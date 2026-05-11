  • Megjelenítés
FONTOS Kapitány István: az árrésstop és különadók kivezetésének most még nincs itt az ideje - Élőben a Tisza-kormány gazdasági és energetikai miniszterjelöltje
A magyar határhoz közeli bányában találtak arra a kincsre, ami Európa egész iparát megmentheti
Uniós források

A magyar határhoz közeli bányában találtak arra a kincsre, ami Európa egész iparát megmentheti

Portfolio
Egy hidegháborús időkből származó antimonbánya-projekt jól szemlélteti, hogy az Európai Unió mennyire nehezen tud lépést tartani a kritikus nyersanyagokért folyó globális versenyben. A Pozsony közelében fekvő Trojarova-lelőhely akár Európa éves antimonigényének harmadát is fedezhetné, ám a kanadai tulajdonos cég önállóan nem képes finanszírozni az újraindítást, miközben az uniós támogatási rendszer inkább akadályokat gördít a projektek elé. Az antimon stratégiai jelentőségű fém, amelyet lőszerekben, éjjellátó eszközökben és energetikai alkalmazásokban is használnak, kínálata azonban erősen koncentrált: a feldolgozás közel 80 százalékát Kína ellenőrzi. Míg Washington agresszívan finanszíroz hasonló projekteket világszerte, az EU nyersanyag-stratégiája széttöredezett és lassú marad.
Debrecen Economic Forum 2026
Június 9-én jön a Debrecen Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés

Az Európai Unió számára egy Szlovákiában található, hidegháborús eredetű bányaprojekt mutatja meg, mennyire nehezen tud lépést tartani a kritikus nyersanyagokért folyó globális versenyben – számolt be a Bloomberg.

A Pozsony közelében, a Kis-Kárpátokban fekvő Trojarova-projektben még a szovjet mérnökök fedeztek fel jelentős antimontartalékot az 1980-as években.

A bányát jelenleg a kanadai Military Metals Corp birtokolja, amely szerint a lelőhely lehetőséget adhatna Európának arra, hogy saját forrásból jusson hozzá egy katonai szempontból fontos fémhez.

Az antimon kis mennyiségben használt, de stratégiai jelentőségű nyersanyag: lőszerekben, éjjellátó eszközökben, infravörös szenzorokban, égésgátlókban, valamint nukleáris és megújuló energetikai alkalmazásokban is szerepe van.

Még több Uniós források

Világos üzenetet kapott az Európai Unió: a bürokratikus gépezet magától sosem fog leállni

Az Európai Ügyek bizottságában döntöttek Orbán Anita külügyminiszteri kinevezéséről

Gyarmattá válik egész Európa, egyetlen kiút maradt

A kereslet mintegy 15 százaléka közvetlenül a katonai felhasználáshoz kapcsolódik.

A kínálat erősen koncentrált, mivel az antimon főként Kínában, Oroszországban és Tádzsikisztánban található, a feldolgozás közel 80 százalékát pedig Kína ellenőrzi. A szakértők szerint Európa szinte teljesen importfüggő ezen a területen.

A Trojarova-bánya újraindítása a cég becslése szerint két-három éven belül lehetséges lenne, és akár Európa éves, nagyjából 6000 tonnás antimonigényének harmadát is fedezhetné. A probléma a finanszírozás: a Military Metals piaci kapitalizációja 30 millió dollár alatt van, így önállóan nem tudja felskálázni a projektet, és partnerekre lenne szüksége a kitermeléshez, illetve a kapcsolódó finomítói kapacitások kiépítéséhez. A vállalat azt szeretné elérni, hogy a kitermelt anyagból közvetlenül védelmi megrendelőknek szállítható tömböket állítsanak elő, vagy németországi és svédországi finomítók bevonásával építsenek európai ellátási láncot.

Ahogy arról írtunk már, az EU már 2023-ban kijelölte céljait a kritikus nyersanyagokról szóló jogszabállyal: a blokk az éves fogyasztás legalább 10 százalékát saját kitermelésből, 40 százalékát pedig saját feldolgozásból szeretné biztosítani.

Azonban ahogy azt Európai Számvevőszék is megállapította év eleji jelentésében, a gyakorlatban az uniós országok továbbra is nehezen mozdulnak, különösen a határokon túli bányászati és feldolgozási projektek közös finanszírozásában. Németország 1 milliárd eurós nyersanyagalapja eddig mindössze két projektet támogatott, miközben a jogosultsági feltételek sok vállalat szerint inkább akadályt jelentenek, mint segítséget.

Kapcsolódó cikkünk

Több száz milliárd eurós dilemmát nyög az EU: a GDP 8 százaléka zöldkiadásokra kontra 4 százalékos válságszámla

Riasztó jelentés érkezett: az EU olyan csapdát állított magának, amiből lehetetlen kimászni

A globális verseny közben gyorsul: Kína tavaly széles körű exportkorlátozásokat vezetett be a kritikus ásványokra és ritkaföldfémekre, az Egyesült Államok pedig agresszívan köt partnerségeket és finanszíroz projekteket világszerte.

Washington már megállapodott az EU-val a biztonságos kritikusnyersanyag-ellátási láncok összehangolásáról, de az amerikai megállapodások jellemzően nagyobb finanszírozással és gyorsabb végrehajtási tervekkel járnak. Egy amerikai cég már érdeklődött a Trojarova-projekt iránt, az amerikai kormány befektetési ága pedig nemrég 5 millió dolláros megállapodást kötött egy észak-macedóniai antimonbánya újraindítására. A Military Metals vezetése szerint Európában nem az ambíció, hanem a végrehajtás hiányzik:

a nyersanyag-stratégia széttöredezett, lassú, és sokszor elszakad a valóságtól.

Kapcsolódó cikkünk

Kell csinálni, de nem így - miért tartott a Fidesz-kormány Ursula von der Leyen évtizedekre szóló paktumaitól?

Visszafordíthatatlan pusztulást hozhat a hajsza a bolygó legrejtettebb kincseiért

Amíg a világ Orbán Viktor utolsó vétójának feloldására figyelt, Ursula von der Leyen aláírta a nagy uniós paktumot

A legnagyobb titokban készült az EU földindulásszerű változást hozó terve – Sok milliárd euró a tét

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kormányalakítás: Magyar Péter letette az esküt, és azonnal megüzente, mi lesz az előző elittel
Putyin kimondta azt az orosz-ukrán háborúról, amire évek óta mindenki várt, Trump újra a békéről beszélt – Háborús híreink vasárnap
Kell csinálni, de nem így - miért tartott a Fidesz-kormány Ursula von der Leyen évtizedekre szóló paktumaitól?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility