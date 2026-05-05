Meglépi az EU: olyan szigorítás jön, ami brutálisan megdrágíthatja a termelést, máris fellázadtak az óriáscégek

A Shell az Európai Uniónál lobbizik azért, hogy enyhítsenek a zöldhidrogén-termelésre vonatkozó tervezett szabályokon. A vita középpontjában az úgynevezett óránkénti megfeleltetés áll. Ez előírná, hogy az elektrolizáló berendezések energiafogyasztása valós időben egyezzen meg a megújuló energiatermeléssel – közölte a Financial Times.
A jelenlegi uniós szabályok szerint a hidrogéntermelők havi szinten igazolhatják, hogy elegendő megújuló villamos energiát vásároltak a berendezéseik működtetéséhez.
Ezt még akkor is megtehetik, ha bizonyos időszakokban valójában fosszilis energiát használtak.
2030-tól azonban az EU óránkénti megfeleltetésre kíván áttérni, ami azt jelentené, hogy az elektrolizáló berendezések fogyasztásának óráról órára egyeznie kellene a megújuló energiatermeléssel.
A Shell szerint ezt a szigorítást egy évtizeddel el kellene halasztani, emellett azzal érvelnek, hogy
a nap- és szélenergia időjárásfüggő jellege miatt a berendezések nem tudnának folyamatosan megújuló energiával üzemelni.
A cég becslése szerint az óránkénti megfeleltetés kilogrammonként mintegy 2 euróval növelné a zöldhidrogén előállítási költségeit. Ez jelentős drágulás, tekintve, hogy a jelenlegi átlagos termelési költség nagyjából 8 euró kilogrammonként. A Hydrogen Europe érdekképviseleti szervezet, amelynek a Shell is tagja, úgy véli, hogy az óránkénti megfeleltetés éghajlatvédelmi haszna elhanyagolható, a várható áremelkedés viszont drasztikus lenne.
A szabály támogatói ezzel szemben azt hangsúlyozzák, hogy a megújuló energiatermelés ösztönzéséhez elengedhetetlen az időbeli egyezés megkövetelése. Enélkül a "zöld" jelző csupán papíron lenne érvényes.
Nem állíthatjuk, hogy egy hajnali háromkor üzemelő elektrolizálót napenergia hajt
– mutatott rá Killian Daly, az EnergyTag elemzőműhely ügyvezető igazgatója.
A zöldhidrogén-fejlesztések lassú ütemével kapcsolatos aggodalmak miatt az EU tavaly jelezte, hogy a termelési kritériumok célzott felülvizsgálatát fogja javasolni. Az óránkénti megfeleltetés körüli vita egyébként a technológiai szektort is érinti. Olyan nagyvállalatok, mint a Meta és az Amazon, szintén rugalmasabb szabályozást szeretnének elérni az adatközpontjaik villamosenergia-felhasználásának zöldítésében.
A Shell idén tervezi átadni kiemelt beruházását, a rotterdami Holland Hydrogen I üzemet. A 200 megawattos létesítmény a közeli Pernis olajfinomító hidrogénigényének 5-10 százalékát fedezné, egy tengeri szélerőmű és az áramhálózat együttes használatával.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Nagyot esett a Raiffeisen nyeresége, az orosz piac tett be a banknak
A magyar leány veszteséges volt.
Fegyveres férfira lőttek rá Trump testőrei: tűzharc volt Washingtonban, nem kizárt, hogy az alelnök volt a célpont
Még vizsgálják az incidens körülményeit.
Meglepte a piacot a világ vezető sörgyártója
Nőtt a volumen, a bevétel és a profit is.
Rekorderedmény az UniCreditnél
Alaposan meglepte az elemzőket az olacs bankcsoport.
Robert Fico meggondolta magát - Majdnem teljes hátraarc jön az oroszországi tervek kapcsán
Így is az egyetlen EU-s vezető lesz, aki ezt meglépi.
Kiderült az igazság: olyat enged meg a sofőröknek a Tesla vadonatúj rendszere, amitől a szabályozók kiborultak
Elon Musk a jelek szerint túlzott.
Erődemonstráció a Palantirtól, erre kevesen számítottak
Az amerikai biznisz húzza a céget.
Ma választ új elnököt a Magyar Tudományos Akadémia
A leköszönő Freund Tamás helyére választanak új vezetőt.
Bux - közeleg a szekvenciák vége
Immár négy éve menetel a bux, két nagyobb korrekciót közbeiktatva, megháromszorozva az értékét. Joggal adódik a kérdés, hogy mikor lesz egy a korábbiaknál nagyobb korrekció, vagy lesz -e eg
Zsiday: A magyar magántőkealap a legalizált offshore cég
Beszéltem erről korábban is, pl. a Transparency International 2025 decemberi konferenciáján, de fontos téma, különösen, hogy most ezekkel a a struktúrákkal sokat foglalkozik a közbeszéd,... Th
Az "ügynökakták" nyilvánossága: kérdések és válaszok
Az ún. "ügynökakták" megnyitása az első intézkedések között szerepel a Tisza Párt választási programjában (lásd 10.o.), illetve Ruff Bálint a Miniszterelnökség vezetésére felkért min
Rendszerváltás-kamatvágás (feat. Zsiday)
Zsiday Viktor először a podcastban a választások óta, végre ő is tud reagálni arra, hogyan élte meg a választásokat és mire számít a jövőben. Jó... The post Rendszerváltás-kamatvágás (
Végrendelet készítése összetett vagyon esetén: mikor érdemes végrendeleti végrehajtót kijelölni?
A végrendelet készítése, a hagyaték megtervezése ma már messze túlmutat azon, hogy az örökhagyó meghatározza, ki mit örököl. A gyakorlatban legalább ennyire fontos kérdés az is, hogyan t
Pattanásig feszül a húr - A világ örvényei és perspektívái a vezető elemző műhelyek szerint
A világ vezető think tankjeinek munkáiról szóló havi összegzésünk a szokásos áttekintés mellett első alakalommal a tíz legfontosabb elemzés listájával bővül. A nagy és közepes hatalmak
Az osztalék portfólióm - 2026. április
Lett egy új cégem áprilisban, és rekord osztalékot kaptam.VáltozásokAutomatic Data Processing, Inc. (ADP): Elemeztem, aztán vásároltam gyorsan egy csomagot belőle, szerintem jó áron. Nem tudom
Státusszimbólum, fedezeti eszköz, technológia - A műgyűjtői kultúra alakulása
A történelem válságai rendre átírták, ki és miért vásárol műalkotásokat, de egy mindig biztos volt: a műtárgyak ára mindig társadalmi pozíciót is jelölt. A XXI.... The post Státusszimb
Megijesztette a világot a legújabb AI, amit félnek piacra dobni
Komoly kihívások következhetnek.
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.
Élénkül a gazdaság, de jöhet a kijózanodás
Tartós lehet a GDP-növekedés?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?