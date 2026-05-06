Végveszélyben egy létfontosságú ágazat: több millió európai munkahely miatt könyörögnek Brüsszelnél

Rekordszámú dömpingellenes panaszt nyújtottak be az európai vegyipari vállalatok a kínai import ellen. Az olcsó behozatal az ágazatot a szakadék szélére lökte, miközben Brüsszel az eljárások felgyorsításán dolgozik – számolt be a Financial Times.
Az elmúlt két évben 24 darab dömpingellenes vizsgálatot indított az Európai Bizottság vegyipari termékek ügyében, miután egy évtizeden át alig érkezett panasz az ágazatból.
Egy uniós tisztviselő szerint a vegyipari ügyek mára az új kereskedelemvédelmi eljárások közel felét teszik ki. Az érintett áruk többnyire kevéssé ismert, ám a feldolgozóipar számára nélkülözhetetlen alapanyagok. Egyes termékek, például a takarmányokban és gyógyszerekben használt lizin esetében már csak egyetlen európai gyártó maradt a piacon.
A Jim Ratcliffe tulajdonában álló Ineos vegyipari vállalat csak egy maga tavaly novemberben tíz panaszt nyújtott be. Az Európai Vegyipari Tanács (Cefic) szerint legalább huszonhat további beadvány vár kivizsgálásra. Marco Mensink, a szövetség főigazgatója úgy véli, hogy az ágazat a magas energiaárak és a túlszabályozás, valamint a kínai importnyomás miatt jutott "töréspontra".
Az elmúlt három évben az európai vegyipari kapacitások mintegy 7 százalékát állították le, és a leépítések üteme évről évre megduplázódik.
Az uniós tisztviselő szerint a panaszok megugrását nagyrészt a kínai ingatlanpiaci buborék kipukkanása okozta: az ázsiai ország belföldi keresletének visszaesésével az építőipart kiszolgáló gyártók a többlettermelést exportra kényszerültek fordítani. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia is egyre több vegyipari terméket exportál dömpingáron Európába. Ez különösen azóta figyelhető meg, hogy a Donald Trump által bevezetett vámok leszűkítették az amerikai piacot.
Amit az USA korábban Kínába küldött, az most Európába jön, és amit Kína korábban az USA-ba szállított, az is Európába érkezik
– foglalta össze Mensink.
Az Európai Bizottság a kritikákra válaszul szigorította kereskedelemvédelmi eszköztárát: tavaly óta a vizsgálatok ideje alatt is nyomon követik az importot, ami lehetővé teszi a vámok visszamenőleges hatályú kivetését. Ez az intézkedés már önmagában is mérsékli a behozatalt. Emellett vizsgálják egy olyan új jogszabály kidolgozását is, amely szélesebb termékkategóriákra vonatkozna, csökkentve ezzel az egyedi bizonyítási terheket.
A Cefic mindazonáltal további lépéseket sürget, ezért levélben kérték az uniós végrehajtó testületet, hogy vegyen fel húsz új vizsgálót a felgyülemlett ügyek hátralékának feldolgozására, és határozottabban alkalmazza a meglévő eszközöket. Az uniós tisztviselők hangsúlyozzák, hogy a vegyipar a fémiparhoz hasonlóan az európai gazdaság alapvető infrastruktúrájának része. Ennek megfelelően bizonyos kapacitásokat mindenképpen meg kell őrizni a kritikus stratégiai függőségek elkerülése érdekében.
Ugyanakkor a dömpingellenes eljárások nem mindenki számára előnyösek: James Webber, az A&O Shearman ügyvédi iroda szakértője szerint a dömpingvámok növelik a termelési költségeket, és egyenlőtlenül érintik a tagállamokat. Például Portugáliában drágulhatnak a műanyag palackok és a poliészter termékek, ami inflációt gerjeszt, miközben az északnyugat-európai gyártók profitálnak a helyzetből.
