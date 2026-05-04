Meglépi Brüsszel: két kínai óriáscéget is kitiltana az uniós piacról, Magyarország is aggódhat
Az Európai Bizottság azt javasolta a tagállamoknak, hogy tiltsák ki a Huawei és a ZTE berendezéseit a távközlési hálózati infrastruktúrából. Az elfogadás előtt álló új kiberbiztonsági szabályozás lehetővé tenné a magas kockázatúnak minősített beszállítók eszközeinek betiltását az uniós piacon. Kína diszkriminatívnak nevezte a tervezett előírásokat, és ellenintézkedéseket helyezett kilátásba. A döntés Magyarországot is közvetlenül érinti, mivel az Orbán-kormány a Huaweire kiemelt partnerként tekintett az 5G-hálózat kiépítésében.

Az Európai Bizottság azt javasolta a tagállamoknak, hogy zárják ki a Huawei és a ZTE berendezéseit a távközlési szolgáltatók hálózati infrastruktúrájából

– közölte a testület szóvivője hétfőn Brüsszelben.

Az elfogadás előtt álló új kiberbiztonsági szabályozás lehetővé tenné az Európai Unió számára, hogy betiltsa a magas kockázatúnak minősített beszállítók eszközeinek használatát az uniós piacon. A szóvivő a részleteket egy brüsszeli sajtótájékoztatón ismertette.

Kína a múlt héten ellenintézkedéseket helyezett kilátásba arra az esetre, ha az új kiberbiztonsági szabályozást ténylegesen életbe léptetik. Peking álláspontja szerint ugyanis a tervezett előírások diszkriminatívak.

Magyarországot közvetlenül is érinti a döntés, mivel az előző, leköszönő Orbán Viktor vezette kormány a Huaweire kiemelt partnerként tekintett az 5G infrastruktúra kiépítésében.

