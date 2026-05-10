Fájdalmas csapást mért Trump az autóiparra, eurómilliárdokat buktak a legismertebb gyártók

Az európai autógyártókat már több milliárd eurós kár érte azóta, hogy Donald Trump megemelte az amerikai importvámokat – derül ki a Volkswagen, a BMW, a Mercedes-Benz, a Stellantis és a Volvo Cars nyilvános közléseiből. A legnagyobb pofont a Volkswagen kapta. Az iparág újabb vámemelésre készül, miután Trump azzal fenyegetett, hogy 25 százalékra emeli az európai autók vámját, ha Brüsszel nem teljesíti a tavalyi kereskedelmi megállapodást.

Az európai autógyártókat több mint 8 milliárd eurós vámteher érte azóta, hogy Donald Trump amerikai elnök tavaly megemelte az importvámokat – számolt be a Financial Times.

Az összeg a Volkswagen, a BMW, a Mercedes-Benz, a Stellantis és a Volvo Cars nyilvános vezetői közlésein alapul, és a 2025-ös évet, valamint 2026 első negyedévét fedi le.

Mint ismert, az Egyesült Államok tavaly április 3-án 2,5 százalékról 27,5 százalékra emelte az európai autókra kivetett vámot, amelyet az augusztusi EU–amerikai kereskedelmi megállapodás után 15 százalékra mérsékeltek, bár itt egyelőre új büntetőterheket rótt ki Trump, így még nem alkalmazzák az alacsonyabb kulcsokat.

A legnagyobb terhet eddig a Volkswagen viselte:

a csoport 3,6 milliárd eurós amerikai vámköltségről számolt be, és az idei évre már 4 milliárd eurós terhet vár.

A BMW mintegy 2,1 milliárd eurós vámköltséget jelzett, amelyben az Egyesült Államokból és Kínából az EU-ba irányuló import után fizetett vámok is szerepelnek. A Mercedes-Benz 1,3 milliárd, a Stellantis 1,2 milliárd eurós költséget közölt, utóbbinál azonban a teher nagyobb része az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közötti kereskedelemhez kapcsolódik.

Az iparág attól tart, hogy újabb vámemelés jöhet, mert Trump azzal fenyegetett, hogy 25 százalékra emeli az európai autók importvámját, ha az EU szerinte nem hajtja végre a tavalyi kereskedelmi megállapodást. A Fehér Ház július elejéig adott határidőt Brüsszelnek, hogy írásba adja az amerikai termékekre vonatkozó vámmentességet.

A Bernstein elemzői szerint egy gyors vámemelés 2026-ban további 2,6 milliárd euróba kerülhetne a három nagy német gyártónak, vagyis a Volkswagennek, a BMW-nek és a Mercedesnek.

Az elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a teljes többletköltséget aligha tudnák lenyelni a gyártók, az újabb áremelés viszont visszafoghatná az eladásokat.

A vámok egy amúgy is nehéz időszakban sújtják az európai autóipart, amely egyszerre küzd a kínai versennyel és az elektromos átállás magas költségeivel. Az Audi különösen érzékeny helyzetben van: új, amerikai piacra szánt Q9 luxus-SUV-ját Pozsonyban gyártaná, így az Egyesült Államokba irányuló export teljes egészében vámköteles lenne. A cég korábban felvetette amerikai gyártókapacitás létrehozását, de erről még nincs döntés. A BMW vezérigazgatója ugyanakkor abban bízik, hogy Washington kedvezményt adhat azoknak a gyártóknak, amelyek jelentős amerikai termeléssel rendelkeznek, feltéve, hogy az EU teljesíti a megállapodás rá eső részét.

