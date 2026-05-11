A magyar határhoz közeli bányában találtak arra a kincsre, ami Európa egész iparát megmentheti

Az Európai Unió számára egy Szlovákiában található, hidegháborús eredetű bányaprojekt mutatja meg, mennyire nehezen tud lépést tartani a kritikus nyersanyagokért folyó globális versenyben – számolt be a Bloomberg.
A Pozsony közelében, a Kis-Kárpátokban fekvő Trojarova-projektben még a szovjet mérnökök fedeztek fel jelentős antimontartalékot az 1980-as években.
A bányát jelenleg a kanadai Military Metals Corp birtokolja, amely szerint a lelőhely lehetőséget adhatna Európának arra, hogy saját forrásból jusson hozzá egy katonai szempontból fontos fémhez.
Az antimon kis mennyiségben használt, de stratégiai jelentőségű nyersanyag: lőszerekben, éjjellátó eszközökben, infravörös szenzorokban, égésgátlókban, valamint nukleáris és megújuló energetikai alkalmazásokban is szerepe van.
A kereslet mintegy 15 százaléka közvetlenül a katonai felhasználáshoz kapcsolódik.
A kínálat erősen koncentrált, mivel az antimon főként Kínában, Oroszországban és Tádzsikisztánban található, a feldolgozás közel 80 százalékát pedig Kína ellenőrzi. A szakértők szerint Európa szinte teljesen importfüggő ezen a területen.
A Trojarova-bánya újraindítása a cég becslése szerint két-három éven belül lehetséges lenne, és akár Európa éves, nagyjából 6000 tonnás antimonigényének harmadát is fedezhetné. A probléma a finanszírozás: a Military Metals piaci kapitalizációja 30 millió dollár alatt van, így önállóan nem tudja felskálázni a projektet, és partnerekre lenne szüksége a kitermeléshez, illetve a kapcsolódó finomítói kapacitások kiépítéséhez. A vállalat azt szeretné elérni, hogy a kitermelt anyagból közvetlenül védelmi megrendelőknek szállítható tömböket állítsanak elő, vagy németországi és svédországi finomítók bevonásával építsenek európai ellátási láncot.
Ahogy arról írtunk már, az EU már 2023-ban kijelölte céljait a kritikus nyersanyagokról szóló jogszabállyal: a blokk az éves fogyasztás legalább 10 százalékát saját kitermelésből, 40 százalékát pedig saját feldolgozásból szeretné biztosítani.
Azonban ahogy azt Európai Számvevőszék is megállapította év eleji jelentésében, a gyakorlatban az uniós országok továbbra is nehezen mozdulnak, különösen a határokon túli bányászati és feldolgozási projektek közös finanszírozásában. Németország 1 milliárd eurós nyersanyagalapja eddig mindössze két projektet támogatott, miközben a jogosultsági feltételek sok vállalat szerint inkább akadályt jelentenek, mint segítséget.
A globális verseny közben gyorsul: Kína tavaly széles körű exportkorlátozásokat vezetett be a kritikus ásványokra és ritkaföldfémekre, az Egyesült Államok pedig agresszívan köt partnerségeket és finanszíroz projekteket világszerte.
Washington már megállapodott az EU-val a biztonságos kritikusnyersanyag-ellátási láncok összehangolásáról, de az amerikai megállapodások jellemzően nagyobb finanszírozással és gyorsabb végrehajtási tervekkel járnak. Egy amerikai cég már érdeklődött a Trojarova-projekt iránt, az amerikai kormány befektetési ága pedig nemrég 5 millió dolláros megállapodást kötött egy észak-macedóniai antimonbánya újraindítására. A Military Metals vezetése szerint Európában nem az ambíció, hanem a végrehajtás hiányzik:
a nyersanyag-stratégia széttöredezett, lassú, és sokszor elszakad a valóságtól.
