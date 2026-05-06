Meghúzta a vörös vonalat az Európai Bizottság – ketyeg az óra Magyar Péter kormányának a 10,4 milliárd euróért

Az Európai Bizottság most kiadott zárási útmutatója szerint az RRF 2026-os határideje nem tárgyalási alap: minden mérföldkövet augusztus 31-ig kell teljesíteni, a kifizetési kérelmeket szeptember végéig kell benyújtani, hosszabbításra pedig nincs kilátás. A Magyar Péter vezette új kormány számára ez rendkívül szűk mozgásteret jelent, hiszen a májusi kormányváltás után mindössze néhány hónap marad a vitás reformok, beruházások és dokumentációk rendezésére. A Bizottság ugyanakkor kiskapukat is kínál: informális előzetes egyeztetésekkel, a helyreállítási terv módosításával és pénzügyi alapok létrehozásával a Portfolio értesülései szerint a 10,4 milliárd eurós magyar keret 80-85 százaléka megmenthető. A nem teljesített vállalások esetében azonban nincs hiánypótlási lehetőség – az Európai Bizottság ilyenkor a lehívható keretet fogja csökkenteni.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026 Finanszírozási útvonalak a kkv-k előtt! Hazai finanszírozási lehetőségeket bemutató országos INGYENES rendezvénysorozatunkon szó lesz támogatott hitelekről, kedvezményes forrásokról, kombinált konstrukciókról. Jöjjön el a következő vidéki állomásra, hallgassa meg a szakértőket és kérjen személyre szabott tanácsadást!

Bár az elmúlt időszakban több ország kormány- és államfője is beszélt arról, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) projektjeinél a végrehajtási határidőket ki kellene tolni, mert sok tagállam nem tudja teljesen befejezni a programjait a 2026 nyár végi határidőig.

Az egyik leginkább veszélynek kitett ország Magyarország volt, amely a jogállamisági viták miatt eddig egyáltalán nem jutott hozzá a forrásokhoz – kivéve a pénzek töredékét kitevő előlegekhez. Ráadásul nehéz is megmondani, hogy egyáltalán hogyan haladt a leköszönő Orbán Viktor vezette kormány, mert semmilyen projektet nem jelentett készre, de még a fejlesztések és reformok mérföldköveiről sem adott számot.

Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság eddig sem mutatkozott hajlandónak, jelezték, hogy a határidő előtt félévvel már a források 70 százalékát, 400 millió eurót kifizettek, a maradék hónapokban pedig ez az arány 90 százalék fölé mehet.

Most az uniós testület minden reményt eloszlatva zárási útmutatót adott ki a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközhöz, és ebben világossá tette:

a 2026-os projektbefejezés és kifizetési határidő nem politikai alkualap, hanem kemény pénzügyi, jogvesztő választóvonal.

A 577 milliárd eurós RRF, amely a NextGenerationEU központi elemeként indult a Covid-válság után, 2026 végén pénzügyi értelemben lezárul. A tagállamoknak addigra nemcsak el kell végezniük a vállalt beruházásokat és reformokat, hanem bizonyítaniuk is kell, hogy azok ténylegesen teljesültek, valamint el kell küldeniük a számlákat. Az Európai Bizottság új iránymutatása ennek a végjátéknak a szabályait rögzíti, valamint kiskapukat mutat a tagállamoknak, hogy a lehető legkevesebb forrást veszítsék el.

Kemény menet lesz Magyar Péter kormányának

Az iránymutatás nem egy rugalmas átmeneti időszak logikájából indul ki, hanem abból, hogy minden mérföldkövet és célt 2026. augusztus 31-ig kell teljesíteni, a végső kifizetési kérelmeket szeptember végéig kell benyújtani, az Európai Bizottságnak pedig minden kifizetést 2026. december 31-ig végre kell hajtania. A közlemény ezt nem technikai céldátumként, hanem az RRF-rendeletből, az Európai Uniós Helyreállítási Eszközből és a sajátforrás-határozatból következő zárási keretként kezeli.

A most felálló, Magyar Péter vezette Tisza-kormány számára különösen szűk mozgásteret jelent az egyértelmű bizottsági bejelentés.

A Tisza áprilisi választási győzelme után Magyar Péter május elején még csak az új kormány megalakításába kezd bele, miközben az RRF szempontjából már csak néhány hónap marad a vitás reformok, beruházások, bizonyítékok benyújtására és kifizetési kérelmek rendezésére. Mint ismert, Magyar Péter május 9-én veszi át a miniszterelnöki posztot, miután pártja alkotmányozó többséget szerzett az április 12-i választáson. Ez az RRF ügyében azt jelenti, hogy az új kormánynak nem lesz ideje hosszú politikai újratervezésre: gyorsan kell eldöntenie, mely vállalások teljesíthetők ténylegesen, melyeket kell még módosítani, és hol kell azonnal rendbe tenni az igazolási, közbeszerzési, audit- vagy korrupcióellenes dokumentációt.

A jó hír az – ahogy arról többször is írtunk –, hogy a felálló kormány már több technikai egyeztetést folytatott az Európai Bizottsággal áprilisban, maga a leendő miniszterelnök is egyeztetett Ursula von der Leyennel, a testület elnökével.

Az RRF-határidővel kapcsolatos óvatosság hátterében nemcsak brüsszeli bürokratikus merevség áll, hanem egy korábbi alkotmányos tapasztalat is. Az RRF elindulását egyszer már érdemben bizonytalanná tette a német alkotmánybíróság ügye, amikor Karlsruhe átmenetileg megakasztotta a NextGenerationEU finanszírozásához szükséges sajátforrás-határozat német ratifikációját. A tét akkor az volt, hogy az EU felvehet-e ekkora közös hitelt a tagállamok nevében, majd ebből támogatásokat és hiteleket oszthat-e szét. Bár a német alkotmánybíróság végül nem állította le a konstrukciót, döntésében sokat számított, hogy a NextGenerationEU ideiglenes, kivételes, összegében és céljában korlátozott válságeszköz volt.

Ha most az EU érdemben 2026 utánra tolná ki az RRF-et, az könnyen újranyithatná ezt a vitát, és akár újabb német alkotmánybírósági eljárást is kiválthatna, amire hónapokig kellene várni.

A legfontosabb dátum így továbbra is 2026. augusztus 31. Eddig kell teljesíteni minden mérföldkövet és célt, amelyet a tagállamok a saját helyreállítási terveikben vállaltak. Ez nem pusztán beadási határidő: az ezután megtett intézkedéseket az Európai Bizottság már nem veheti figyelembe a kifizetési kérelmek értékelésénél. Ha egy ország szeptemberben fejez be egy beruházást, vagy akkor fogad el egy reformot, amelyet augusztus végéig kellett volna, az az RRF szempontjából már késő.

Magyarország esetében ez azt jelenti, hogy a felálló Tisza-kormánynak azonnal össze kell kötnie a politikai átmenetet a végrehajtási menedzsmenttel: nem elég deklarálni, hogy helyreállítaná az uniós kapcsolatokat, hanem konkrét jogszabályokat, intézményi garanciákat, szerződéses teljesítéseket és auditálható bizonyítékokat kell produkálnia.

A második kulcsdátum 2026. szeptember 30., amikorra be kell nyújtani az utolsó kifizetési kérelmeket, a vezetői nyilatkozatokat, az auditösszefoglalókat és minden szükséges bizonyítékot a projektek és elvárt reformok lezárásáról.

Az Európai Bizottság lényegében azt üzeni: a tagállamok ne számítsanak hosszú hiánypótlási körökre: a végső szakaszban kevés idő marad egyeztetésre, ezért az alátámasztó dokumentumokat már informálisan is érdemes előre megosztani az uniós testülettel.

A gyakorlati szinten ez azt jelenti, hogy például egy energetikai korszerűsítési, egészségügyi digitalizációs vagy közigazgatási reformprogram esetében nem lesz elég a projekt formális lezárását közölni. Szükség lesz szerződésekre, teljesítési igazolásokra, kifizetési adatokra, ellenőrzési nyomokra és adott esetben mintavételes bizonyításra is.

Az Európai Bizottság által javasolt előzetes, informális egyeztetés ugyanakkor segítséget is adhat azoknak a kormányoknak, amelyek későn kerülnek végrehajtási helyzetbe. A Magyar Péter vezette új magyar kormány számára ez lehet az egyik legfontosabb gyakorlati kapaszkodó: nem kell megvárnia, amíg minden irat végleges formában összeáll, hanem már menet közben jelezheti Brüsszelnek, milyen bizonyítékokkal kívánja alátámasztani a teljesítést.

Valamint még módosíthatja a leváltott Orbán Viktor vezette kormány korábbi helyreállítási tervét, amire az Európai Bizottság – a Portfolio értesülései szerint – érdemi javaslatokat is tett.

Az RRF esetében nemcsak fejlesztési és beruházási projekteket kell végrehajtani, hanem intézményi reformokat is. Itt például az orvosok bérrendezését, valamint egy nyugdíjreform előkészítését is vállalta a Fidesz-KDNP-kabinet. Ezek végrehajtására már nem lenne elég idő, így itt Magyar Péter kormányának egyszerűsített, gyorsan végrehajtható intézkedéseket javasoltak.

Ugyanakkor azoknál a vállalásoknál, ahol a teljesítés jogállamisági lépéshez, intézményi működéshez, közbeszerzési átláthatósághoz, korrupcióellenes garanciákhoz vagy igazságügyi reformokhoz kapcsolódik, nem változtatnak a terveken.

Cserébe ezek az igazságügyi, átláthatósági intézkedések jogalkotási része szinte hetek alatt teljesíthető – amint arról már írtunk.

Viszont ezek ellenőrzése eltarthat néhány hónapig: ilyen esetekben a Bizottság nemcsak azt nézi, hogy megszületett-e egy szabály, hanem azt is, hogy a vállalt rendszer ténylegesen működőképes-e.

A kifizetésekhez kapcsolódó mérföldköveknél egy kiskaput ajánl az Ursula von der Leyen vezette testület a tagállamoknak: hozzanak létre világos pályázati rendszerű pénzügyi alapokat állami bankoknál, ügynökségeknél, itt hajtsanak végre tőkeemelést, majd az RRF-ével megegyező célokra utalják ki a pénzeket. Magyarország esetében egy ilyen folyamatot már az Orbán-kormány megkezdett: eszerint 4 milliárd euróval emelnék meg a Magyar Fejlesztési Bank tőkéjét, majd lakossági és vállalati zöldenergiás, energiahatékonysági projekteket fizetnének 2030-ig. Ez az Európai Bizottságnak megfelelne új tervként, valamint szupermérföldkőként.

A Portfolio úgy tudja, hogy ezzel – valamint néhány kohéziós forrásból megvalósított fejlesztés átsorolásával – 80-85 százaléka is megmenthető a 10,4 milliárd eurónyi magyar RRF-keretnek.

Nincs lehetőség hibázni

Az Európai Bizottság dokumentuma azt is egyértelművé teszi, hogy a szeptember végi határidő miatt az ütemezés azért is szoros, mert a testületnek a szeptember végéig beérkező kérelmekről két hónapon belül előzetes értékelést kell készítenie. Ezt november 20-ig kívánja megküldeni a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak, amely december 8-ig adhat véleményt, majd a Bizottság december 18-ig fogadhatja el a kifizetési döntéseket, hogy a pénz ténylegesen év végéig eljusson a tagállamokhoz. Ez a menetrend azt jelenti, hogy 2026 utolsó hónapjaiban a hibák, csúszások vagy hiányos dokumentációk már közvetlenül elvesztett pénzben jelenhetnek meg. A rendszerben nincs érdemi puffer:

ha a bizonyíték nem elég erős, az Európai Bizottság nem fogja tudni hónapokig parkoltatni az ügyet.

Az iránymutatás egyik legfontosabb eleme, hogy 2026. augusztus 31. után a hagyományos felfüggesztési logika már nem működik. Normál esetben, ha egy mérföldkő vagy cél nem teljesül kielégítően, az Európai Bizottság felfüggesztheti a kapcsolódó kifizetést, a tagállam pedig hat hónapot kap a javításra. Augusztus vége után azonban ennek már nincs értelme, mert a tagállam jogilag nem teljesíthet utólag olyan vállalást, amelyet addigra kellett volna.

Ezért az Európai Bizottság ilyenkor nem felfüggesztési, hanem csökkentési eljárást indít, amivel a tagállamok lehívható keretét szűkíti. Magyarán: a nem teljesített reform vagy beruházás miatt arányosan csökkenhet a vissza nem térítendő támogatás vagy a hitel összege.

Ez a szabály különösen azoknál a vállalásoknál lehet fájdalmas, amelyek nem egyszerű fizikai beruházásokhoz, hanem intézményi vagy szabályozási reformokhoz kötődnek. Egy autópálya-szakasz, kórházi eszközbeszerzés vagy napelemes támogatási program esetében viszonylag jól mérhető, hogy elkészült-e az adott elem.

Magyar szempontból ez azért fontos, mert egy igazságügyi, korrupcióellenes, közbeszerzési vagy közigazgatási reformnál viszont nem elég a jogszabály elfogadása: azt is vizsgálhatják, hogy a tartalom valóban megfelel-e a vállalt feltételeknek, működnek-e az intézmények, és nem történt-e visszalépés. A Tisza-kormány számára ezért nemcsak a jogalkotási tempó lesz döntő, hanem az is, hogy a végrehajtási bizonyítékok mennyire lesznek koherensek és ellenőrizhetők.

Ez vezet át az iránymutatás másik kulcsfogalmához, a visszafordításhoz: az Európai Bizottság szerint nem tekinthető teljesítettnek egy kifizetési kérelem akkor sem, ha egy korábban már elfogadott mérföldkő vagy cél időközben kiüresedett, visszavonták, vagy a tagállam olyan intézkedést hozott, amely semlegesíti a vállalás eredeti hatását. Ha például egy ország korábban vállalta egy korrupcióellenes hatóság megerősítését, majd később olyan szabályokat fogad el, amelyek ténylegesen csökkentik annak függetlenségét vagy hozzáférését az adatokhoz, a Bizottság ezt visszafordításként értékelheti.

Ilyenkor a cél az, hogy az uniós költségvetés olyan helyzetbe kerüljön, mintha az adott mérföldkövet soha nem fogadták volna el teljesítettként.

Precíz számlák és kimutatások

A zárási útmutató pénzügyi oldalon is fegyelmet kér: a tagállamoknak 2026 végéig el kell számolniuk az előfinanszírozásokkal. Az RRF indulásakor sok ország kapott előleget, amelyet a későbbi kifizetésekből fokozatosan vontak le. Az Európai Bizottság most azt javasolja, hogy a tagállamok lehetőleg már az utolsó kifizetési kérelem előtt kérjék a fennmaradó előfinanszírozás teljes levonását. Ennek gyakorlati oka van:

ha 2026. december 31-ig marad el nem számolt előleg, azt vissza kell fizetni, illetve hitel esetén azonnal esedékessé válhat, ami nemcsak adminisztratív kellemetlenség, hanem költségvetési kockázat is, mert egy év végi visszafizetés váratlan terhet okozhat a nemzeti büdzsében.

A lezárás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy 2027-től minden ellenőrzés megszűnik, mert a tagállamoknak továbbra is fenn kell tartaniuk azokat a rendszereket, amelyekkel megelőzik, feltárják és korrigálják a csalást, korrupciót, összeférhetetlenséget és kettős finanszírozást. Az Európai Bizottság dokumentuma külön kiemeli, hogy az utólagos nemzeti ellenőrzések 2027-ben, bizonyos esetekben 2028-ban is folytatódhatnak. Ha például egy RRF-ből finanszírozott támogatási programban csak később derül ki, hogy egy kedvezményezett ugyanarra a költségre más uniós forrást is kapott, a tagállamnak akkor is lépnie kell, ha maga az RRF kifizetési szakasza már lezárult.

Az adatok megőrzése szintén hosszú távú kötelezettség marad, a nemzeti kormányoknak legalább 2031 végéig biztosítaniuk kell, hogy elérhetők legyenek a kedvezményezettekre, vállalkozókra, alvállalkozókra és tényleges tulajdonosokra vonatkozó információk, valamint a végrehajtást igazoló dokumentumok. Ha audit-, jogvita, OLAF-vizsgálat vagy más eljárás folyamatban van, az adatokat még tovább kell megőrizni. Az RRF tehát nem tűnik el a közigazgatásból 2026 után: csak a fókusz tolódik át a pénz lehívásáról az elszámoltathatóságra.

Címlapkép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke sajtótájékoztatót tart a a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (HEE) forrásairól Szófiában 2022. április 7-én. A fotó forrása: MTI/EPA/Vaszil Donev.