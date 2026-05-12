Júniusban elkezdik kiutalni Ukrajnának a 90 milliárd eurós uniós hitelt

Egy hónapon belül elkezdhetik kiutalni Ukrajnának az áprilisban feloldott 90 milliárdos uniós hitel első részletét amelyet még jelentős részben a katonai képességek megerősítésére fognak fordítani. Az eredetileg jóvátételi-hitelként fémjelzett támogatás fedezetéből Magyarország kimarad, de a volt miniszterelnök vezette kormány a megállapodás után technikai úton blokkolni kezdte az összeg folyósítását. Az EU külügyi főképviselője, Kaja Kallas a védelmi miniszterek tanácsokozása után beszélt arról, hogy bár a támogatás végre célba érhet, más lépésekre is szükség van a konfliktus igazságos rendezésének eléréséhez.

Ukrajna már júniusban megkapja a 90 milliárd eurós hitel első részletét, amely közvetlenül drónok gyártásra és beszerzésére fog irányulni.

Jelenleg ez az a kulcsfontosságú képesség, amellyel az orosz erők leginkább visszaszoríthatók - mondta el Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.

A hiteltámogatást még decemberben fogadta el Magyarország volt kormánya azzal a feltétellel, hogy annak fedezetében Csehországhoz és Szlovákiához hasonlóan nem kell részt vennünk. A 90 milliárd folyósítását azután kezdte el mégis blokkol Orbán Viktor volt miniszterelnök, hogy a Magyarországot olajjal ellátó Barátság kőolaj vezeték használhatatlanná vált egy orosz dróntámadás után, Ukrajna pedig nem fordított kellő erőforrást annak mielőbbi megjavítására.

A Fidesz választási veresége után azonban Ukrajna eredeti becslésének megfelelően április vége felé elvégezték a szükséges javításokat, és így Orbán Viktor is tartotta ígéretét: aláíratta az Ukrjanának megszavazott 90 milliárdos támogatás.

A tagországok védelmi minisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatóján Kallas arról is beszélt, hogy bár a 90 milliárd eurós hitel Ukrajnának már biztosított,

a kétoldalú, országok közötti támogatásoknak folytatódniuk kell, ahogy további szankciókra is szükség van Oroszországgal szemben.

A most hivatalba lépő Tisza-kormány miniszteri meghallgatásai alapján nem fogják folytatni a sokszor Ukrajna kárára orosz érdekeknek kedvező politikát az Európai Unió szerveiben, azonban az olyan döntések, amik anyagi terhet rónak Magyarországra, szigorú mérlegelés alá fognak kerülni.

Ennek Megfelelően a leendő külügyminiszter Orbán Anita is említette, hogy átnézik a 90 milliárdos hitelkonstrukciót is, hogy meggyőződjenek arról, ez semmiben sem korlátozná a magyar költségvetést.

Az Ukrajnának nyújtani tervezett biztonsági garanciákkal kapcsolatban közölte, hogy amint életbe lép a fegyverszünet, az EU megerősíti műholdközpontjának kapacitását, hogy támogatást nyújthasson a tűzszünet figyelemmel követéséhez, továbbá az orosz árnyékflotta hajóinak felkutatásához az uniós szankciók megkerülésének felszámolása érdekében. A főképviselő úgy véli, hogy

Oroszország hosszú távú szembenállásra készül a Nyugattal. [...] Az elrettentés akkor működik, ha hiteles, a gyengeség csak agressziót vált ki

Kallas arról is beszélt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök pozíciója egyre csak gyengül, és gyorsan véget vethetne a háborúnak, ha abbahagyná a civilek bombázását és kivonná csapatait Ukrajnából. "Ez ilyen egyszerű" - mondta el a főképviselő, hozzátéve, hogy

van lehetőség a háború lezárására.

Címlapkép forrása: EU