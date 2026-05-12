Júniusban elkezdik kiutalni Ukrajnának a 90 milliárd eurós uniós hitelt

Ukrajna már júniusban megkapja a 90 milliárd eurós hitel első részletét, amely közvetlenül drónok gyártásra és beszerzésére fog irányulni.
Jelenleg ez az a kulcsfontosságú képesség, amellyel az orosz erők leginkább visszaszoríthatók - mondta el Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.
A hiteltámogatást még decemberben fogadta el Magyarország volt kormánya azzal a feltétellel, hogy annak fedezetében Csehországhoz és Szlovákiához hasonlóan nem kell részt vennünk. A 90 milliárd folyósítását azután kezdte el mégis blokkol Orbán Viktor volt miniszterelnök, hogy a Magyarországot olajjal ellátó Barátság kőolaj vezeték használhatatlanná vált egy orosz dróntámadás után, Ukrajna pedig nem fordított kellő erőforrást annak mielőbbi megjavítására.
A Fidesz választási veresége után azonban Ukrajna eredeti becslésének megfelelően április vége felé elvégezték a szükséges javításokat, és így Orbán Viktor is tartotta ígéretét: aláíratta az Ukrjanának megszavazott 90 milliárdos támogatás.
A tagországok védelmi minisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatóján Kallas arról is beszélt, hogy bár a 90 milliárd eurós hitel Ukrajnának már biztosított,
a kétoldalú, országok közötti támogatásoknak folytatódniuk kell, ahogy további szankciókra is szükség van Oroszországgal szemben.
A most hivatalba lépő Tisza-kormány miniszteri meghallgatásai alapján nem fogják folytatni a sokszor Ukrajna kárára orosz érdekeknek kedvező politikát az Európai Unió szerveiben, azonban az olyan döntések, amik anyagi terhet rónak Magyarországra, szigorú mérlegelés alá fognak kerülni.
Ennek Megfelelően a leendő külügyminiszter Orbán Anita is említette, hogy átnézik a 90 milliárdos hitelkonstrukciót is, hogy meggyőződjenek arról, ez semmiben sem korlátozná a magyar költségvetést.
Az Ukrajnának nyújtani tervezett biztonsági garanciákkal kapcsolatban közölte, hogy amint életbe lép a fegyverszünet, az EU megerősíti műholdközpontjának kapacitását, hogy támogatást nyújthasson a tűzszünet figyelemmel követéséhez, továbbá az orosz árnyékflotta hajóinak felkutatásához az uniós szankciók megkerülésének felszámolása érdekében. A főképviselő úgy véli, hogy
Oroszország hosszú távú szembenállásra készül a Nyugattal. [...] Az elrettentés akkor működik, ha hiteles, a gyengeség csak agressziót vált ki
Kallas arról is beszélt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök pozíciója egyre csak gyengül, és gyorsan véget vethetne a háborúnak, ha abbahagyná a civilek bombázását és kivonná csapatait Ukrajnából. "Ez ilyen egyszerű" - mondta el a főképviselő, hozzátéve, hogy
van lehetőség a háború lezárására.
Címlapkép forrása: EU
Váratlan bejelentést tett Zelenszkij: olyan katonai összefogás jön létre a NATO-val közösen, amire még nem volt példa
Jöhet az "antiballisztikus koalíció".
Kimondta a bíróság: Donald Trump túllépte a hatáskörét, elképesztő összeget fizet most vissza kamatostul az Egyesült Államok
Az importőrök tömegesen nyújtották be az igényeiket.
Konkrét neveket mutatunk - Ezek a legforróbb részvények most a profik szerint!
Fókuszban az olaj, a magyar részvények és az AI.
Módosított idei várakozásain a Magyar Telekom: mutatjuk a főbb számokat
Itt a friss negyedéves gyorsjelentés.
Brüsszel kitoloncolásokról készül egyeztetni a véreskezű rezsim örököseivel
Ez lehet az első hivatalos kapcsolatfelvétel.
Évek óta áll a tenger alatti gigaberuházás, veszélybe került a nagy uniós projekt
Ez lenne a világ egyik legnagyobb tenger alatti villamosenergia-kábele.
Elárulta Putyint saját bizalmasa? – Rendkívüli dolog történt a Kreml falai közt
Nem úgy ünnepelt Moszkva, mint eddig.
A mesterséges intelligencia rendszerek hatósági felügyelete Magyarországon: máris változhat?
Az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó rendelete (MI Rendelet) alapján a tagállamoknak legalább egy bejelentő hatóságot és legalább egy piacfelügyeleti hatóságot kell(ett) létrehozniu
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
Visszatérő külföldi tőke és szektorspecifikus átrendeződés: Mikesy Álmos a hazai ingatlanpiac kilátásairól
A Portfolio Signature nagyszabású körképben vizsgálta a hazai ingatlanpiac jövőjét. Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezérigazgatója szerint a növekvő bizalom és a régiós alulértékelts
Élőben az Akváriumból - HOLD After Hours Majális
Idén is élő After Hourst tartottunk, Zsolt és Balázs - kiegészülve Lacival és Danival - élőben nevettek, bosszankodtak, rendszerváltottak és világmegfejtettek az Akvárium nagyszínpadán. Ké
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Melyik az okosabb választás?
Mind a két hitelterméknél a kapott összeget szabadon fel lehet használni. Azonban nagyok a különbségek a maximális hitelösszeg, futamidő és feltétek területén. Felmerül a kérdés, hogy a
Public CbC: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Veszélyben az európai repjegyárak - HOLD Minutes
Egyre kevesebb repülőgép-üzemanyag érkezik a Közel-Keletről, áprilisban nem érkezett szállítmány a Hormuzi-szoroson át. Emiatt a légitársaságok vagy tömegesen törölnek járatokat, vagy m
Van még értelme annak a típusú demokráciának, amit eddig ismertünk?
Az utópia receptje: ezer gerinces és képzett ember. Kicsit sajnálom, hogy csak most találtam megoldást, az AI hamarosan úgyis átveszi ezt az egész kuplerájt. Enerigabiztonság,... The post Van m
Elárulta Putyint saját bizalmasa? – Rendkívüli dolog történt a Kreml falai közt
Nem úgy ünnepelt Moszkva, mint eddig.
Kármán András fontos üzeneteket küldött, a piac jól fogadta
Meghallgatták a pénzügyminisztert.
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország
Váratlan fejlemény a kötvénypiacon.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?