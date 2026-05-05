  • Megjelenítés
Elképesztő adócsalások kezdődtek: új fegyvert vet be Brüsszel
Uniós források

Elképesztő adócsalások kezdődtek: új fegyvert vet be Brüsszel

Portfolio
Az Európai Unió Tanácsa megállapodott a tagállami adóhatóságok, az Európai Ügyészség, az OLAF és a Eurofisc-hálózat közötti adatmegosztás megerősítéséről a határokon átnyúló áfacsalások hatékonyabb felderítése érdekében. A lépés különösen annak fényében sürgető, hogy az uniós áfarés nagyságát jelenleg 128 milliárd euróra becsülik – közölte az Európai Bizottság a közleményében.

Újabb lépést tett az Európai Unió az áfacsalások visszaszorítása érdekében:

az Európai Unió Tanácsa megállapodott arról, hogy megerősítik a tagállami adóhatóságok, az Európai Ügyészség, az Európai Csalás Elleni Hivatal és a Eurofisc-hálózat közötti adatmegosztást.

A cél a határokon átnyúló áfacsalások hatékonyabb feltárása, különösen annak fényében, hogy az uniós áfarés nagyságát jelenleg 128 milliárd euróra becsülik.

A megállapodás alapján egyszerűbbé válna a nyomozásokhoz szükséges információkhoz való hozzáférés. A tagállami csalásellenes szakértőket összefogó Eurofisc-hálózat köteles lenne megosztani kockázatelemzéseinek eredményeit az Európai Ügyészséggel és az OLAF-fal, emellett szigorú feltételek és adatvédelmi garanciák mellett közvetlen hozzáférést is kaphatnának egyes áfainformációkhoz. Ez az uniós intézmények szerint gyorsabb és eredményesebb fellépést tehet lehetővé a több országot érintő csalási ügyekben.

Még több Uniós források

Megvonták a legfontosabb feladatait, most végleg távozik az uniós csúcsvezető

Megnyíltak az uniós pénzcsapok: szomszédunk is milliárdokat kapott, Magyar Péter kormányán a világ szeme

Hatalmas fordulat: végleg szakított Putyinnal Oroszország egykori szövetségese – Behívták inkább Brüsszelt

A javaslat illeszkedik az áfa digitalizációjáról szóló, korábban elfogadott uniós reformcsomaghoz, és az uniós döntéshozók szerint egyszerre szolgálja a közpénzek védelmét és a tisztességes vállalkozások versenyfeltételeinek javítását.

Az Európai Parlament még készíti véleményét a javaslatról, míg az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság már közzétette álláspontját.

Kapcsolódó cikkünk

Meglépi az EU: olyan szigorítás jön, ami brutálisan megdrágíthatja a termelést, máris fellázadtak az óriáscégek

Dermesztő adat látott napvilágot: egy amerikai óriáscég a háttérből befolyásolhatja Európa jövőjét

Az EU felszólítja a tagállamokat a szegénység elleni küzdelemre, csak további pénzt ne adjanak az embereknek!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Cégérték növelése kontrollinggal

Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénzünket?
Fájdalmas igazság derült ki az áfacsökkentésről: gigantikus pénzek folynak el, és egyáltalán nem az jár jól, akire gondolnál
Hatalmas fordulat: végleg szakított Putyinnal Oroszország egykori szövetségese – Behívták inkább Brüsszelt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility