Meglépi az EU: olyan szigorítás jön, ami brutálisan megdrágíthatja a termelést, máris fellázadtak az óriáscégek

Az Európai Bizottságnál lobbizik a Shell, hogy legalább egy évtizeddel halasszák el a zöldhidrogén-termelésre vonatkozó szigorúbb szabályok bevezetését. Az EU 2030-tól óránkénti megfeleltetést írna elő, amely megkövetelné, hogy az elektrolizálók energiafogyasztása valós időben egyezzen a megújuló energiatermeléssel. A Shell szerint ez kilogrammonként mintegy 2 euróval drágítaná a zöldhidrogén előállítását, ami a jelenlegi 8 eurós költség mellett jelentős emelkedés lenne. A szabály támogatói viszont úgy vélik, hogy az időbeli megfeleltetés nélkül a zöld jelző csupán papíron maradna érvényes.

A Shell az Európai Uniónál lobbizik azért, hogy enyhítsenek a zöldhidrogén-termelésre vonatkozó tervezett szabályokon. A vita középpontjában az úgynevezett óránkénti megfeleltetés áll. Ez előírná, hogy az elektrolizáló berendezések energiafogyasztása valós időben egyezzen meg a megújuló energiatermeléssel – közölte a Financial Times.

A jelenlegi uniós szabályok szerint a hidrogéntermelők havi szinten igazolhatják, hogy elegendő megújuló villamos energiát vásároltak a berendezéseik működtetéséhez.

Ezt még akkor is megtehetik, ha bizonyos időszakokban valójában fosszilis energiát használtak.

2030-tól azonban az EU óránkénti megfeleltetésre kíván áttérni, ami azt jelentené, hogy az elektrolizáló berendezések fogyasztásának óráról órára egyeznie kellene a megújuló energiatermeléssel.

A Shell szerint ezt a szigorítást egy évtizeddel el kellene halasztani, emellett azzal érvelnek, hogy

a nap- és szélenergia időjárásfüggő jellege miatt a berendezések nem tudnának folyamatosan megújuló energiával üzemelni.

A cég becslése szerint az óránkénti megfeleltetés kilogrammonként mintegy 2 euróval növelné a zöldhidrogén előállítási költségeit. Ez jelentős drágulás, tekintve, hogy a jelenlegi átlagos termelési költség nagyjából 8 euró kilogrammonként. A Hydrogen Europe érdekképviseleti szervezet, amelynek a Shell is tagja, úgy véli, hogy az óránkénti megfeleltetés éghajlatvédelmi haszna elhanyagolható, a várható áremelkedés viszont drasztikus lenne.

A szabály támogatói ezzel szemben azt hangsúlyozzák, hogy a megújuló energiatermelés ösztönzéséhez elengedhetetlen az időbeli egyezés megkövetelése. Enélkül a "zöld" jelző csupán papíron lenne érvényes.

Nem állíthatjuk, hogy egy hajnali háromkor üzemelő elektrolizálót napenergia hajt

– mutatott rá Killian Daly, az EnergyTag elemzőműhely ügyvezető igazgatója.

A zöldhidrogén-fejlesztések lassú ütemével kapcsolatos aggodalmak miatt az EU tavaly jelezte, hogy a termelési kritériumok célzott felülvizsgálatát fogja javasolni. Az óránkénti megfeleltetés körüli vita egyébként a technológiai szektort is érinti. Olyan nagyvállalatok, mint a Meta és az Amazon, szintén rugalmasabb szabályozást szeretnének elérni az adatközpontjaik villamosenergia-felhasználásának zöldítésében.

A Shell idén tervezi átadni kiemelt beruházását, a rotterdami Holland Hydrogen I üzemet. A 200 megawattos létesítmény a közeli Pernis olajfinomító hidrogénigényének 5-10 százalékát fedezné, egy tengeri szélerőmű és az áramhálózat együttes használatával.

