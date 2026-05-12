Fordul a kocka – az EU letiltja Ursula von der Leyen vitatott paktumának kulcselemét

A Bizottság szóvivője kedden a Reuters hírügynökség megkeresésére megerősítette, hogy Brazília lekerült az uniós exportra jogosult országok listájáról bizonyos állati eredetű termékek esetében.

A döntés értelmében a dél-amerikai ország egyáltalán nem szállíthat marhahúst, baromfihúst, tojást és élő állatot az unió területére.

A tiltásra vonatkozó döntés alig néhány nappal azután jelent meg, hogy a 25 éves tárgyalási múltra visszatekintő EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás május 1-jén ideiglenesen hatályba lépett.

A Mercosur-országokkal (Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay) kötött alkut régóta úgy jellemezték, hogy gyakorlatilag autókat adunk a teheneikért, így a legvitatottabb pontjává az Európába exportált marhahús termékek váltak.

Ahogy arról a Portfolio-n is többször részletesen beszámoltunk, a fő kritika szerint a brazil farmokkal már puszta méretüknél fogva is nehéz versenyeznie az uniós gazdáknak. Ráadásul Dél-Amerikában jóval lazábbak - vagy egyszerűen nem léteztek - azok az állatjóléti, higiéniai, egészség- és versenyügyi követelmények, amelyek sok szempontból lekorlátozzák az európai tenyésztőket.

Annak ellenére, hogy politikailag sokkal érzékenyebbé vált a téma, mint amennyire az indokolt lenne, az EU és a Mercosur országok az elmúlt fél-egy évben sikeresen tető alá hozták az alkut ami nem csak szigorú védőintézkedések és kvóták alá helyezte a kockázatot jelentő termékeket, de azt is kőbe véste, hogy minden ide érkező terméknek teljes mértékben meg kell felelnie az uniós előállítási szabályoknak, egészen a környezet- és munkaerővédelmi kritériumokig.

Arról máig nincs nyilvános felmérés, hogy a kritikusok által rossz minőségűként jellemzett dél-amerikai hús termékek mennyivel csökkenthetnék az EU-n belüli felvásárlási árakat, de úgy tűnik,

Ursula von der Leyen bizottsága maga ment elébe a kockázatoknak, és amit megkötötte az egyezményt, rögtön aktiválta is az abba foglalt kontrollmechanizmusok egyikét.

Az uniós szabályozás értelmében Brazíliának hitelt érdemlően igazolnia kell, hogy az exportra szánt termékeket adó állatok teljes élettartama alatt betartották az antimikrobiális szerek használatára vonatkozó európai követelményeket. A Bizottság közölte, hogy

amint a brazil fél bizonyítja a megfelelést, az exportengedélyeket újra kiadják.

A brüsszeli testület hozzátette, hogy a szabályoknak való minél előbbi megfelelés érdekében szorosan együttműködnek a brazil hatóságokkal. A dél-amerikai ország agrárminisztériuma egyelőre nem reagált a sajtómegkeresésekre, de minden bizonnyal komoly jelzésként értékelik a lépést.

Bár hosszabb távon az európai sztenderdek betartatása a dél-amerikai emberek életminőségén is javíthatnak - és ez deklarált célja is volt az együttműködésnek is - egyelőre kérdéses, hogy fognak viszonyulni a döntéshez

Az életbe lépés előtt Franciaország, Ausztria, Lengyelország és Magyarország is azok közé a tagállamok közé tartozott, akik élesen bírálták a Bizottság meggondolatlannak ítélt lépését. Hazánkban a szavazásokkor még regnáló Fidesz-kormány, de az akkor még ellenzéki Tisza pártot vezető Magyar Péter is beleállt a Mercosur-megállapodásba.

A témában nemrég átfogó interjút készítettünk Győri Enikő kereskedelmi kapcsolatokért felelős fideszes EP-képviselővel, aki leginkább az ilyen szabadkereskedelmi egyezmények összesített hatását nehezményezte, az Ukrajnának háború kitörése után biztosított vámkedvezmények relációjában.

