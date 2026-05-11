  • Megjelenítés
FONTOS Kapitány István: az árrésstop és különadók kivezetésének most még nincs itt az ideje - Élőben a Tisza-kormány gazdasági és energetikai miniszterjelöltje
Világos üzenetet kapott az Európai Unió: a bürokratikus gépezet magától sosem fog leállni
Uniós források

Világos üzenetet kapott az Európai Unió: a bürokratikus gépezet magától sosem fog leállni

Portfolio
Lengyelország az uniós dereguláció mintaországa lehet - véli Rafał Brzoska, az InPost alapító-vezérigazgatója az Euronews szerint. Az üzletember a Katowicében megrendezett Európai Gazdasági Kongresszuson beszélt a lengyel bürokráciacsökkentés eddigi eredményeiről, amelyeket példának állított a deregulációra törekvő Európai Uniónak is.

Az elmúlt 14 hónapban közel kétszáz konkrét intézkedés lépett hatályba a vállalkozások és az állampolgárok adminisztratív terheinek csökkentése érdekében. A dereguláció első száz napjában a szakértői csapat ötszáz javaslatot dolgozott ki

– mondta ele Rafał Brzoska, Lengyelország egyik leggazdagabb üzletembere.

A lengyel kormánynak javasolt intézkedések közül mintegy háromszázötven kapott zöld utat. A legfontosabb változások között említette az adózók jóhiszeműségének vélelmét, valamint az adóhatósággal köthető egyezségek lehetőségét.

A változások egyre inkább a hétköznapi állampolgárokat is érintik. Júniustól például automatikussá válik a 800 plusz nevű családi támogatás kifizetése, így a jogosultaknak már nem kell külön kérelmet benyújtaniuk, amit egyszerű, de mégis fontos kényelmi intézkedésnek nevezett.

Még több Uniós források

A magyar határhoz közeli bányában találtak arra a kincsre, ami Európa egész iparát megmentheti

Az Európai Ügyek bizottságában döntöttek Orbán Anita külügyminiszteri kinevezéséről

Gyarmattá válik egész Európa, egyetlen kiút maradt

A lengyel üzletember szerint a dereguláció terén szerzett tapasztalataik már Európa-szerte felkeltették az érdeklődést. A lengyel megoldásokat többször is bemutatta Brüsszelben, sőt, Emmanuel Macron francia elnökkel is egyeztetett a témáról annak gdański látogatásakor.

Macron állítólag részletes prezentációt kért a varsói modellről, mivel a bemutatott adminisztratív problémák Franciaországban is ismerősek.

Brzoska úgy véli, hogy az Európai Unió legnagyobb gondja továbbra is az Európai Bizottság túlzott bürokráciája. Meggyőződése, hogy a bizottsági apparátus önmagától nem fog egyszerűsíteni a szabályokon, a változásokat a tagállami vezetőknek kell kikényszeríteniük. Saját bevallása szerint Macront is erre biztatta.

Kapcsolódó cikkünk

Belső háború tört ki Brüsszelben: von der Leyen mesterterve veszélyben, a britek is támadásra készülnek

Ursula von der és Friedrich Merz már kézfogás közben szúrnák egymást hátba

Az Európai Bizottság megelégelte a bírálatokat, Berlint és Párizst tolta a tűzvonalba

Ursula von der Leyen bejelentette: jön a nagytakarítás, amire a magyar cégek is évek óta vártak

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kormányalakítás: Magyar Péter letette az esküt, és azonnal megüzente, mi lesz az előző elittel
Putyin kimondta azt az orosz-ukrán háborúról, amire évek óta mindenki várt, Trump újra a békéről beszélt – Háborús híreink vasárnap
Kell csinálni, de nem így - miért tartott a Fidesz-kormány Ursula von der Leyen évtizedekre szóló paktumaitól?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility