Véget ért a felkérdezés, döntöttek Orbán Anita külügyminiszteri státuszáról

Kontinuitás lesz a bővítéspolitikában, így a nyugat-balkáni országok unióhoz való csatlakozását a Tisza-kormány is támogatni fogja, bár hozzátette, hogy a tagállami státusz elnyeréséhez minden feltételnek teljesülnie kell.

Ukrajna esetében egyértelműen elmondta amit Magyar Péter is többször hangoztatott a hosszúra nyúló kampányidőszakban:

Magyarország nem fogja támogatni Ukrajna gyorsított csatlakozását, ugyanazoknak az elvárásoknak kell majd megfelelniük, mint minden belépőnek.

Szóba került a migráció kezelése is, amelyben a külpolitika arra a szerepre készül, hogy azoknak az országoknak próbál majd segíteni, ahonnan számítható Európa irányába történő elvándorlás. Erre a diplomácia eszközeit fogják használni.