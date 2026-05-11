Nehéz menet lesz, de megcsinálható - időben felszabadíthatják a befagyasztott EU-pénzeket

Magyarország augusztus 31-ig nyerhet hozzáférést a korábban befagyasztott, összesen 10,4 milliárd eurós uniós helyreállítási alaphoz. A feladat rendkívül ambiciózus, de több uniós tisztviselő szerint is megerősítette, hogy teljesíthető. Több módja van annak, hova csatornázhatják az összegeket, de a tervek szerint már a hónap végére összeállhat a terv, és akár még új feltételeket is szabhat magának a Magyar-kormány.

A helyreállítási alap (RRF) magyar keretéből 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásként és mintegy 3,9 milliárd euró kedvezményes hitelként áll rendelkezésre. Ezeket az összegeket az Európai Unió még az Orbán-kormány idején felmerült jogállamisági aggályok miatt fagyasztotta be.

Magyar Péter miniszterelnök és csapata már hivatalba lépése előtt, választási győzelme óta egyeztet az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottsággal a források feloldásáról, és a Reuters értesülései szerint

várhatóan május 27-én nyújtja be módosított nemzeti helyreállítási tervét, amely alapján lehívhatóvá válik az összeg.

Az Orbán-kormány által 2022 végén bemutatott eredeti terv mára finoman szólva is elévült. Amellett, hogy nehéz volna garantálnia azt, hogy az ezek alapján lehozott pénzek teljesen tisztán legyenek felhasználva, az igen rövid, három hónapos határidő és az új politikai prioritások miatt a beruházások jelentős átcsoportosítására van szükség.

Az új tervezetben Budapestnek olyan mérföldköveket és célkitűzéseket kell megfogalmaznia, amelyeket augusztus 31-ig reálisan teljesíteni tud.

Az ehhez rendelt összegeket csak a feltételek sikeres teljesítése után lehet lehívni. Magukra a tényleges kifizetésekre 2026. december 31-ig van lehetőség.

Hiába rendelkezik Magyar Péter kétharmados parlamenti többséggel, a vonatkozó törvények elfogadását kötelező eljárási lépések, például társadalmi egyeztetések előzik meg, amelyek jelentős átfutási időt vehetnek igénybe.

Magyarország azonban közel sem az egyetlen tagállam, amelyiknek gondjai akadnak a helyreállítási források felhasználásával, így az Európai Bizottság már tavaly júniusban iránymutatást adott ki arról, hogyan lehet időben hozzájutni az elérhető források teljességéhez.

A brüsszeli testület legfőbb javaslata szerint a kormányoknak érdemes átcsoportosítaniuk a forrásokat a kockázatos, lassan haladó vagy bizonytalan projektekről olyan biztonságosabb beruházásokba átcsoportosítani , amelyek jogi szempontból is lezárhatóak augusztus végéig.

Arra is van lehetőség, hogy a helyreállítási pénzeket már megkezdett, de azonos célokat szolgáló, más forrásból – például kohéziós alapokból – finanszírozott projektekbe forgassák át.

Szükség esetén egyes projektek szakaszolhatók is . Ilyenkor az augusztus végéig reálisan megvalósítható részt a helyreállítási eszközből, míg a fennmaradó hányadot később más uniós vagy hazai költségvetési forrásból fedezik.

A nemzeti kormányok emellett a helyreállítási keretük legfeljebb 4 százalékát átirányíthatják az InvestEU beruházásösztönző programba, további 6 százalékát pedig a stratégiai technológiák európai platformjába (STEP), vagy hozzájárulhatnak közös, uniós szintű védelmi és műholdfejlesztési programokhoz is.

Ez azonban csak részben működhet sejtve, mivel nem feltétlenül a legköltséghatékonyabb módon lett benyújtva az eredeti terv. Emiatt az RRF-pénzek jelentős részét várhatóan a Magyar Fejlesztési Bankon, vagy egyéb forráselosztó intézetek keresztül hívják majd le és oszthatják el, amelyek a helyreállítási eszköz célkitűzéseivel megegyező beruházásokat finanszíroznak.

Ezt a megoldást választotta a közelmúltban Lengyelország is, amely jogállamisági viták miatt szintén csak jelentős késéssel jutott hozzá a neki járó forrásokhoz.

Lapunk korábbi értesülései szerint reálisan az RRF pénzek 80-85 százalékát sikerül majd ilyen úton elérhetővé tenni, de a friss értesülések alapján, amelyekben hangsúlyos, hogy az ehhez szükséges feltételrendszerbe is belenyúlhatnak,

nem kizárható, hogy a közel 100 százalékos felhasználás is elérhető.

Ezekben a döntésekben a Bizottság tipikusan nagyon dinamikus tud lenni, de a jogszabályi keretek és más ellenőrző szerepet betöltő uniós szervek némileg megkötik Ursula von der Leyen kezét, és mivel a lengyel tapasztalat nem az, hogy minden reformot sikerül végrehajtani, kérdéses volt, hogy mennyire lesznek rugalmasak a magyar pénzek feloldásánál.

