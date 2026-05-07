Brüsszel meghozta a döntést: ötmilliárd eurós támogatással mentik meg Európa legnagyobb iparát

Brüsszel zöld utat adott Németországnak, hogy ötmilliárd euróval támogathassa iparát a környezetkímélőbb termelési módszerekre való átállásban.

Az uniós testület közleménye szerint a program hozzájárul Németország és az Európai Unió energia- és klímacéljainak, valamint fenntarthatósági célkitűzéseinek teljesítéséhez.

A karbonkülönbözeti szerződések (carbon contracts for difference, CCfD-k) lényege, hogy az állam átmenetileg átvállalja azokat a többletköltségeket, amelyek a vállalatoknál a klímabarát technológiákra való áttérés során jelentkeznek. A rendszer célja a gazdasági kockázatok mérséklése és a tervezési biztonság növelése a vállalatok számára.

A támogatott projekteknek szigorú feltételeknek kell megfelelniük:

négy éven belül legalább 50 százalékkal, a tizenöt éves szerződéses időszak végéig pedig 85 százalékkal kell csökkenteniük üvegházhatásúgáz-kibocsátásukat.

A kibocsátáscsökkentés konkrét módját a vállalatok maguk választhatják meg. Lehetőség van például a földgáz vagy szén helyett villamos energia használatára, hidrogéntechnológiák alkalmazására, szén-dioxid-leválasztásra és -tárolásra (CCS), biometán felhasználására vagy a hulladékhő hasznosítására.

A támogatási program kifejezetten az energiaintenzív ágazatokat célozza, így a papír-, vegy-, fém-, üveg- és cementipart. Az Európai Bizottság feladata ellenőrizni az állami támogatásokra vonatkozó szigorú uniós szabályok betartását, amelyek meghatározzák, mikor és milyen feltételekkel nyújthatnak a tagállamok pénzügyi segítséget vagy adókedvezményt a vállalatoknak.

