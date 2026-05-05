Megnyíltak az uniós pénzcsapok: szomszédunk is milliárdokat kapott, Magyar Péter kormányán a világ szeme

Az Európai Bizottság kifizetései a NextGenerationEU helyreállítási programból már meghaladták a 400 milliárd eurót. Németország 4,6 milliárd eurót kapott többek között digitalizációra, energiahatékonysági felújításokra és hidrogénkutatásra, míg Szlovákia 1,25 milliárd euróhoz jutott oktatási, egészségügyi és megújulóenergia-fejlesztésekre. Magyarországra nagyon szoros határidő vár, hogy hozzáférjen és elköltse a pénzeket.

Az Európai Bizottság összesen 5,85 milliárd eurót folyósított Németországnak és Szlovákiának a NextGenerationEU helyreállítási program központi eszközéből, a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből.

Ezzel az uniós szintű kifizetések összege meghaladta a 400 milliárd eurót

– számolt be az uniós végrehajtó testület kedden.

Németország 4,6 milliárd eurót kapott, ez az ország harmadik kifizetése az RRF-ből. A támogatás többek között a közigazgatás digitalizációját, az energiahatékony épületfelújításokat, elektromos járművek beszerzését, töltőinfrastruktúra-fejlesztést és hidrogénkutatási projekteket finanszíroz.

Berlin a harmadik kifizetési kérelmét 2026. február 16-án nyújtotta be, az Európai Bizottság március 13-án hagyta jóvá. Németország eddig a teljes, 30,3 milliárd eurós vissza nem térítendő támogatási keretének 80 százalékát kapta meg, miközben nemzeti helyreállítási tervének mérföldkövei és céljai 79 százalékban teljesültek.

Szlovákia 1,25 milliárd euróhoz jutott, ami a hatodik és hetedik RRF-kifizetését fedi le. A pénzből az óvodai részvétel növelését célzó reformokat, az állami kórházak központi irányítási rendszerét, megújulóenergia-hálózati csatlakozások egyszerűsítését, szélerőműves kijelölt zónák létrehozását, ösztöndíjakat, egyetem–vállalat együttműködéseket, energiahatékonysági beruházásokat és egészségügyi technológiai fejlesztéseket finanszíroznak.

Szlovákia hatodik kérelmét 2025. június 30-án, hetedik kérelmét 2025. november 28-án adta be; ezeket a Bizottság 2026. január 16-án, illetve február 10-én hagyta jóvá. Az ország eddig a 6,4 milliárd eurós keretének 81 százalékát kapta meg, a vállalt mérföldkövek és célok 62 százalékát teljesítette.

Az RRF keretében legfeljebb 577 milliárd euró érhető el támogatások és hitelek formájában, a program 2026 végén zárul, a tagállamoknak augusztusig kell teljesíteniük a fennmaradó mérföldköveket, a végső kifizetési kérelmeket pedig szeptemberig kell benyújtaniuk.

Magyarország egyelőre csak a RePowerEU-fejezetből kapott 780 millió eurónyi előleget. Magyar Péter most felálló kormányának célja, hogy a jogállamisági reformok teljesítésével a lehető legtöbb pénzt megmentse az országnak járó 10,4 milliárd eurós keretből.

