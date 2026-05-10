Gigantikus EU-s pénzügyi terv körvonalazódik, rengeteg adófizetői pénzt takaríthatnak meg

A közös biztonságos eszköz nem arra való, hogy még több adósságot halmozzunk fel és felelőtlenül költekezzünk. Épp ellenkezőleg: ezzel a megoldással pénzt takaríthatunk meg
– mondta Letta a Politicónak adott interjújában.
A déli tagállamok, köztük Franciaország, Olaszország és Spanyolország, régóta támogatják ezt az ötletet. Azt javasolják, hogy az Európai Bizottság a huszonhét tagállam nevében bocsásson ki kötvényeket, kihasználva az intézmény kiváló hitelbesorolását. Carlos Cuerpo spanyol pénzügyminiszter a héten kijelentette:
egy 5000 milliárd eurós közös uniós adósságpiac évente 25 milliárd eurós megtakarítást jelenthetne az európai adófizetőknek.
A Németország vezette tábor viszont attól tart, hogy a közös hitelfelvétel további eladósodásra ösztönözné a déli államokat. Letta erre válaszul azt javasolta, hogy az uniós szintű forrásbevonásból közös biztonsági és infrastrukturális projekteket kellene finanszírozni.
Ilyenek lehetnének például az európai nagyvárosokat összekötő nagysebességű vasútvonalak, amelyek a közösség minden polgárának hasznára válnának.
Az Európai Unió 2021-ben törte meg a közös adósságkibocsátás körüli tabut. Ekkor felhatalmazták az Európai Bizottságot 650 milliárd eurónyi forrás bevonására, hogy ellensúlyozzák a koronavírus-járvány gazdasági hatásait. Ez a program azonban az idei év végén lejár, a Bizottság pedig nem hosszabbítja meg a határidejét.
A közös adósságkibocsátás támogatói szerint az Európa, az Egyesült Államok és Kína közötti kiélezett verseny is indokolttá teszi a további közös hitelfelvételt. Ez különösen fontos lenne a dollár globális tartalékvaluta-szerepének ellensúlyozása érdekében. Donald Trump amerikai elnök kiszámíthatatlan döntéshozatala miatt az ázsiai és közel-keleti befektetők egyre nagyobb kereslettel fordulnak az uniós kötvények felé.
Ezt jól mutatja, hogy az ázsiai és csendes-óceáni térségből érkező befektetők az áprilisi aukción az Európai Bizottság hároméves kötvényeinek már a 28 százalékát jegyezték le, szemben a márciusi 13 százalékkal.
Letta ugyanakkor kritikusabb hangot is megütött és Európát egy „megkövesedett erdőhöz” hasonlította, ahol a nemzeti szereplők minden változásnak ellenállnak.
Minden olyan, mint harminc évvel ezelőtt. A bankok ugyanazok. Az energiaszolgáltatók ugyanazok. A távközlési cégek is ugyanazok, mint harminc éve. Mindezt azért, mert úgy döntöttünk, hogy megvédjük a nemzeti bajnokainkat
– fogalmazott a volt miniszterelnök.
Címlapkép forrása: EU
Nem mindegy, miként alakítjuk ki kertjeinket – A tökéletesre nyírt gyep nagy bajt okoz a klímavédelem terén
Kertjeink a klímaváltozás elleni harc egyik rejtett frontvonalának számítanak.
Komoly bajba kerülhet a politikus, aki hamarosan átveheti az irányítást a nyugati nagyhatalom felett
Lépett az Európai Ügyészség a radikális politikussal szemben.
Hiába a tűzszünet, pusztító csapások érték Ukrajnát a nagy amerikai alku után
Trump bejelentette a fegyverszünetet, de rögtön bekövetkezett az, amitől a legtöbben rettegtek.
Fájdalmas csapást mért Trump az autóiparra, eurómilliárdokat buktak a legismertebb gyártók
Közben az amerikai elnök újabb ultimátumot adott.
Megvan a Magyar-kormány első két törvénye
Már ki is hirdették ezeket a Magyar Közlönyben.
Pattanásig feszült a helyzet a Hormuzi-szorosban: nyílt összetűzésbe keveredtek az amerikai erők, már egy európai nagyhatalom is hadihajót indított
Előkészületben van egy nemzetközi misszió a térség hajózásának biztosítására.
Két választást is tartanak Magyarországon vasárnap
Van, ahol csak egyetlen emberre lehet szavazni.
Megvan, mikor mutatkoznak be hivatalosan a Magyar-kormány miniszterei
Rohamtempóban indulnak a hivatalos eljárások az új vezetők ügyében.
Veszélyben az európai repjegyárak - HOLD Minutes
Egyre kevesebb repülőgép-üzemanyag érkezik a Közel-Keletről, áprilisban nem érkezett szállítmány a Hormuzi-szoroson át. Emiatt a légitársaságok vagy tömegesen törölnek járatokat, vagy m
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Van még értelme annak a típusú demokráciának, amit eddig ismertünk?
Az utópia receptje: ezer gerinces és képzett ember. Kicsit sajnálom, hogy csak most találtam megoldást, az AI hamarosan úgyis átveszi ezt az egész kuplerájt. Enerigabiztonság,... The post Van m
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors
Lakásfelújítás vagy hitelkiváltás? Ezek most a legmenőbb személyi kölcsönök
Az ingatlanfedezet nélküli kölcsönök piaca sosem látott sebességgel pörög, 2026 tavaszára a folyósított személyi kölcsön volumene egészen elképesztő, 120 milliárd forint feletti szintre
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés
Mielőbb lépni kell, ha komolyan gondoljuk a dolgot.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?