavaly júliusban, a skóciai Turnberryben kötött kereskedelmi megállapodás ratifikálásának feltételeiről vitázik.

Az Európai Parlament francia támogatással egy feltételes hatálybalépési záradék (úgynevezett "sunrise" klauzula) elfogadását követeli. Ez a megállapodás végrehajtását ahhoz a feltételhez kötné, hogy az Egyesült Államok a származékos termékekre kivetett acél- és alumíniumvámokat a turnberryi egyezményben rögzített 15 százalékos plafon alá szorítsa.

Bernd Lange, a parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságának elnöke leszögezte, hogy az április 2-i bejelentés nem felel meg az uniós testület elvárásainak.

Kiemelte, hogy a parlament álláspontja egyértelmű: egyetlen érintett termékre sem szabható 15 százaléknál magasabb vám. Maroš Šefčovič kereskedelmi biztos a múlt héten Washingtonban tárgyalt amerikai partnereivel, köztük Jamieson Greer kereskedelmi képviselővel. A megbeszélést követően a biztos úgy nyilatkozott, hogy megerősítést kapott arról, hogy a megállapodás továbbra is mindkét fél számára érvényes.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

