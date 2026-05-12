Brüsszel kitoloncolásokról készül egyeztetni a véreskezű rezsim örököseivel

Az Európai Bizottság először készülhet hivatalos technikai egyeztetésre Brüsszelben Afganisztán tálib vezetésével a migrációs együttműködésről.
Bár az Európai Unió továbbra sem ismeri el a 2021-ben hatalomra visszatérő tálib rezsimet, több tagállam kérésére Svédországgal közösen már felvették a kapcsolatot az afgán hatóságokkal egy lehetséges találkozó megszervezésére - írja a Reuters.
Markus Lammert, az Európai Bizottság szóvivője szerint a tárgyalások fókuszában azok az afgán állampolgárok állnának, akiket az EU-tagállamok biztonsági fenyegetésnek tekintenek, vagy súlyos bűncselekmények miatt szeretnének visszaküldeni Afganisztánba. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az egyeztetés nem jelentené a tálib kormány diplomáciai elismerését.
Kapcsolatfelvétel már korábban is volt az EU és az országot vezető rezsim között, hivatalos egyeztetésről azonban eddig nem volt szó.
Az Európai Menekültügyi és Száműzetési Tanács (ECRE) szerint az afgánok visszaküldése súlyosan elvi határokat feszeget, különösen egy olyan országba, ahol a tálib hatalomátvétel óta drasztikusan romlottak az alapvető jogok. A szervezet arra figyelmeztetett, hogy az EU ezzel akár közvetetten hozzájárulhat az afgán állampolgárok üldöztetéséhez és veszélyeztetéséhez. A tálibok 2021-es visszatérése óta jelentősen lekorlátozták a nők jogait, így például
- megtiltották a lányok középiskolai és felsőoktatási részvételét,
- szigorították a mozgási és öltözködési szabályokat,
- valamint korlátozták a munkavállalási lehetőségeket is.
Mindeközben Afganisztán humanitárius válsággal is küzd: az ENSZ Világélelmezési Programja szerint több mint 17 millió ember élelmezési bizonytalanságban él, miközben Iránból és Pakisztánból is tömegesen térnek vissza afgán menekültek.
Az Afganisztánból menekülök továbbra is az egyik legnagyobb arányban menedékjogot kapó csoport az Európai Unióban, azonban az elmúlt években az európai migrációs politika fokozatosan szigorodott. Bár az uniós szabályok bizonyos esetekben lehetővé teszik veszélyesnek ítélt személyek kitoloncolását, Afganisztánba a diplomáciai kapcsolatok hiánya miatt eddig csak korlátozottan történtek visszaküldések.
