Áll a bál Ursula von der Leyen offenzív kijelentése miatt - még a célba vett rezsim ellenzéke is kikelt a párhuzam miatt

Kínával és Oroszországgal egy színben tüntette fel a kontinens legnagyobb szárazföldi hadseregével rendelkező Törökországot az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen. A párhuzamot számos uniós tisztségviselő mellett Isztambul bebörtönzött főpolgármestere, Ekrem İmamoğlu is véleménycikkben bírálta, hiszen bár saját bőrén is érzi országa jogállamisági deficitjét, ő is ártalmasnak találja az egyik legjelentősebb NATO-tagállam keleti rezsimekhez való hasonlítását.

Ekrem İmamoğlu kedden egy Politicon megjelentetett véleménycikkében reagált arra a kijelentésre, amelyben von der Leyen úgy fogalmazott, hogy az uniónak

be kell fejeznie az európai kontinens egységesítését, hogy az ne kerüljön orosz, török vagy kínai befolyás alá.

İmamoğlu szerint Törökország Oroszországgal és Kínával egy szintre helyezése ellentétes az Európai Unió saját geopolitikai realitásaival és stratégiai érdekeivel.

A politikus úgy látja, hogy az ilyen kijelentések nemcsak leegyszerűsítik a török–uniós kapcsolatokat, hanem aláássák az együttműködés lehetőségét is egy olyan időszakban, amikor a biztonságpolitikai és gazdasági kihívások erősödnek Európa környezetében. A bizottsági elnök szavait azonban nemcsak İmamoğlu kritizálta.

Charles Michel, az Európai Tanács korábbi elnöke Törökországot „kulcsfontosságú NATO-szövetségesnek” és „meghatározó migrációs partnernek” nevezte, ezzel védve Ankara szerepét az európai biztonsági architektúrában.

Hasonlóan fogalmazott Nacho Sánchez Amor, az Európai Parlament Törökországi ügyekért felelős jelentéstevője is, aki a kijelentést „teljesen következetlennek” nevezte az EU részéről rendszeresen hangoztatott együttműködési szándékokhoz képest.

İmamoğlu persze nem idealizálta a török belpolitikai helyzetet,hiszen a Recep Tayyip Erdoğan vezette kormány őt is bebörtönözte, amikor kihívóként lépett fel. Saját szavaival élve, a jelenlegi kormány „aláássa a jogállamiságot és az alapvető jogokat.”

Ezzel egyidőben azonban az Európai Uniót is felelőssé tette a 20 éve megkezdett csatlakozási folyamat befagyasztásáért. Véleménye szerint Brüsszel „az elvek és az érdekek között ingadozik”, és nem képes világos stratégiai víziót megfogalmazni Törökországgal kapcsolatban.

A jelenleg korrupciós vádak miatt fogva tartott politikus hangsúlyozta, hogy továbbra sem mondott le Törökország uniós tagságának perspektívájáról. Arra szólította fel az EU-t, hogy mélyebben értse meg Törökország történelmi és társadalmi sajátosságait, és

lépjen túl a félelmeken, kliséken és rövid távú politikai számításokon.

İmamoğlu politikai pályája az elmúlt években Törökország egyik legfontosabb ellenzéki figurájává tette. A balközépnek számító Republikánus Néppárt politikusaként 2019-ben nyerte meg először Isztambul főpolgármesteri tisztségét, majd 2024-ben újraválasztották.

2025 márciusában tartóztatták le, amit az ellenzék politikai indíttatásúnak minősített, ezzel érthetően tovább élezve a török belpolitikai feszültségeket, ami mellett az EU–Törökország kapcsolatok is újabb vitákkal terhelődtek.

Ugyan a török vezetéstől közel sem idegen a keleti erőkkel való szürke és feketekereskedelem elősegítése, a gyakorlatban több érdeke fűződik ahhoz, hogy Ukrajna kerüljön ki nyertesen az Oroszország által 2022-ben újraindított háborúból, ezért

valóban szokatlan, hogy von der Leyen ezekkel a hatalmakkal említette egy lapon, a merőben eltérő pozíciót és befolyási szintet képviselő Törökországot.

