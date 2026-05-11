Világos üzenetet kapott az Európai Unió: a bürokratikus gépezet magától sosem fog leállni

Az elmúlt 14 hónapban közel kétszáz konkrét intézkedés lépett hatályba a vállalkozások és az állampolgárok adminisztratív terheinek csökkentése érdekében. A dereguláció első száz napjában a szakértői csapat ötszáz javaslatot dolgozott ki
– mondta ele Rafał Brzoska, Lengyelország egyik leggazdagabb üzletembere.
A lengyel kormánynak javasolt intézkedések közül mintegy háromszázötven kapott zöld utat. A legfontosabb változások között említette az adózók jóhiszeműségének vélelmét, valamint az adóhatósággal köthető egyezségek lehetőségét.
A változások egyre inkább a hétköznapi állampolgárokat is érintik. Júniustól például automatikussá válik a 800 plusz nevű családi támogatás kifizetése, így a jogosultaknak már nem kell külön kérelmet benyújtaniuk, amit egyszerű, de mégis fontos kényelmi intézkedésnek nevezett.
A lengyel üzletember szerint a dereguláció terén szerzett tapasztalataik már Európa-szerte felkeltették az érdeklődést. A lengyel megoldásokat többször is bemutatta Brüsszelben, sőt, Emmanuel Macron francia elnökkel is egyeztetett a témáról annak gdański látogatásakor.
Macron állítólag részletes prezentációt kért a varsói modellről, mivel a bemutatott adminisztratív problémák Franciaországban is ismerősek.
Brzoska úgy véli, hogy az Európai Unió legnagyobb gondja továbbra is az Európai Bizottság túlzott bürokráciája. Meggyőződése, hogy a bizottsági apparátus önmagától nem fog egyszerűsíteni a szabályokon, a változásokat a tagállami vezetőknek kell kikényszeríteniük. Saját bevallása szerint Macront is erre biztatta.
