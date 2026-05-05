Hatalmas fordulat: végleg szakított Putyinnal Oroszország egykori szövetségese – Behívták inkább Brüsszelt

Costa a csúcstalálkozó megnyitóján kijelentette, hogy az esemény egyértelműen jelzi az EU szándékait az Örményországgal fennálló kapcsolatok fejlesztésére. Hozzátette, hogy Örményország jelenleg a béke és a demokratikus berendezkedés megszilárdításán dolgozik. Ez az új lendület jelentősen elősegíti a kétoldalú kapcsolatok elmélyítését.

Az Európai Tanács elnöke emlékeztetett arra, hogy az EU és Örményország stratégiai partnerségi megállapodását tavaly decemberben fogadták el.

A felek azóta is folyamatosan erősítik az együttműködésüket. A biztonság- és védelempolitika terén is szoros a kapcsolat, többek között az Európai Békekeret programjain keresztül, valamint a hibrid fenyegetések elleni közös fellépésben.

Costa kitért az EU tavaly áprilisban elindított partnerségi missziójára is. Ennek legfőbb célja Örményország demokratikus ellenálló képességének megerősítése. Az Európai Tanács elnöke ezt a lépést a közös kihívások kezelése iránti elkötelezettség bizonyítékának nevezte.

A politikus hangsúlyozta, hogy Örményország kulcsszerepet tölt be az EU dél-kaukázusi kapcsolataiban. Emellett fontos láncszem az Európa, a Kaszpi-tenger térsége és Közép-Ázsia közötti összeköttetésben is. Hozzáfűzte, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a csúcstalálkozó konkrét eredményeire, valamint a stratégiai partnerség jövőbeli építésére összpontosít majd.

A Jerevánban rendezett csúcstalálkozót megelőzően, május 4-én az Európai Politikai Közösség találkozójára is sor került az örmény fővárosban. Emmanuel Macron francia elnök az eseményen arról beszélt, hogy egy "tágabb Európa" formálódik, amely egészen a Kaukázusig terjed. Kiemelte, hogy ennek a közösségnek együttesen kell válaszolnia a biztonságot, az energiapolitikát, a dezinformációt és a külső beavatkozást érintő kihívásokra.

