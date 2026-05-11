Orbán Anita: az EU nem behódolást, hanem jogállami garanciákat vár Magyarországtól

Orbán Anita Boka János kérdéseire azt válaszolta az Európai Tanácsban egyhangúságot igénylő döntésekkel kapcsolatban, hogy mindenhol úgy fognak eljárni, hogy ne szűköljön Magyarország döntéstere és érdemben tudjon beleszólni a döntések alakulásában.

Az ukrán 90 milliárdos hitellel kapcsolatban azt mondta meg fogják vizsgálni, hogy a kimaradás ellenére van-e valami módja annak, hogy Magyarországra bármilyen anyagi kötelezettséget terheljen, és ha fenn áll ilyen lehetőség, akkor fognak lépéseket tenni ellene.

Erre a jelenlegi hitelkonstrukció mellett nincs ismert kockázat.

A SAFE-hitellel kapcsolatban is kérdezték a leendő külügyminisztert, amelyből az előző kormány közel 17 milliárd eurót igényelt az EU-s közös kölcsönfelvételből. Az erről benyújtott tervet a Bizottság utolsóként bírálja, de a tervet egyelőre nem láthatta a Tisza vezetése. Az ügyben a leendő honvédelmi miniszternek, Ruszin-Szendi Romulusznak is nagy szerepe lesz.

Egy jelentős ferdítéssel arról is kapott Orbán Anita kérdést, hogy mi a véleményük arról, hogy a európai uniós jelzéssel bíró katonák menjenek Ukrajnába. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy természetesen nem fognak magyar katonák ilyesmi elképzelésekben részt venni.