A Külügyi Bizottság hallgatja meg Orbán Anitát

Több kérdést is kapott Orbán Anita az Országgyűlés Külügyi Bizottságában. A befagyasztott uniós források hazahozatala itt is felmerült, míg a KDNP képviselője arról a munkáról érdeklődött amit a volt magyar kormány az üldözött keresztények segítése érdekében végzett.

Ezen kívül érdeklődtek Magyarország kisebbségpolitikájáról, a szövetségesekkel való bizalom visszaépítéséről is.

Németh Zsolt, a Külügyi Bizottság volt fideszes vezetője a kérdésekre adott 4 perces időkeretet nehezményezte hosszan, majd gratulált Orbán Anitának a jelöléséhez, és arról beszélt, hogy nem érdemes túlozni azzal, hogy most rendszerváltozás történne.

A miniszterjelöltet arról kérdezte, hogy visszaállítja-e a külpolitika alkotás korábbi stratégiai műhelyét, hiszen

az uniós csatlakozás óta nem született hivatalos dokumentum arra, hogy milyen stratégiát kell követni az országnak.

Ezen túl a külföldi beavatkozásokra adott válaszokról is kérdezte, arra utalva, hogy Panyi Szabolcs újságíró által nyilvánosságra hozott tények (Szijjártó Péter és az orosz külügyminiszter Szergej Lavrov kapcsolatáról) is ebbe a kategóriába tartoznának.