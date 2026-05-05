Az EU felszólítja a tagállamokat a szegénység elleni küzdelemre, csak további pénzt ne adjanak az embereknek!

A stratégia arra szólítja fel a tagállamokat, hogy hatékonyabban hangolják össze nemzeti szakpolitikáikat

emellett felfutó rendszerben támogassák a fiatalokat és a létminimum környékén élőket, valamint vizsgálják felül az idősek és más kiszolgáltatott csoportok védelmi rendszerét.

A dokumentumot az Európai Bizottság a gyermekszegénységre, a lakhatási kirekesztésre és a fogyatékossággal élők jogaira vonatkozó javaslatokkal együtt terjeszti elő.

Az uniós testület álláspontja szerint a szükséges források rendelkezésre állnak, csupán a nemzeti kormányok nem használják fel azokat elég hatékonyan.

A következő többéves uniós költségvetés tervezete mintegy 100 milliárd eurót irányoz elő szociálpolitikai célokra.

Ez az összeg a kétszerese a korábbi Európai Szociális Alap Plusz keretében elérhető forrásoknak. A fő problémát az jelenti, hogy a tagállamok eddig sem használták ki kellőképpen a rendelkezésükre álló pénzügyi kereteket.

A kritikusok azonban úgy vélik, hogy újabb irányelvek helyett tényleges többletforrásokra lenne szükség.

Nincs stratégia pénz nélkül

– hangsúlyozta Juliana Wahlgren, az Európai Szegénységellenes Hálózat igazgatója. Marie Toussaint európai parlamenti képviselő szerint a Bizottságnak aktív vezető szerepet kellene vállalnia a végrehajtásban, és nem lenne szabad a feladatot kizárólag a tagállamokra hagynia.

Az Európai Unió 2021-ben tűzte ki célul, hogy 2030-ig legalább 15 millióval csökkenti a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett emberek számát. Ezen felül 2050-re a szegénység teljes felszámolását irányozták elő, de a stratégia tervezete mellé csatolt friss adatok szerint 2025-re mindössze 3,4 milliós csökkenést sikerült elérni. Jelenleg az unió népességének 20,9 százaléka van kitéve szegénységi kockázatnak, ami alig mutat érdemi javulást a 2019-ben mért 21,1 százalékos arányhoz képest.

A tagállamok között ugyanakkor éles különbségek mutatkoznak: Románia és Bulgária az elmúlt évtizedben mintegy harmadával csökkentette a szegénységi kockázatnak kitettek arányát. Ezzel szemben több fejlett tagállamban, köztük Franciaországban, Ausztriában és Németországban a koronavírus-járvány megfordította a korábbi javuló tendenciát. Németországban a mutató 2019 és 2025 között 17,3 százalékról 21,2 százalékra emelkedett. Ezzel a negatív társadalmi folyamattal párhuzamosan az Alternatíva Németországnak (AfD) párt támogatottsága is jelentős növekedésnek indult.

A megélhetési válság Európa-szerte a radikális jobboldal megerősödésének kedvez, amit a német szövetségi és a francia önkormányzati választások eredményei is igazoltak. Ahogy Marit Maij szocialista európai parlamenti képviselő fogalmazott a Politicónak: „a szegénységben élők növekvő kiszolgáltatottsága és a közpolitikába vetett bizalom elvesztése pontosan azt az űrt teremti meg, amelyet a szélsőjobboldal sikeresen használ ki.”

