Dermesztő adat látott napvilágot: egy amerikai óriáscég a háttérből befolyásolhatja Európa jövőjét

Az Európai Bizottság külső tanácsadókra fordított kiadásai 2014 és 2024 között összességében 173%-kal, 1,45 milliárd euróra nőttek – írja a Financial Times az Aria klíma-NGO elemzése alapján.
A növekedés különösen látványos volt az energia- és klímapolitikai területen:
itt a tanácsadói kiadások 433%-kal, 127 millió euróra emelkedtek.
A lap szerint ennek hátterében főként az áll, hogy a 2019-es zöld megállapodás után jelentősen bővült az uniós klíma- és energiaszabályozási munka, miközben a Bizottság külső szakértői kapacitásokra támaszkodott.
A tanácsadói függőség ugyanakkor összeférhetetlenségi aggályokat is felvet a kritikusok szerint, mivel több tanácsadó cég egyszerre dolgozik az Európai Bizottságnak szakpolitikai kérdéseken, miközben iparági szereplőknek is nyújt szolgáltatásokat ugyanazon vagy kapcsolódó területeken.
A cikk felidézi, hogy az uniós végrehajtó testületet korábban az európai ombudsman is bírálta a BlackRock fenntartható pénzügyi szabályozással kapcsolatos megbízása miatt, az Európai Számvevőszék pedig 2022-ben arra figyelmeztetett, hogy az Európai Bizottság összeférhetetlenségi iránymutatásai nem kezelik megfelelően a külső tanácsadók és kapcsolt vállalkozásaik tevékenységéből fakadó kockázatokat.
A cikk külön kiemeli a hidrogénpolitikát, példaként felhozva, hogy a Guidehouse nevű amerikai tanácsadó cég 2020 és 2024 között legalább 11 szerződést kapott a Bizottság energiaügyi főigazgatóságától, többek között az uniós hidrogénszektor elemzésére és az Európai Hidrogénbank kialakításának támogatására.
Ez utóbbi az elmúlt három évben több mint 2 milliárd eurónyi közpénzt irányított hidrogénprojektekre.
A lap szerint a Guidehouse ezzel párhuzamosan gáz- és hidrogénipari lobbiszervezetekkel is dolgozott, miközben 2017 és 2024 között 16 alkalommal vett részt magas szintű bizottsági találkozókon hidrogén- és biogázpolitikai ügyekben. Az Európai Bizottság azt közölte,
minden eljárási szakaszban szigorú összeférhetetlenségi ellenőrzéseket alkalmaz, és a külső vállalkozók nem felelősek a szakpolitikai döntéshozatalért.
