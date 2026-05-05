Elképesztő adócsalások kezdődtek: új fegyvert vet be Brüsszel

Újabb lépést tett az Európai Unió az áfacsalások visszaszorítása érdekében:

az Európai Unió Tanácsa megállapodott arról, hogy megerősítik a tagállami adóhatóságok, az Európai Ügyészség, az Európai Csalás Elleni Hivatal és a Eurofisc-hálózat közötti adatmegosztást.

A cél a határokon átnyúló áfacsalások hatékonyabb feltárása, különösen annak fényében, hogy az uniós áfarés nagyságát jelenleg 128 milliárd euróra becsülik.

A megállapodás alapján egyszerűbbé válna a nyomozásokhoz szükséges információkhoz való hozzáférés. A tagállami csalásellenes szakértőket összefogó Eurofisc-hálózat köteles lenne megosztani kockázatelemzéseinek eredményeit az Európai Ügyészséggel és az OLAF-fal, emellett szigorú feltételek és adatvédelmi garanciák mellett közvetlen hozzáférést is kaphatnának egyes áfainformációkhoz. Ez az uniós intézmények szerint gyorsabb és eredményesebb fellépést tehet lehetővé a több országot érintő csalási ügyekben.

A javaslat illeszkedik az áfa digitalizációjáról szóló, korábban elfogadott uniós reformcsomaghoz, és az uniós döntéshozók szerint egyszerre szolgálja a közpénzek védelmét és a tisztességes vállalkozások versenyfeltételeinek javítását.

Az Európai Parlament még készíti véleményét a javaslatról, míg az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság már közzétette álláspontját.

