Gigantikus EU-s pénzügyi terv körvonalazódik, rengeteg adófizetői pénzt takaríthatnak meg

Az Európai Unió közös adósságkibocsátásának bővítése milliárdokat takaríthatna meg a tagállamok számára - állítja Enrico Letta volt olasz miniszterelnök, az egységes piac újraindításáról szóló, 2024-es nagy hatású jelentés szerzője.

A közös biztonságos eszköz nem arra való, hogy még több adósságot halmozzunk fel és felelőtlenül költekezzünk. Épp ellenkezőleg: ezzel a megoldással pénzt takaríthatunk meg

– mondta Letta a Politicónak adott interjújában.

A déli tagállamok, köztük Franciaország, Olaszország és Spanyolország, régóta támogatják ezt az ötletet. Azt javasolják, hogy az Európai Bizottság a huszonhét tagállam nevében bocsásson ki kötvényeket, kihasználva az intézmény kiváló hitelbesorolását. Carlos Cuerpo spanyol pénzügyminiszter a héten kijelentette:

egy 5000 milliárd eurós közös uniós adósságpiac évente 25 milliárd eurós megtakarítást jelenthetne az európai adófizetőknek.

A Németország vezette tábor viszont attól tart, hogy a közös hitelfelvétel további eladósodásra ösztönözné a déli államokat. Letta erre válaszul azt javasolta, hogy az uniós szintű forrásbevonásból közös biztonsági és infrastrukturális projekteket kellene finanszírozni.

Ilyenek lehetnének például az európai nagyvárosokat összekötő nagysebességű vasútvonalak, amelyek a közösség minden polgárának hasznára válnának.

Az Európai Unió 2021-ben törte meg a közös adósságkibocsátás körüli tabut. Ekkor felhatalmazták az Európai Bizottságot 650 milliárd eurónyi forrás bevonására, hogy ellensúlyozzák a koronavírus-járvány gazdasági hatásait. Ez a program azonban az idei év végén lejár, a Bizottság pedig nem hosszabbítja meg a határidejét.

A közös adósságkibocsátás támogatói szerint az Európa, az Egyesült Államok és Kína közötti kiélezett verseny is indokolttá teszi a további közös hitelfelvételt. Ez különösen fontos lenne a dollár globális tartalékvaluta-szerepének ellensúlyozása érdekében. Donald Trump amerikai elnök kiszámíthatatlan döntéshozatala miatt az ázsiai és közel-keleti befektetők egyre nagyobb kereslettel fordulnak az uniós kötvények felé.

Ezt jól mutatja, hogy az ázsiai és csendes-óceáni térségből érkező befektetők az áprilisi aukción az Európai Bizottság hároméves kötvényeinek már a 28 százalékát jegyezték le, szemben a márciusi 13 százalékkal.

Letta ugyanakkor kritikusabb hangot is megütött és Európát egy „megkövesedett erdőhöz” hasonlította, ahol a nemzeti szereplők minden változásnak ellenállnak.

Minden olyan, mint harminc évvel ezelőtt. A bankok ugyanazok. Az energiaszolgáltatók ugyanazok. A távközlési cégek is ugyanazok, mint harminc éve. Mindezt azért, mert úgy döntöttünk, hogy megvédjük a nemzeti bajnokainkat

– fogalmazott a volt miniszterelnök.

