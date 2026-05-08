  • Megjelenítés
Megszólalt Trump embere: véget ér a kegyelmi idő, ha az EU megint nem tartja az ígéretét
Uniós források

Megszólalt Trump embere: véget ér a kegyelmi idő, ha az EU megint nem tartja az ígéretét

Portfolio
Az USA-t kereskedelmi ügyekben képviselő Jamieson Greer elmondása alapján nem adnak több határidőt az Európai Uniónak: ha képtelenek július 4-ig teljesíteni az amerikai vámkedvezményeket, akkor magasabb tarifákat fognak kiszabni. Donald Trump amerikai elnök újabb vámfenyegetései után az Eruópai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen csillapította le a kedélyeket az újabb határidővel, de Greer elmondása szerint van az a pont, ami után már nem lesznek hajlandóak tovább engedni. Az egészet azonban kontextusba teszi, hogy talán ez az eddigi leggyorsabban visszavont fenyegetése Trumpnak.

Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselő pénteken a Fox Business Network műsorában arról beszélt, hogy az EU-s vezetők jó jeleket mutatnak, de a konkrét lépések egyelőre elmaradtak.

Azt mondták nekem, hogy elkötelezettek a megfelelés mellett. Reméljük, hogy ez így is van, de nagyon szorosan figyeljük a helyzetet. Ha pedig nem, akkor az Egyesült Államok visszatér a korábbi vámstruktúrához az EU-val szemben

– fogalmazott.

Greer hangsúlyozta, hogy a washingtoni adminisztráció már teljesítette a saját vállalásait, míg az európai oldalon nem történt érdemi előrelépés. Elmondása szerint

Még több Uniós források

Robert Fico Moszkvából üzent Magyar Péternek

Olyan számokat produkáltak a magyarok, amelyek az uniós várakozásokat is könnyen felülmúlták.

Mesterkélt időhúzás vagy feloldhatatlan aggályok vannak a másfél éve húzódó EU-USA paktum késleltetése mögött

hét-nyolc hónappal később az EU egyetlen elemét sem hajtotta végre a megállapodásban vállalt kötelezettségeknek.

Greernek abban igaza van, hogy valóban elhúzódik a vámkedvezmények végrehajtása. Az EU háromoldalú döntéshozási rendszerében tényleg relatíve lassan mennek át a döntések, azonban ebben az esetben pont Trump tehet arról, hogy a mai napig nem léptek hatályba a beígért tarifacsökkentések.

Alapvetően már az idei év elején végrehajthatták volna az USA-ra vonatkozó vámkedvezményeket, amikor Trump hirtelen a venezuelai akciója után a Dániához tartozó Grönlandra is benyújtotta a követelését, és újabb vámemelésekkel fenyegette azokat az európai országokat, amelyek ezt az ambícióját határozottan visszautasították.

Ennek hatására újra felmerült a vámháború témája Brüsszelben, majd az Európai Parlament képviselői addig egyezkedtek, hogy

egy erős feltételrendszer mellett, de elfogadták, hogy végrehajtsák a vámkedvezményeket.

Kapcsolódó cikkünk

Brüsszelben döntöttek a paktumról, amitől Trump féktelen haragra gerjedhet

Mindemellett, ahogy arról részletesen beszámoltunk nemrég, az USA elnökének jelentősen beszűkült a mozgástere, mióta a Legfelsőbb Bíróság illegálisnak nyilvánította azt, ahogy egy krízistörvény alapján önkényes vámtarifákat helyezett a különböző országokból Amerikába érkező termékekre.

Ezeket a Trump-adminisztrációnak egy 10 százalékos globális vámmal kellett helyettesítenie, mielőtt hosszabb vizsgálatokkal megpróbálják újrakalibrálni őket. Nem csoda, hogy ezek után az EU nem volt meggyőződve arról sem, hogy be tudja-e váltani a friss, gépjárművekre vonatkozó 25 százalékos tarifáját, de

úgy látszik, von der Leyen egy gyors telefonnal képes volt rávenni arra, hogy ezt ne is kelljen megpróbálni.

Greer szerint ettől függetlenül eljön az a pont, amikor, ha az unió nem tudja végrehajtani a még nyáron megbeszélt ígéreteit, akkor ők is kénytelenek lesznek felrúgni a 15 százalékos vámplafont, amelyet egyébként az acél, az alumínium és ezek származékai esetében nem tartanak ők sem.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

PR cikk

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Áll a bál: a világ egyik legerősebb országa lenyúlta az ukrán harckocsi-fejlesztést, ráadásul rosszul
Donald Trump bejelentette a fegyvernyugvást, Ukrajna és Oroszország is megerősítette az egyezményt – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Olyan számokat produkáltak a magyarok, amelyek az uniós várakozásokat is könnyen felülmúlták.
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility