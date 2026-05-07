Mesterkélt időhúzás vagy feloldhatatlan aggályok vannak a másfél éve húzódó EU-USA paktum késleltetése mögött

Az Európai Bizottság kereskedelmi biztosa, Maroš Šefčovič továbbra is csak araszolni tud az EU–USA vámmegállapodás végrehajtása felé, ugyanis szinte lehetetlennek bizonyul egyeztetni 27 tagállam és az uniós szervek prioritásait úgy, hogy az amerikai elnök bármelyik héten újabb fenyegetéssel állhat elő.
Šefčovič a parlamenti és tagállami képviseletekkel folytatott egyeztetései szerda estére sem hoztak eredményt, így nem jutottak közelebb az amerikai fél megnyugtatásához. Pedig az óra ketyeg. Az Egyesült Államok EU-s nagykövete, Andrew Puzder azt állítja, hogy
„viszonylag hamar” bevezethetik a 25 százalékos autóvámokat, amelyekkel Trump az elmúlt héten fenyegetett.
Az amerikai elnök és a Šefčovičcsal tárgyaló kereskedelmi főképviselője még közvetlenebbül, már erre a hétre megígérték az emelést, de az ilyen jellegű szelektív vámfenyegetések komolyan vehetősége jóval kisebb, mióta az amerikai legfelsőbb bíróság alkotmányellenesnek ítélte a kiszabásukhoz használt, nemzetközi kockázatra hivatkozó törvény önkényes alkalmazását.
Telik az idő, fogynak a lehetőségek
Ezeket Trump hosszabb vizsgálatokat igénylő törvényekkel igyekszik pótolni, de semmi sem garantálja, hogy egyre csak csökkenő népszerűsége és hatalma tükrében a számára kedvező eredmények születnének.
Mégis, nem kis dolog forog kockán, hiszen az EU–USA árucsere 8 százalékát az autókereskedelem teszi ki, és az európai gyártók exportjának közel 30 százalékát ide szánják. Ugyan a Bizottság a korábbiakhoz képest rendkívüli tempóban igyekszik újabb piacokat szerezni az autóiparnak, ezek együttesen sem tudnák pótolni az amerikai értékesítésből származó profitot.
A jó hír az, hogy ha megnézzük, hogyan alakult a két fél közötti vámrezsim, hirtelen változtatásokat nehéz elképzelni a bírósági döntés után.
A vámháború tavaly év eleji kirobbanásakor az eredeti 2,5%-os, autókra vonatkozó vámokat egy 25 százalékos globális vámmal fejelte meg a már említett, és azóta elmarasztalt nemzetközi gazdasági vészhelyzeti törvény alkalmazásával.
Az így kialakult 27,5 százalékos vámszint leverése volt a nyáron Skóciában Trump és von der Leyen között kötött megállapodás legfontosabb előnye az EU-nak, hiszen ezzel az autók is bekerültek a 15 százalékos vámplafon alá.
Az e fölé való emelésük nem feltétlen lenne könnyű vagy tartós a jelenleg ismert keretek között, de a fémekkel kapcsolatos életben levő tarifák miatt nem is lehetetlen.
Részben igen, részben nem
Az egyezség másik fontos várakozása az volt, hogy bár Trump egy másik törvény alapján 50 százalékra emelte az alumíniumra és acélra vonatkozó vámokat, rövid időn belül belátja, hogy az EU-tól vásárolt, magasabb minőségű speciális fémeket nem tudja nélkülözni az USA, és nem is az európai gyártók felelősek a globális túltermelésért, ezért a korábbi kereskedelmi volumennek megfelelő kvótákat kaphatnak majd.
Ez azonban nemhogy nem történt meg, hanem az USA elkezdte alkalmazni a vám különböző szintjeit olyan termékekre, amelyek túlnyomó vagy jelentős részben tartalmaznak alumíniumot, illetve acélt, anélkül, hogy bármilyen egyeztetés folyt volna a dologról.
Mindez persze nagymértékben érinti azokat az autóalkatrészeket is, amelyeket európai cégek szállítanak amerikai autógyáraikba, így különösen cinikus, amikor Trump a friss fenyegetésében arra hivatkozott, hogy
Mindenki teljesen tisztában van vele, hogy amennyiben az Egyesült Államokbeli gyáraikban gyártanak személy- és teherautókat, NEM LESZ VÁM.
Pont ennek a helyzetnek a feloldását követeli az Európai Parlament is, mielőtt hagynák, hogy a Bizottság végrehajtsa a vámplafonért cserében Amerikának kínált ipari vámmentességeket, és ez a kettős játék elviekben jól is működhet a két európai szerv között. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy az iráni háború miatt is sértett Trump mellett nem marad mozgástere senkinek a részletszabályok kitárgyalására, amíg nem teljesülnek az amerikai elnök követelései.
Az ő szemszögéből még van is mire hivatkozni, hiszen az előre jelzett január környéki végrehajtáshoz képest az európai törvényhozás késlekedik. Csupán azt felejti ki a képletből, hogy a megtorpanást éppen ő idézte elő azzal, hogy újabb vámokkal fenyegetett európai országokat, amikor azok nem akartak engedni Grönland birtokbavételére tett kijelentéseinek.
Ezek között a körülmények között próbálja a Bizottság elérni, hogy végrehajtsák az amerikai vámkedvezményeket, amellyel szemben a Parlament tárgyalói arra kaptak mandátumot, hogy ezt csak akkor engedjék, ha konkrét keretek közé tudják foglalni az amerikai vámhatóságoknak, hogy milyen szabályrendszer szerint kezeljék az Európából érkező fémszármazékokat.
Deal vagy no deal?
Ezen felül persze a megállapodásban felülvizsgálati, és további fenyegetések esetén az egész megállapodás felfüggesztésére is alkalmas záradékokat követel a Parlament, amely már túl soknak hat
a gyakorlatilag 9 hónapja végrehajtásra váró amerikai vámkedvezmények ügyében.
Puzder a Bloombergnek azt nyilatkozta a Šefčovič által folytatott szerdai tárgyalások előtt, hogy Trump nem véletlenül lépett fel újra agresszívan, de ha gyorsan megjelennének a vámkedvezmények, akkor elkerülhető lenne az egyébként egyik napról a másikra nehezen foganatosítható 25 százalékos autóvámok bevezetése.
Ehhez azonban az kell, hogy a Parlament a tagállamokat tömörítő Tanáccsal és a Bizottsággal folytatott egyezkedéseken engedjen tárgyalási mandátumából. A Politico értesülései szerint ugyan közeledtek az álláspontok, de érdemi előretörés nem történt, és legkorábban május 19-én tudnak ismét összeülni a kompromisszum megtalálásához.
A cél jelenleg az, hogy legkésőbb júliusig megszülessen a végrehajtás, azonban ahogy azt Puzder is kiemelte, ez egy hónap híján egy évnyi tolódást jelent az eredeti megállapodáshoz képest, így hiába van az, hogy Trump generálta a késlekedés jelentős részét, nem nehéz eladni, hogy valóban az európai bürokrácia az, ami visszatartja a kedvezményeket.
Az USA álláspontja szerint persze egyszerű a képlet:
a Parlamentnek engednie kell, és már mehet is a végrehajtás.
Szerintük ez biztosítaná, hogy a készen szállított járművekre maradjon a 15 százalékos vámteher, és Puzder nyíltan elmondta, hogy a végrehajtás arra ösztönözné Trumpot, hogy megfontolja a fémszármazékokra vonatkozó vámok felülvizsgálatát.
Ez a felülvizsgálat az, amihez gyakorlatilag akkor nyúlnak az amerikai tárgyalók, amikor (Trumphoz képest) „jó zsarut” akarnak játszani, hiszen ugyanezt hozták fel akkor is, amikor az európai digitális szabályozások lazítását akarták elérni, de Grönlanddal kapcsolatban is felhozták a kérdést, anélkül, hogy Trump bármilyen nyilvános megjegyzést vagy ígéretet tett volna ezzel kapcsolatban.
A témát persze a Bizottság mai szokásos sajtótájékoztatóján is érintették, de gyakorlatilag nem árultak el semmilyen új információt azon túl, hogy amit Šefčovič is megosztott Linkedin üzenőfalán, miszerint a cél továbbra is a EU-USA közös megállapodás végrehajtása, és hogy ennek érdekében mint az európai intézményekkel, mind az amerikai felekkel folynak az egyeztetések.
Akárhogy is, a fenyegetések komolyságát és sürgősségét nehéz felmérni, de eddig nem járt rosszul az EU, hiszen egyes becslések szerint
az EU-ra alkalmazott vámtételekből származó többletköltségek több mint 90 százalékát eddig az amerikai importőrök és fogyasztók fizették meg.
Ugyanakkor nyilván olyan európai szereplők is szép számmal vannak, akik örülnének, ha tehermentessé válnának az USA-ból beszerzett komponenseik behozatala.
A patthelyzet feloldása még bizonyára várat magára, mivel a trumpi fenyegetések által keltett látszat ellenére az amerikai elnök cselekvési mozgástere is egyre szűkül, így akár az sem kizárható, hogy a Bizottság és a Tanács tudatosan nem mozgatja meg minden befolyását arra, hogy meghátrálásra kényszerítse a Parlamentet.
