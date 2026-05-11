Nehéz menet lesz, de megcsinálható - időben felszabadíthatják a befagyasztott EU-pénzeket

A helyreállítási alap (RRF) magyar keretéből 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásként és mintegy 3,9 milliárd euró kedvezményes hitelként áll rendelkezésre. Ezeket az összegeket az Európai Unió még az Orbán-kormány idején felmerült jogállamisági aggályok miatt fagyasztotta be.
Magyar Péter miniszterelnök és csapata már hivatalba lépése előtt, választási győzelme óta egyeztet az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottsággal a források feloldásáról, és a Reuters értesülései szerint
várhatóan május 27-én nyújtja be módosított nemzeti helyreállítási tervét, amely alapján lehívhatóvá válik az összeg.
Az Orbán-kormány által 2022 végén bemutatott eredeti terv mára finoman szólva is elévült. Amellett, hogy nehéz volna garantálnia azt, hogy az ezek alapján lehozott pénzek teljesen tisztán legyenek felhasználva, az igen rövid, három hónapos határidő és az új politikai prioritások miatt a beruházások jelentős átcsoportosítására van szükség.
Az új tervezetben Budapestnek olyan mérföldköveket és célkitűzéseket kell megfogalmaznia, amelyeket augusztus 31-ig reálisan teljesíteni tud.
Az ehhez rendelt összegeket csak a feltételek sikeres teljesítése után lehet lehívni. Magukra a tényleges kifizetésekre 2026. december 31-ig van lehetőség.
Hiába rendelkezik Magyar Péter kétharmados parlamenti többséggel, a vonatkozó törvények elfogadását kötelező eljárási lépések, például társadalmi egyeztetések előzik meg, amelyek jelentős átfutási időt vehetnek igénybe.
Magyarország azonban közel sem az egyetlen tagállam, amelyiknek gondjai akadnak a helyreállítási források felhasználásával, így az Európai Bizottság már tavaly júniusban iránymutatást adott ki arról, hogyan lehet időben hozzájutni az elérhető források teljességéhez.
- A brüsszeli testület legfőbb javaslata szerint a kormányoknak érdemes átcsoportosítaniuk a forrásokat a kockázatos, lassan haladó vagy bizonytalan projektekről olyan biztonságosabb beruházásokba átcsoportosítani, amelyek jogi szempontból is lezárhatóak augusztus végéig.
- Arra is van lehetőség, hogy a helyreállítási pénzeket már megkezdett, de azonos célokat szolgáló, más forrásból – például kohéziós alapokból – finanszírozott projektekbe forgassák át.
- Szükség esetén egyes projektek szakaszolhatók is. Ilyenkor az augusztus végéig reálisan megvalósítható részt a helyreállítási eszközből, míg a fennmaradó hányadot később más uniós vagy hazai költségvetési forrásból fedezik.
- A nemzeti kormányok emellett a helyreállítási keretük legfeljebb 4 százalékát átirányíthatják az InvestEU beruházásösztönző programba, további 6 százalékát pedig a stratégiai technológiák európai platformjába (STEP), vagy hozzájárulhatnak közös, uniós szintű védelmi és műholdfejlesztési programokhoz is.
Ez azonban csak részben működhet sejtve, mivel nem feltétlenül a legköltséghatékonyabb módon lett benyújtva az eredeti terv. Emiatt az RRF-pénzek jelentős részét várhatóan a Magyar Fejlesztési Bankon, vagy egyéb forráselosztó intézetek keresztül hívják majd le és oszthatják el, amelyek a helyreállítási eszköz célkitűzéseivel megegyező beruházásokat finanszíroznak.
Ezt a megoldást választotta a közelmúltban Lengyelország is, amely jogállamisági viták miatt szintén csak jelentős késéssel jutott hozzá a neki járó forrásokhoz.
Lapunk korábbi értesülései szerint reálisan az RRF pénzek 80-85 százalékát sikerül majd ilyen úton elérhetővé tenni, de a friss értesülések alapján, amelyekben hangsúlyos, hogy az ehhez szükséges feltételrendszerbe is belenyúlhatnak,
nem kizárható, hogy a közel 100 százalékos felhasználás is elérhető.
Ezekben a döntésekben a Bizottság tipikusan nagyon dinamikus tud lenni, de a jogszabályi keretek és más ellenőrző szerepet betöltő uniós szervek némileg megkötik Ursula von der Leyen kezét, és mivel a lengyel tapasztalat nem az, hogy minden reformot sikerül végrehajtani, kérdéses volt, hogy mennyire lesznek rugalmasak a magyar pénzek feloldásánál.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: EU
Megindult a mozgás a hazai luxuslakásoknál: megválnak a legdrágább ingatlanoktól a befektetők
Eladnak a régi befektetők, érkeznek a fiatal vállalkozók a nagyobb értékű ingatlanok piacán: e
Megjött Ukrajna üzenete Magyarországnak: erről szeretnének tárgyalni Magyar Péter kormányával
Andrij Szibiha külügyminiszter Brüsszelben beszélt erről.
Magyarország egy új gazdasági forradalom kapujában áll
Arie Yom-Tov szerint új jogi és üzleti keretekkel kell ösztönözni a versenyt.
Jelentett a világ legnagyobb olajcége, mutatjuk a számokat
Segített a magasabb olajár.
Baljós hírek jöttek a világ egyik legnagyobb bányájából
Csúsznak a munkálatok.
Korrupció miatt őrizetbe vettek egy volt országgyűlési képviselőt
Egyelőre csak sejteni lehet a nevét.
A temetőből tért vissza az Egyesült Államok pusztító fegyvere: óriási fordulat jön a légierőnél
Teljesen átírta a terveket az iráni háború.
Pattanásig feszült a helyzet: szándékosan fedte fel rejtőzködő nukleáris fegyverét az Egyesült Államok
Erős jelzés e a riválisnak.
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Melyik az okosabb választás?
Mind a két hitelterméknél a kapott összeget szabadon fel lehet használni. Azonban nagyok a különbségek a maximális hitelösszeg, futamidő és feltétek területén. Felmerül a kérdés, hogy a
Veszélyben az európai repjegyárak - HOLD Minutes
Egyre kevesebb repülőgép-üzemanyag érkezik a Közel-Keletről, áprilisban nem érkezett szállítmány a Hormuzi-szoroson át. Emiatt a légitársaságok vagy tömegesen törölnek járatokat, vagy m
Van még értelme annak a típusú demokráciának, amit eddig ismertünk?
Az utópia receptje: ezer gerinces és képzett ember. Kicsit sajnálom, hogy csak most találtam megoldást, az AI hamarosan úgyis átveszi ezt az egész kuplerájt. Enerigabiztonság,... The post Van m
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés
Mielőbb lépni kell, ha komolyan gondoljuk a dolgot.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?