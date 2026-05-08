A Szlovákiát vezető Robert Fico egyedüliként vesz részt az uniós országok állam- és kormányfői közül a második világháborús győzelmet ünneplő orosz eseményen. Megérkezése után egyből az azonos napon beiktatásra kerülő magyar miniszterelnökről, Magyar Péterről kérdezték, akiről elmondta, hogy jó kapcsolatot igyekszik ápolni majd vele.

Szlovákia jószomszédi kapcsolatokat kíván ápolni a Magyar Péter vezette új kormány idején Magyarországgal - jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök pénteken Moszkvában.

Azt akarom, hogy jószomszédi kapcsolataink legyenek a szomszédainkkal. Van nálunk egy közmondás, amely szerint a rossz szomszéd rosszabb, mintha égne a ház. Személyesen még nem ismerem Magyar Pétert, de arra kell törekednem, hogy megértsük egymást, hogy a Magyarország és Szlovákia közötti kapcsolatok ugyanolyan szinten legyenek, mint Orbán idejében. Csak gratulálni tudunk a magyarországi választások győztesének. Örülni fogunk az együttműködésnek

- mondta újságírónak Moszkvába érkezése után a szlovák kormányfő.

Fico közölte, hogy mindössze egyszer beszélt telefonon Magyar Péterrel, és megállapodtak abban, hogy az első találkozójukat Brüsszelben tartják, ami a következő, júniusi csúcstalálkozón lesz esedékes.

A szlovák kormányfő a második világháborúban aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából május 9-én tartandó ünnepségekre utazott az orosz fővárosba, ami egy napra esik Magyar Péter miniszterelnöki beiktatásával.

A leendő magyar kormányfő korábban azt nyilatkozta, hogy pragmatikus viszonyra fog törekedni Oroszországgal, de azt minden alkalommal hangsúlyozza, hogy nem szabad eltagadni:

ők indították a háborút Ukrajna ellen.

A leköszönő miniszterelnök gyakran lengetett be vétót, amikor az európai csúcstalálkozókon Oroszországnak nem tetsző lépésekben kellett dönteni, és Fico gyakran a szövetségese volt ebben, még akkor is, ha ő egy fokkal könnyebben vonta vissza fenyegetését, miután az unió hajlandóságot mutatott bizonyos engedményekre.

Magyar Péter elmondása szerint nem fog engedni a szlovákiai magyarok meghurcolására is használható Beneš-dekrétumok eltörléséből: ezt támasztotta feltételként ahhoz, hogy valóban jószomszédi viszony alakulhasson ki Szlovákiával.

