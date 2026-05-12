Évek óta áll a tenger alatti gigaberuházás, veszélybe került a nagy uniós projekt

További forrásokra lehet szükség a Great Sea Interconnector projekt megvalósításához. A Görögországot Ciprussal, majd később Izraellel összekötő beruházás a világ egyik legnagyobb tenger alatti villamosenergia-kábele lesz, költségei azonban jelentősen meghaladhatják az eredeti előirányzatot.

Az 1,9 milliárd eurós beruházás évek óta áll. Ennek oka részben a költségek növekedése, részben pedig a Földközi-tenger keleti medencéjében tapasztalható geopolitikai feszültség, különösen a görög-török kontinentális talapzat körüli vita.

Michael Damianos ciprusi energiaügyi miniszter kedden a Reutersnek elmondta: Ciprus és Görögország jelenleg az Európai Beruházási Bank (EBB) tanulmányának eredményére vár. Ez a vizsgálat fogja kimutatni, hogy pontosan mennyivel nőttek a költségek az eredeti tervekhez képest.

Damianos szerint, ha a projekt valóban drágábbnak bizonyul, több lehetőség is szóba jöhet. Ilyen például új befektetők bevonása, vagy az EBB által nyújtott további támogatás.

Ha a beruházás jelentősen többe kerül, újabb finanszírozási forrásokat kell keresnünk. Vannak már elképzeléseink, de először látnunk kell a projekt pontos végösszegét

- mondta a miniszter. Damianos kedden Nicosiában találkozott az Európai Bizottság és a görög energiaügyi tárca képviselőivel.

Ciprus az egyetlen olyan uniós tagállam, amelynek villamosenergia-hálózata nincs összekapcsolva más tagországokéval. A tenger alatti kábel célja az energiabiztonság javítása és a fogyasztói árak hosszú távú csökkentése. Emellett lehetővé tenné a ciprusi naperőművi többlettermelés exportálását Európába és Izraelbe. Az Európai Unió eddig 657 millió eurós támogatást ítélt meg a projekthez.

A beruházás egyik legkényesebb pontja, hogy az építési költségek 63 százalékát a ciprusi fogyasztók villanyszámláin keresztül finanszíroznák. Éppen ezért a végleges költségvetés megállapítása politikai szempontból is kulcskérdés a kormány számára.

