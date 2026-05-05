Megvonták a legfontosabb feladatait, most végleg távozik az uniós csúcsvezető

Alig több mint egy év után távozik posztjáról Belén Martínez Carbonell, az Európai Unió diplomáciai testületének, az Európai Külügyi Szolgálatnak (EKSZ) a főtitkára – írta a Politico nyolc, névtelenséget kérő diplomáciai és tisztviselői forrása alapján.
A spanyol diplomata 2010 óta dolgozik az EKSZ-ben, míg a főtitkári pozíciót tavaly februárban vette át az olasz Stefano Sanninótól, aki ellen európai uniós pénzek feltételezett hűtlen kezelése miatt indult vizsgálat. Carbonell távozásának pontos időpontja egyelőre nem ismert.
Két forrás szerint a tisztviselő már tájékoztatta kollégáit a döntéséről.
Várhatóan egy latin-amerikai posztot kap majd, ami logikus lépés lehet, hiszen férje, Raúl Fuentes Milani jelenleg az EU dominikai nagykövete.
Carbonell helyzete tavaly októberben vált bonyolultabbá, amikor Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője egy új vezető beosztást hozott létre a szolgálaton belül. Ennek részeként a főtitkár legfontosabb feladatainak egy részét egy helyettesre ruházták át. Így ehhez az új pozícióhoz került például az EKSZ képviselete a kormányokkal és a nagykövetekkel folytatott egyeztetéseken.
Az új pozícióra eredetileg Martin Selmayr, Jean-Claude Juncker volt bizottsági elnök egykori kabinetfőnöke volt a legesélyesebb jelölt.
Az ő kinevezését azonban az Európai Bizottság vezetése megakadályozta. Kallas végül saját honfitársát, Matti Maasikast bízta meg a nagyköveti kapcsolatok felügyeletével, egy forrás szerint azonban ez a kinevezés csak átmeneti jellegű.
Az egyik diplomata szerint Carbonellnek folyamatosan egymással versengő érdekek között kellett egyensúlyoznia az EKSZ-en és az Európai Bizottságon belül. Egy uniós tisztviselő úgy fogalmazott:
nem egyértelmű, hogy a főtitkár saját elhatározásából távozik-e, de az biztos, hogy nem bántak vele méltányosan.
Az EKSZ nevében nyilatkozó tisztviselő nem erősítette meg a távozás hírét, csupán annyit közölt, hogy Carbonell jelenleg Kallas főképviselővel együtt Örményországban tartózkodik az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján, valamint az EU–Örményország-csúcson.
