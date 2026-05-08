Megszólalt Trump embere: véget ér a kegyelmi idő, ha az EU megint nem tartja az ígéretét

Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselő pénteken a Fox Business Network műsorában arról beszélt, hogy az EU-s vezetők jó jeleket mutatnak, de a konkrét lépések egyelőre elmaradtak.
Azt mondták nekem, hogy elkötelezettek a megfelelés mellett. Reméljük, hogy ez így is van, de nagyon szorosan figyeljük a helyzetet. Ha pedig nem, akkor az Egyesült Államok visszatér a korábbi vámstruktúrához az EU-val szemben
– fogalmazott.
Greer hangsúlyozta, hogy a washingtoni adminisztráció már teljesítette a saját vállalásait, míg az európai oldalon nem történt érdemi előrelépés. Elmondása szerint
hét-nyolc hónappal később az EU egyetlen elemét sem hajtotta végre a megállapodásban vállalt kötelezettségeknek.
Greernek abban igaza van, hogy valóban elhúzódik a vámkedvezmények végrehajtása. Az EU háromoldalú döntéshozási rendszerében tényleg relatíve lassan mennek át a döntések, azonban ebben az esetben pont Trump tehet arról, hogy a mai napig nem léptek hatályba a beígért tarifacsökkentések.
Alapvetően már az idei év elején végrehajthatták volna az USA-ra vonatkozó vámkedvezményeket, amikor Trump hirtelen a venezuelai akciója után a Dániához tartozó Grönlandra is benyújtotta a követelését, és újabb vámemelésekkel fenyegette azokat az európai országokat, amelyek ezt az ambícióját határozottan visszautasították.
Ennek hatására újra felmerült a vámháború témája Brüsszelben, majd az Európai Parlament képviselői addig egyezkedtek, hogy
egy erős feltételrendszer mellett, de elfogadták, hogy végrehajtsák a vámkedvezményeket.
Mindemellett, ahogy arról részletesen beszámoltunk nemrég, az USA elnökének jelentősen beszűkült a mozgástere, mióta a Legfelsőbb Bíróság illegálisnak nyilvánította azt, ahogy egy krízistörvény alapján önkényes vámtarifákat helyezett a különböző országokból Amerikába érkező termékekre.
Ezeket a Trump-adminisztrációnak egy 10 százalékos globális vámmal kellett helyettesítenie, mielőtt hosszabb vizsgálatokkal megpróbálják újrakalibrálni őket. Nem csoda, hogy ezek után az EU nem volt meggyőződve arról sem, hogy be tudja-e váltani a friss, gépjárművekre vonatkozó 25 százalékos tarifáját, de
úgy látszik, von der Leyen egy gyors telefonnal képes volt rávenni arra, hogy ezt ne is kelljen megpróbálni.
Greer szerint ettől függetlenül eljön az a pont, amikor, ha az unió nem tudja végrehajtani a még nyáron megbeszélt ígéreteit, akkor ők is kénytelenek lesznek felrúgni a 15 százalékos vámplafont, amelyet egyébként az acél, az alumínium és ezek származékai esetében nem tartanak ők sem.
